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إصابة مواطن إثر عمل إرهابي في زابوروجيه
إصابة مواطن إثر عمل إرهابي في زابوروجيه
أبلغ فلاديمير روغوف، عضو مجلس إدارة مقاطعة زابوروجيه، ورئيس حركة "نحن مع روسيا"، اليوم الجمعة، عن وقوع انفجار في مركز بلدة ميخائيلوفكا في المقاطعة. 02.06.2023, سبوتنيك عربي
2023-06-02T18:28+0000
2023-06-02T18:28+0000
روسيا
أخبار روسيا اليوم
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وكتب روغوف، عبر قناته على "تلغرام": "حدث انفجار في وسط ميخائيلوفكا في مقاطعة زابوروجيه، ووفقا للمعلومات الأولية فإن العمل إرهابي".وصرح روغوف، في 29 أيار/ مايو الماضي، أنه قد "تم إحباط هجوم أوكراني في بلدة لوبكوفويه في مقاطعة زابوروجيه".وكتب روغوف على "تلغرام": "أحبطت القوات الروسية محاولة أخرى من قبل مسلحي القوات المسلحة الأوكرانية لدخول قرية لوبكوفويه وتلقى النازيون الرد المناسب".ووفقا له، فإن القوات الأوكرانية تحاول من خلال إظهار وجودها، إيهام القوات المسلحة الروسية لكي تقوم بدفع المزيد من قواتها على وجه التحديد إلى هذه الجبهة.
https://sputnikarabic.ae/20230530/الوكالة-الدولية-للطاقة-الذرية-تواصل-مراقبة-ما-إذا-كانت-هناك-أسلحة-في-محطة-زابوروجيه-1077598890.html
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روسيا, أخبار روسيا اليوم
روسيا, أخبار روسيا اليوم

إصابة مواطن إثر عمل إرهابي في زابوروجيه

18:28 GMT 02.06.2023
© Sputnik . Dmitriy Makeev / الانتقال إلى بنك الصورتضرر مبنى سكني نتيجة قصف القوات المسلحة الأوكرانية في مدينة فاسيليفكا بمنطقة زابوروجيه، 14 سبتمبر 2022
تضرر مبنى سكني نتيجة قصف القوات المسلحة الأوكرانية في مدينة فاسيليفكا بمنطقة زابوروجيه، 14 سبتمبر 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 02.06.2023
© Sputnik . Dmitriy Makeev
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أبلغ فلاديمير روغوف، عضو مجلس إدارة مقاطعة زابوروجيه، ورئيس حركة "نحن مع روسيا"، اليوم الجمعة، عن وقوع انفجار في مركز بلدة ميخائيلوفكا في المقاطعة.
وكتب روغوف، عبر قناته على "تلغرام": "حدث انفجار في وسط ميخائيلوفكا في مقاطعة زابوروجيه، ووفقا للمعلومات الأولية فإن العمل إرهابي".

كما أفاد روغوف بأنه "نتيجة قصف مسائي من قبل القوات المسلحة الأوكرانية لمدينة بولغي في مقاطعة زابوروجيه، أصيبت ضحية واحدة على الأقل نتيجة سقوط مبنى سكني في شارع أوديسا، حيث أصابت مدنيًا من أهل المنطقة".

المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية رافائيل غروسي خلال زيارته إلى محطة الطاقة النووية زابوروجيه في إنرغودار. - سبوتنيك عربي, 1920, 30.05.2023
الوكالة الدولية للطاقة الذرية: نواصل مراقبة ما إذا كانت هناك أسلحة في محطة زابوروجيه
30 مايو, 23:36 GMT
وصرح روغوف، في 29 أيار/ مايو الماضي، أنه قد "تم إحباط هجوم أوكراني في بلدة لوبكوفويه في مقاطعة زابوروجيه".
وكتب روغوف على "تلغرام": "أحبطت القوات الروسية محاولة أخرى من قبل مسلحي القوات المسلحة الأوكرانية لدخول قرية لوبكوفويه وتلقى النازيون الرد المناسب".
ووفقا له، فإن القوات الأوكرانية تحاول من خلال إظهار وجودها، إيهام القوات المسلحة الروسية لكي تقوم بدفع المزيد من قواتها على وجه التحديد إلى هذه الجبهة.
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