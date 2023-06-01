https://sputnikarabic.ae/20230601/وزير-الدفاع-الأمريكي-يأسف-لرفض-نظيره-الصيني-الاجتماع-به-1077625442.html
وزير الدفاع الأمريكي "يأسف" لرفض نظيره الصيني الاجتماع به
وزير الدفاع الأمريكي "يأسف" لرفض نظيره الصيني الاجتماع به
صرح وزير الدفاع الأمريكي، لويد أوستن، اليوم الخميس، أنه "يأسف" أن الجانب الصيني قرر عدم عقد اجتماع على مستوى وزراء الدفاع على هامش مؤتمر في سنغافورة، ولكنه... 01.06.2023, سبوتنيك عربي
2023-06-01T03:36+0000
2023-06-01T03:36+0000
2023-06-01T03:36+0000
الصين
الحرب التجارية بين الصين والولايات المتحدة
الولايات المتحدة الأمريكية
العالم
أخبار العالم الآن
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e7/03/07/1074425415_0:0:1891:1065_1920x0_80_0_0_1781b7260031aa8765ae0bd946f892b2.jpg
وقال أوستن في مؤتمر صحفي مشترك مع وزير الدفاع الياباني، ياسوكازو هامادا، في طوكيو عندما سئل عن رفض بكين عقد الاجتماع: "أعتقد أن هذا مؤسف، ولكن علينا الاستمرار في العمل في هذه المنطقة، وهو العمل مع الدول التي تتقاسم القيم والأهداف المشتركة للترويج لمنطقة المحيط الهادئ الحرة والمفتوحة".وأضاف: "أرحب بأي فرصة للتواصل مع القيادة الصينية. أعتقد أن الأقسام الدفاعية يجب أن تتحدث إلى بعضها البعض بشكل منتظم أو يجب أن تكون هناك قنوات مفتوحة للاتصالات".كما أعرب وزير الخارجية الأمريكي، أنتوني بلينكن، يوم الأربعاء، عن أسفه لعدم عقد الاجتماع المطلوب مع الجانب الصيني.وكان أوستن قد صرح في شهر مايو/آيار بأنه يتوقع لقاء بوزير الدفاع الصيني لي شانغفو على هامش منتدى "شانغريلا" للأمن الإقليمي في سنغافورة، والذي من المقرر عقده من 2 إلى 4 يونيو/حزيران.
https://sputnikarabic.ae/20230511/صحيفة-بكين-تعارض-لقاء-وزير-الدفاع-الصيني-بنظيره-الأمريكي-1076897615.html
الصين
الولايات المتحدة الأمريكية
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e7/03/07/1074425415_147:0:1828:1261_1920x0_80_0_0_474cb30b12ab0dc13a0dcc5aa40d1cab.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الصين, الحرب التجارية بين الصين والولايات المتحدة, الولايات المتحدة الأمريكية, العالم, أخبار العالم الآن
الصين, الحرب التجارية بين الصين والولايات المتحدة, الولايات المتحدة الأمريكية, العالم, أخبار العالم الآن
وزير الدفاع الأمريكي "يأسف" لرفض نظيره الصيني الاجتماع به
تابعنا عبر
صرح وزير الدفاع الأمريكي، لويد أوستن، اليوم الخميس، أنه "يأسف" أن الجانب الصيني قرر عدم عقد اجتماع على مستوى وزراء الدفاع على هامش مؤتمر في سنغافورة، ولكنه سيُرحب "بأي فرصة" للقاء الجانب الصيني.
وقال أوستن في مؤتمر صحفي مشترك مع وزير الدفاع الياباني، ياسوكازو هامادا، في طوكيو عندما سئل عن رفض بكين عقد الاجتماع: "أعتقد أن هذا مؤسف، ولكن علينا الاستمرار في العمل في هذه المنطقة، وهو العمل مع الدول التي تتقاسم القيم والأهداف المشتركة للترويج لمنطقة المحيط الهادئ الحرة والمفتوحة".
وأضاف: "أرحب بأي فرصة للتواصل مع القيادة الصينية. أعتقد أن الأقسام الدفاعية يجب أن تتحدث إلى بعضها البعض بشكل منتظم أو يجب أن تكون هناك قنوات مفتوحة للاتصالات".
كما أعرب وزير الخارجية الأمريكي، أنتوني بلينكن، يوم الأربعاء، عن أسفه لعدم عقد الاجتماع المطلوب مع الجانب الصيني
.
وكان أوستن قد صرح في شهر مايو/آيار بأنه يتوقع لقاء بوزير الدفاع الصيني لي شانغفو على هامش منتدى "شانغريلا" للأمن الإقليمي في سنغافورة، والذي من المقرر عقده من 2 إلى 4 يونيو/حزيران.