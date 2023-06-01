https://sputnikarabic.ae/20230601/مقر-عمليات-مقاطعة-بيلغورود-الروسية-ينفي-الأنباء-حول-اختراق-القوات-المسلحة-الأوكرانية-للمنطقة-عاجل-1077627020.html

مقر العمليات في مقاطعة بيلغورود ينفي الأنباء حول اختراق القوات الأوكرانية للمنطقة

مقر العمليات في مقاطعة بيلغورود ينفي الأنباء حول اختراق القوات الأوكرانية للمنطقة

نفى مقر العمليات في مقاطعة بيلغورود الروسية، اليوم الخميس، المعلومات التي انتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي عن حدوث اختراق للقوات المسلحة الأوكرانية في منطقة... 01.06.2023, سبوتنيك عربي

2023-06-01T06:13+0000

2023-06-01T06:13+0000

2023-06-01T06:34+0000

روسيا

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e7/05/19/1077412755_0:0:3073:1728_1920x0_80_0_0_f4ef9cbe51fd28857bb0db90a29c62ec.jpg

وقال المقر: "مقر العمليات يعلن رسميًا أن هذه المعلومات كاذبة ولا تتوافق مع الواقع. الوضع في منطقة شيبكينسك السكنية صعب في الوقت الحالي، والقصف جار، وأصوات المعركة تسمع. تعمل القوات المسلحة الروسية هناك ولكن لا يوجد اختراق للقوات المسلحة الاوكرانية".وبحسب مقر العمليات في المنطقة، فإن بعض قنوات "تلغرام" تنشر معلومات كاذبة حول الاختراق الليلي للقوات المسلحة الأوكرانية في منطقة شيبكينسك. وجاء في البيان: "نطلب من سكان مقاطعة بيلغورود التزام الهدوء واليقظة والثقة فقط بمصادر المعلومات الرسمية والموثوقة".كما قال حاكم المقاطعة فياتشيسلاف غلادكوف، اليوم الخميس، إنه لا يوجد أي اختراق لقوات أوكرانية في مقاطعة بيلغورود، لكن ثمانية أشخاص أصيبوا بجروح خلال قصف منطقة شيبكينسك.وكتب على "تلغرام": "في منطقة شيبيكين، هناك قصف مستمر من جانب القوات المسلحة الأوكرانية. أصيب ثمانية أشخاص. ولم يسقط قتلى".وبحسب قوله، لم يكن هناك اختراق للعدو في منطقة بيلغورود، لكن القصف المكثف مستمر.وأشار حاكم المنطقة إلى أن إدارات المناطق والمدن في منطقة شيبيكينو في مقاطعة بيلغورود تعمل على إبعاد الناس، وأنه من المستحيل القيام بذلك تحت النار.وبحسب قوله، هناك الآن قصف مكثف للمنطقة، وحياة السكان، وخاصة في شيبكينا والقرى المجاورة، مهددة.وذكر المحافظ أنه لا يجب نشر أماكن التجمع التي "قد تكون هدفا لأولئك الذين يطلقون النار الآن على المدنيين والأطفال".واختتم غلادكوف بالقول: "بمجرد أن يهدأ القصف، سنواصل إبعاد الأشخاص. جميع نقاط الإقامة المؤقتة جاهزة".

https://sputnikarabic.ae/20230601/سولنتسبيك-تذيب-في-دقائق-مواقع-المسلحين-الأوكرانيين-فيديو-1077626631.html

https://sputnikarabic.ae/20230531/إصابة-شخصين-في-قصف-أوكراني-بمنطقة-بيلغورود-الروسية--1077624179.html

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

روسيا