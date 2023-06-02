https://sputnikarabic.ae/20230602/أردوغان-يشارك-في-مراسم-أداء-النواب-الأتراك-اليمين-الدستورية--1077676687.html

أردوغان يشارك في مراسم أداء النواب الأتراك اليمين الدستورية

أردوغان يشارك في مراسم أداء النواب الأتراك اليمين الدستورية

شارك الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، اليوم الجمعة، في مراسم أداء النواب الأتراك الفائزين في الانتخابات، اليمين الدستورية للدورة 28 من البرلمان التركي. 02.06.2023, سبوتنيك عربي

2023-06-02T12:52+0000

2023-06-02T12:52+0000

2023-06-02T13:02+0000

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وذكرت وكالة "الأناضول"، مساء اليوم الجمعة، أن أردوغان قد وصل إلى مقر البرلمان التركي لحضور مراسم أداء النواب الأتراك اليمين الدستورية في برلمان بلاده.وأكدت أنه كان في استقبال أردوغان كل من الرئيس المؤقت للبرلمان التركي دولت بهتشلي، وبرفقته الأمين العام للبرلمان محمد علي قومبوز أوغلو، في وقت توجه الرئيس التركي برفقة إلى قاعة الشرف، قبل توجههما إلى ديوان الرئاسة في العاصمة أنقرة، وذلك عقب مراسم استقبال رسمية.وكانت الهيئة العليا للانتخابات التركية قد أعلنت، يوم الثلاثاء الماضي، عدد المقاعد التي فازت بها الأحزاب بحسب النتائج النهائية للانتخابات البرلمانية التي جرت في الرابع عشر من شهر مايو/أيار الماضي. ويذكر أن البرلمان التركي مكون من 600 عضو، وفي الانتخابات التي جرت في 14 مايو الماضي، حصد الحزب الحاكم "حزب العدالة والتنمية" على 268 مقعدا في البرلمان التركي، في وقت حصد "الشعب الجمهوري" على 169 مقعدا، وحزب "اليسار الأخضر" على 61 مقعدا، ويليه حزب "الحركة القومية" بـ 50 مقعدا، وحزب "إيي" على 43 مقعدا، وحزب "الرفاه مجددا" على 5 مقاعد، و"العمال التركي" على 4 مقاعد فقط.

https://sputnikarabic.ae/20230601/الهيئة-العليا-للانتخابات-في-تركيا-تعلن-رسميا-فوز-أردوغان--1077636400.html

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أخبار تركيا اليوم, رجب طيب أردوغان, العالم, الأخبار