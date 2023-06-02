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https://sputnikarabic.ae/20230602/أردوغان-يشارك-في-مراسم-أداء-النواب-الأتراك-اليمين-الدستورية--1077676687.html
أردوغان يشارك في مراسم أداء النواب الأتراك اليمين الدستورية
أردوغان يشارك في مراسم أداء النواب الأتراك اليمين الدستورية
شارك الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، اليوم الجمعة، في مراسم أداء النواب الأتراك الفائزين في الانتخابات، اليمين الدستورية للدورة 28 من البرلمان التركي. 02.06.2023, سبوتنيك عربي
2023-06-02T12:52+0000
2023-06-02T13:02+0000
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وذكرت وكالة "الأناضول"، مساء اليوم الجمعة، أن أردوغان قد وصل إلى مقر البرلمان التركي لحضور مراسم أداء النواب الأتراك اليمين الدستورية في برلمان بلاده.وأكدت أنه كان في استقبال أردوغان كل من الرئيس المؤقت للبرلمان التركي دولت بهتشلي، وبرفقته الأمين العام للبرلمان محمد علي قومبوز أوغلو، في وقت توجه الرئيس التركي برفقة إلى قاعة الشرف، قبل توجههما إلى ديوان الرئاسة في العاصمة أنقرة، وذلك عقب مراسم استقبال رسمية.وكانت الهيئة العليا للانتخابات التركية قد أعلنت، يوم الثلاثاء الماضي، عدد المقاعد التي فازت بها الأحزاب بحسب النتائج النهائية للانتخابات البرلمانية التي جرت في الرابع عشر من شهر مايو/أيار الماضي. ويذكر أن البرلمان التركي مكون من 600 عضو، وفي الانتخابات التي جرت في 14 مايو الماضي، حصد الحزب الحاكم "حزب العدالة والتنمية" على 268 مقعدا في البرلمان التركي، في وقت حصد "الشعب الجمهوري" على 169 مقعدا، وحزب "اليسار الأخضر" على 61 مقعدا، ويليه حزب "الحركة القومية" بـ 50 مقعدا، وحزب "إيي" على 43 مقعدا، وحزب "الرفاه مجددا" على 5 مقاعد، و"العمال التركي" على 4 مقاعد فقط.
https://sputnikarabic.ae/20230601/الهيئة-العليا-للانتخابات-في-تركيا-تعلن-رسميا-فوز-أردوغان--1077636400.html
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أخبار تركيا اليوم, رجب طيب أردوغان, العالم, الأخبار
أخبار تركيا اليوم, رجب طيب أردوغان, العالم, الأخبار

أردوغان يشارك في مراسم أداء النواب الأتراك اليمين الدستورية

12:52 GMT 02.06.2023 (تم التحديث: 13:02 GMT 02.06.2023)
© Sputnik . Pavel Bednyakov / الانتقال إلى بنك الصورالرئيس التركي رجب طيب أردوغان يفوز في الجولة الثانية من الانتخابات الرئاسية التركية، تركيا
الرئيس التركي رجب طيب أردوغان يفوز في الجولة الثانية من الانتخابات الرئاسية التركية، تركيا - سبوتنيك عربي, 1920, 02.06.2023
© Sputnik . Pavel Bednyakov
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شارك الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، اليوم الجمعة، في مراسم أداء النواب الأتراك الفائزين في الانتخابات، اليمين الدستورية للدورة 28 من البرلمان التركي.
وذكرت وكالة "الأناضول"، مساء اليوم الجمعة، أن أردوغان قد وصل إلى مقر البرلمان التركي لحضور مراسم أداء النواب الأتراك اليمين الدستورية في برلمان بلاده.
وأكدت أنه كان في استقبال أردوغان كل من الرئيس المؤقت للبرلمان التركي دولت بهتشلي، وبرفقته الأمين العام للبرلمان محمد علي قومبوز أوغلو، في وقت توجه الرئيس التركي برفقة إلى قاعة الشرف، قبل توجههما إلى ديوان الرئاسة في العاصمة أنقرة، وذلك عقب مراسم استقبال رسمية.
الرئيس التركي رجب طيب أردوغان يفوز في الجولة الثانية من الانتخابات الرئاسية التركية، تركيا - سبوتنيك عربي, 1920, 01.06.2023
الهيئة العليا للانتخابات في تركيا تعلن رسميا فوز أردوغان
أمس, 09:34 GMT
وكانت الهيئة العليا للانتخابات التركية قد أعلنت، يوم الثلاثاء الماضي، عدد المقاعد التي فازت بها الأحزاب بحسب النتائج النهائية للانتخابات البرلمانية التي جرت في الرابع عشر من شهر مايو/أيار الماضي.
ويذكر أن البرلمان التركي مكون من 600 عضو، وفي الانتخابات التي جرت في 14 مايو الماضي، حصد الحزب الحاكم "حزب العدالة والتنمية" على 268 مقعدا في البرلمان التركي، في وقت حصد "الشعب الجمهوري" على 169 مقعدا، وحزب "اليسار الأخضر" على 61 مقعدا، ويليه حزب "الحركة القومية" بـ 50 مقعدا، وحزب "إيي" على 43 مقعدا، وحزب "الرفاه مجددا" على 5 مقاعد، و"العمال التركي" على 4 مقاعد فقط.
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