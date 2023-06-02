https://sputnikarabic.ae/20230602/الرئيس-المصري-وأمير-دولة-قطر-يتفقان-على-إطلاق-مبادرة-مشتركة-لدعم-وإغاثة-الشعب-السوداني--عاجل-1077685788.html

الرئيس المصري وأمير قطر يتفقان على إطلاق مبادرة مشتركة لإغاثة الشعب السوداني

الرئيس المصري وأمير قطر يتفقان على إطلاق مبادرة مشتركة لإغاثة الشعب السوداني

اتفق الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، وأمير دولة قطر تميم بن حمد آل ثاني، على إطلاق مبادرة مشتركة لدعم وإغاثة الشعب السوداني وخاصة اللاجئين. 02.06.2023, سبوتنيك عربي

2023-06-02T16:45+0000

2023-06-02T16:45+0000

2023-06-02T17:05+0000

الرئيس عبدالفتاح السيسي

أمير قطر تميم بن حمد آل ثاني

أخبار السودان اليوم

مصر

قطر

العالم العربي

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جاء ذلك خلال اتصال هاتفي أجراه السيسي مع أمير قطر، مساء اليوم الجمعة، وفق بيان للمتحدث الرسمي لرئاسة الجمهورية المصرية.وتناول الاتصال "سبل تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين ودعمها وتطويرها في مختلف المجالات، بالإضافة إلى استعراض آخر مستجدات الأوضاع الإقليمية والدولية، لا سيما في السودان".وشدد الزعيمان على "أهمية العمل المكثف لاحتواء الأوضاع الإنسانية في السودان، وتسهيل انسياب المساعدات الإغاثية وتجنيب المدنيين تداعيات القتال".واتفق السيسي وتميم على "إطلاق مبادرة مشتركة لدعم وإغاثة الشعب السوداني، تهدف للتخفيف من آثار وتداعيات الأزمة الراهنة على الأشقاء السودانيين، خاصة اللاجئين".وتشمل المبادرة تقديم الخدمات الإنسانية والإغاثية، على أن تتولى الجهات المعنية في الدولتين وضع الأطر والآليات التنفيذية ذات الصلة، وفق نص البيان.ولم توقف هدن متكررة برعاية عربية وغربية القتال الدائر في السودان، بين الجيش وقوات الدعم السريع، وسط اتهامات متبادلة بانتهاكها.وكان الجيش السوداني بقيادة عبد الفتاح البرهان قد أعلن، يوم الأربعاء الماضي، تعليق مشاركته في المحادثات مع قوات الدعم السريع في مدينة جدة السعودية، متهمًا القوات التي يقودها محمد حمدان دقلو (حميدتي)، بعدم الالتزام ببنود الاتفاق والاستمرار في خرق وقف إطلاق النار.وتوصل الجانبان، بوساطة أمريكية سعودية، إلى اتفاق هدنة، إلا أن أجواء التوتر والاشتباكات المتقطعة استمرت رغم الهدنة.وتدور منذ 15 نيسان/ أبريل الماضي، اشتباكات عنيفة وواسعة النطاق، بين قوات الجيش السوداني، وقوات الدعم السريع، في مناطق متفرقة من السودان، تركزت معظمها في العاصمة الخرطوم، مخلفة المئات من القتلى والجرحى بين المدنيين، في حين لا يوجد إحصاء رسمي عن ضحايا العسكريين من طرفي النزاع العسكري.

https://sputnikarabic.ae/20230602/تجدد-الاشتباكات-بين-الجيش-السوداني-وقوات-الدعم-السريع-جنوبي-الخرطوم-1077668450.html

https://sputnikarabic.ae/20230531/مصدر-لـسبوتنيك-الجيش-السوداني-يعلق-مشاركته-في-مفاوضات-جدة-مع-قوات-الدعم-السريع---عاجل-1077605191.html

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الرئيس عبدالفتاح السيسي, أمير قطر تميم بن حمد آل ثاني , أخبار السودان اليوم, مصر, قطر, العالم العربي