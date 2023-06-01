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وزير الدفاع الأمريكي "يأسف" لرفض نظيره الصيني الاجتماع به
وزير الدفاع الأمريكي "يأسف" لرفض نظيره الصيني الاجتماع به
صرح وزير الدفاع الأمريكي، لويد أوستن، اليوم الخميس، أنه "يأسف" أن الجانب الصيني قرر عدم عقد اجتماع على مستوى وزراء الدفاع على هامش مؤتمر في سنغافورة، ولكنه... 01.06.2023, سبوتنيك عربي
2023-06-01T03:36+0000
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وقال أوستن في مؤتمر صحفي مشترك مع وزير الدفاع الياباني، ياسوكازو هامادا، في طوكيو عندما سئل عن رفض بكين عقد الاجتماع: "أعتقد أن هذا مؤسف، ولكن علينا الاستمرار في العمل في هذه المنطقة، وهو العمل مع الدول التي تتقاسم القيم والأهداف المشتركة للترويج لمنطقة المحيط الهادئ الحرة والمفتوحة".وأضاف: "أرحب بأي فرصة للتواصل مع القيادة الصينية. أعتقد أن الأقسام الدفاعية يجب أن تتحدث إلى بعضها البعض بشكل منتظم أو يجب أن تكون هناك قنوات مفتوحة للاتصالات".كما أعرب وزير الخارجية الأمريكي، أنتوني بلينكن، يوم الأربعاء، عن أسفه لعدم عقد الاجتماع المطلوب مع الجانب الصيني.وكان أوستن قد صرح في شهر مايو/آيار بأنه يتوقع لقاء بوزير الدفاع الصيني لي شانغفو على هامش منتدى "شانغريلا" للأمن الإقليمي في سنغافورة، والذي من المقرر عقده من 2 إلى 4 يونيو/حزيران.
https://sputnikarabic.ae/20230511/صحيفة-بكين-تعارض-لقاء-وزير-الدفاع-الصيني-بنظيره-الأمريكي-1076897615.html
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الصين, الحرب التجارية بين الصين والولايات المتحدة, الولايات المتحدة الأمريكية, العالم, أخبار العالم الآن
الصين, الحرب التجارية بين الصين والولايات المتحدة, الولايات المتحدة الأمريكية, العالم, أخبار العالم الآن

وزير الدفاع الأمريكي "يأسف" لرفض نظيره الصيني الاجتماع به

03:36 GMT 01.06.2023
© AFP 2023 / KENZO TRIBOUILLARDوزير الدفاع الأمريكي، لويد أوستن
وزير الدفاع الأمريكي، لويد أوستن - سبوتنيك عربي, 1920, 01.06.2023
© AFP 2023 / KENZO TRIBOUILLARD
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صرح وزير الدفاع الأمريكي، لويد أوستن، اليوم الخميس، أنه "يأسف" أن الجانب الصيني قرر عدم عقد اجتماع على مستوى وزراء الدفاع على هامش مؤتمر في سنغافورة، ولكنه سيُرحب "بأي فرصة" للقاء الجانب الصيني.
وقال أوستن في مؤتمر صحفي مشترك مع وزير الدفاع الياباني، ياسوكازو هامادا، في طوكيو عندما سئل عن رفض بكين عقد الاجتماع: "أعتقد أن هذا مؤسف، ولكن علينا الاستمرار في العمل في هذه المنطقة، وهو العمل مع الدول التي تتقاسم القيم والأهداف المشتركة للترويج لمنطقة المحيط الهادئ الحرة والمفتوحة".
وزير الدفاع الصيني وي فينغ خه - سبوتنيك عربي, 1920, 11.05.2023
صحيفة: بكين تعارض لقاء وزير الدفاع الصيني بنظيره الأمريكي
11 مايو, 06:03 GMT
وأضاف: "أرحب بأي فرصة للتواصل مع القيادة الصينية. أعتقد أن الأقسام الدفاعية يجب أن تتحدث إلى بعضها البعض بشكل منتظم أو يجب أن تكون هناك قنوات مفتوحة للاتصالات".
كما أعرب وزير الخارجية الأمريكي، أنتوني بلينكن، يوم الأربعاء، عن أسفه لعدم عقد الاجتماع المطلوب مع الجانب الصيني.
وكان أوستن قد صرح في شهر مايو/آيار بأنه يتوقع لقاء بوزير الدفاع الصيني لي شانغفو على هامش منتدى "شانغريلا" للأمن الإقليمي في سنغافورة، والذي من المقرر عقده من 2 إلى 4 يونيو/حزيران.
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