https://sputnikarabic.ae/20230601/مقر-عمليات-مقاطعة-بيلغورود-الروسية-ينفي-الأنباء-حول-اختراق-القوات-المسلحة-الأوكرانية-للمنطقة-عاجل-1077627020.html
مقر العمليات في مقاطعة بيلغورود ينفي الأنباء حول اختراق القوات الأوكرانية للمنطقة
مقر العمليات في مقاطعة بيلغورود ينفي الأنباء حول اختراق القوات الأوكرانية للمنطقة
نفى مقر العمليات في مقاطعة بيلغورود الروسية، اليوم الخميس، المعلومات التي انتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي عن حدوث اختراق للقوات المسلحة الأوكرانية في منطقة... 01.06.2023, سبوتنيك عربي
2023-06-01T06:13+0000
2023-06-01T06:13+0000
2023-06-01T06:34+0000
روسيا
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وقال المقر: "مقر العمليات يعلن رسميًا أن هذه المعلومات كاذبة ولا تتوافق مع الواقع. الوضع في منطقة شيبكينسك السكنية صعب في الوقت الحالي، والقصف جار، وأصوات المعركة تسمع. تعمل القوات المسلحة الروسية هناك ولكن لا يوجد اختراق للقوات المسلحة الاوكرانية".وبحسب مقر العمليات في المنطقة، فإن بعض قنوات "تلغرام" تنشر معلومات كاذبة حول الاختراق الليلي للقوات المسلحة الأوكرانية في منطقة شيبكينسك. وجاء في البيان: "نطلب من سكان مقاطعة بيلغورود التزام الهدوء واليقظة والثقة فقط بمصادر المعلومات الرسمية والموثوقة".كما قال حاكم المقاطعة فياتشيسلاف غلادكوف، اليوم الخميس، إنه لا يوجد أي اختراق لقوات أوكرانية في مقاطعة بيلغورود، لكن ثمانية أشخاص أصيبوا بجروح خلال قصف منطقة شيبكينسك.وكتب على "تلغرام": "في منطقة شيبيكين، هناك قصف مستمر من جانب القوات المسلحة الأوكرانية. أصيب ثمانية أشخاص. ولم يسقط قتلى".وبحسب قوله، لم يكن هناك اختراق للعدو في منطقة بيلغورود، لكن القصف المكثف مستمر.وأشار حاكم المنطقة إلى أن إدارات المناطق والمدن في منطقة شيبيكينو في مقاطعة بيلغورود تعمل على إبعاد الناس، وأنه من المستحيل القيام بذلك تحت النار.وبحسب قوله، هناك الآن قصف مكثف للمنطقة، وحياة السكان، وخاصة في شيبكينا والقرى المجاورة، مهددة.وذكر المحافظ أنه لا يجب نشر أماكن التجمع التي "قد تكون هدفا لأولئك الذين يطلقون النار الآن على المدنيين والأطفال".واختتم غلادكوف بالقول: "بمجرد أن يهدأ القصف، سنواصل إبعاد الأشخاص. جميع نقاط الإقامة المؤقتة جاهزة".
https://sputnikarabic.ae/20230601/سولنتسبيك-تذيب-في-دقائق-مواقع-المسلحين-الأوكرانيين-فيديو-1077626631.html
https://sputnikarabic.ae/20230531/إصابة-شخصين-في-قصف-أوكراني-بمنطقة-بيلغورود-الروسية--1077624179.html
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روسيا
مقر العمليات في مقاطعة بيلغورود ينفي الأنباء حول اختراق القوات الأوكرانية للمنطقة
06:13 GMT 01.06.2023 (تم التحديث: 06:34 GMT 01.06.2023) تابعنا عبر
نفى مقر العمليات في مقاطعة بيلغورود الروسية، اليوم الخميس، المعلومات التي انتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي عن حدوث اختراق للقوات المسلحة الأوكرانية في منطقة شيبكينسك.
وقال المقر: "مقر العمليات يعلن رسميًا أن هذه المعلومات كاذبة ولا تتوافق مع الواقع. الوضع في منطقة شيبكينسك السكنية صعب في الوقت الحالي، والقصف جار، وأصوات المعركة تسمع. تعمل القوات المسلحة الروسية هناك ولكن لا يوجد اختراق للقوات المسلحة الاوكرانية".
وبحسب مقر العمليات في المنطقة، فإن بعض قنوات "تلغرام" تنشر معلومات كاذبة حول الاختراق الليلي للقوات المسلحة الأوكرانية في منطقة شيبكينسك. وجاء في البيان: "نطلب من سكان مقاطعة بيلغورود التزام الهدوء واليقظة والثقة فقط بمصادر المعلومات الرسمية والموثوقة".
كما قال حاكم المقاطعة فياتشيسلاف غلادكوف، اليوم الخميس، إنه لا يوجد أي اختراق لقوات أوكرانية في مقاطعة بيلغورود، لكن ثمانية أشخاص أصيبوا بجروح خلال قصف منطقة شيبكينسك.
وكتب على "تلغرام": "في منطقة شيبيكين، هناك قصف مستمر من جانب القوات المسلحة الأوكرانية. أصيب ثمانية أشخاص. ولم يسقط قتلى".
وبحسب قوله، لم يكن هناك اختراق للعدو في منطقة بيلغورود، لكن القصف المكثف مستمر.
وأشار حاكم المنطقة إلى أن إدارات المناطق والمدن في منطقة شيبيكينو في مقاطعة بيلغورود تعمل على إبعاد الناس، وأنه من المستحيل القيام بذلك تحت النار.
وبحسب قوله، هناك الآن قصف مكثف للمنطقة، وحياة السكان، وخاصة في شيبكينا والقرى المجاورة، مهددة.
وذكر المحافظ أنه لا يجب نشر أماكن التجمع التي "قد تكون هدفا لأولئك الذين يطلقون النار الآن على المدنيين والأطفال".
واختتم غلادكوف بالقول: "بمجرد أن يهدأ القصف، سنواصل إبعاد الأشخاص. جميع نقاط الإقامة المؤقتة جاهزة".