https://sputnikarabic.ae/20230602/إصابة-مواطن-إثر-عمل-إرهابي-في-زابوروجيه-1077687302.html

إصابة مواطن إثر عمل إرهابي في زابوروجيه

إصابة مواطن إثر عمل إرهابي في زابوروجيه

أبلغ فلاديمير روغوف، عضو مجلس إدارة مقاطعة زابوروجيه، ورئيس حركة "نحن مع روسيا"، اليوم الجمعة، عن وقوع انفجار في مركز بلدة ميخائيلوفكا في المقاطعة. 02.06.2023, سبوتنيك عربي

2023-06-02T18:28+0000

2023-06-02T18:28+0000

2023-06-02T18:28+0000

روسيا

أخبار روسيا اليوم

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وكتب روغوف، عبر قناته على "تلغرام": "حدث انفجار في وسط ميخائيلوفكا في مقاطعة زابوروجيه، ووفقا للمعلومات الأولية فإن العمل إرهابي".وصرح روغوف، في 29 أيار/ مايو الماضي، أنه قد "تم إحباط هجوم أوكراني في بلدة لوبكوفويه في مقاطعة زابوروجيه".وكتب روغوف على "تلغرام": "أحبطت القوات الروسية محاولة أخرى من قبل مسلحي القوات المسلحة الأوكرانية لدخول قرية لوبكوفويه وتلقى النازيون الرد المناسب".ووفقا له، فإن القوات الأوكرانية تحاول من خلال إظهار وجودها، إيهام القوات المسلحة الروسية لكي تقوم بدفع المزيد من قواتها على وجه التحديد إلى هذه الجبهة.

https://sputnikarabic.ae/20230530/الوكالة-الدولية-للطاقة-الذرية-تواصل-مراقبة-ما-إذا-كانت-هناك-أسلحة-في-محطة-زابوروجيه-1077598890.html

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