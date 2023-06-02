عربي
الرئيس المصري وأمير قطر يتفقان على إطلاق مبادرة مشتركة لإغاثة الشعب السوداني
https://sputnikarabic.ae/20230602/الرئيس-المصري-وأمير-دولة-قطر-يتفقان-على-إطلاق-مبادرة-مشتركة-لدعم-وإغاثة-الشعب-السوداني--عاجل-1077685788.html
الرئيس المصري وأمير قطر يتفقان على إطلاق مبادرة مشتركة لإغاثة الشعب السوداني
الرئيس المصري وأمير قطر يتفقان على إطلاق مبادرة مشتركة لإغاثة الشعب السوداني
اتفق الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، وأمير دولة قطر تميم بن حمد آل ثاني، على إطلاق مبادرة مشتركة لدعم وإغاثة الشعب السوداني وخاصة اللاجئين. 02.06.2023, سبوتنيك عربي
2023-06-02T16:45+0000
2023-06-02T17:05+0000
الرئيس عبدالفتاح السيسي
أمير قطر تميم بن حمد آل ثاني
أخبار السودان اليوم
مصر
قطر
العالم العربي
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e6/06/19/1064191206_0:0:2965:1668_1920x0_80_0_0_4c16acfbf9ea3ac440a92e0d3965bd05.jpg
جاء ذلك خلال اتصال هاتفي أجراه السيسي مع أمير قطر، مساء اليوم الجمعة، وفق بيان للمتحدث الرسمي لرئاسة الجمهورية المصرية.وتناول الاتصال "سبل تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين ودعمها وتطويرها في مختلف المجالات، بالإضافة إلى استعراض آخر مستجدات الأوضاع الإقليمية والدولية، لا سيما في السودان".وشدد الزعيمان على "أهمية العمل المكثف لاحتواء الأوضاع الإنسانية في السودان، وتسهيل انسياب المساعدات الإغاثية وتجنيب المدنيين تداعيات القتال".واتفق السيسي وتميم على "إطلاق مبادرة مشتركة لدعم وإغاثة الشعب السوداني، تهدف للتخفيف من آثار وتداعيات الأزمة الراهنة على الأشقاء السودانيين، خاصة اللاجئين".وتشمل المبادرة تقديم الخدمات الإنسانية والإغاثية، على أن تتولى الجهات المعنية في الدولتين وضع الأطر والآليات التنفيذية ذات الصلة، وفق نص البيان.ولم توقف هدن متكررة برعاية عربية وغربية القتال الدائر في السودان، بين الجيش وقوات الدعم السريع، وسط اتهامات متبادلة بانتهاكها.وكان الجيش السوداني بقيادة عبد الفتاح البرهان قد أعلن، يوم الأربعاء الماضي، تعليق مشاركته في المحادثات مع قوات الدعم السريع في مدينة جدة السعودية، متهمًا القوات التي يقودها محمد حمدان دقلو (حميدتي)، بعدم الالتزام ببنود الاتفاق والاستمرار في خرق وقف إطلاق النار.وتوصل الجانبان، بوساطة أمريكية سعودية، إلى اتفاق هدنة، إلا أن أجواء التوتر والاشتباكات المتقطعة استمرت رغم الهدنة.وتدور منذ 15 نيسان/ أبريل الماضي، اشتباكات عنيفة وواسعة النطاق، بين قوات الجيش السوداني، وقوات الدعم السريع، في مناطق متفرقة من السودان، تركزت معظمها في العاصمة الخرطوم، مخلفة المئات من القتلى والجرحى بين المدنيين، في حين لا يوجد إحصاء رسمي عن ضحايا العسكريين من طرفي النزاع العسكري.
https://sputnikarabic.ae/20230602/تجدد-الاشتباكات-بين-الجيش-السوداني-وقوات-الدعم-السريع-جنوبي-الخرطوم-1077668450.html
https://sputnikarabic.ae/20230531/مصدر-لـسبوتنيك-الجيش-السوداني-يعلق-مشاركته-في-مفاوضات-جدة-مع-قوات-الدعم-السريع---عاجل-1077605191.html
مصر
قطر
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2023
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e6/06/19/1064191206_23:0:2754:2048_1920x0_80_0_0_959c92aa90e07545e9f32b761854f477.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الرئيس عبدالفتاح السيسي, أمير قطر تميم بن حمد آل ثاني , أخبار السودان اليوم, مصر, قطر, العالم العربي
الرئيس عبدالفتاح السيسي, أمير قطر تميم بن حمد آل ثاني , أخبار السودان اليوم, مصر, قطر, العالم العربي

الرئيس المصري وأمير قطر يتفقان على إطلاق مبادرة مشتركة لإغاثة الشعب السوداني

16:45 GMT 02.06.2023 (تم التحديث: 17:05 GMT 02.06.2023)
© AFP 2023 / EGYPTIAN PRESIDENCYالرئيس المصري عبد الفتاح السيسي يستقبل أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني في قصر الاتحادية في القاهرة
الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي يستقبل أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني في قصر الاتحادية في القاهرة - سبوتنيك عربي, 1920, 02.06.2023
© AFP 2023 / EGYPTIAN PRESIDENCY
تابعنا عبرTelegram
اتفق الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، وأمير دولة قطر تميم بن حمد آل ثاني، على إطلاق مبادرة مشتركة لدعم وإغاثة الشعب السوداني وخاصة اللاجئين.
جاء ذلك خلال اتصال هاتفي أجراه السيسي مع أمير قطر، مساء اليوم الجمعة، وفق بيان للمتحدث الرسمي لرئاسة الجمهورية المصرية.
وتناول الاتصال "سبل تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين ودعمها وتطويرها في مختلف المجالات، بالإضافة إلى استعراض آخر مستجدات الأوضاع الإقليمية والدولية، لا سيما في السودان".
وشدد الزعيمان على "أهمية العمل المكثف لاحتواء الأوضاع الإنسانية في السودان، وتسهيل انسياب المساعدات الإغاثية وتجنيب المدنيين تداعيات القتال".
تصاعد الدخان فوق المباني السكنية في الخرطوم في 16 أبريل / نيسان 2023 ، مع احتدام القتال في السودان لليوم الثاني في المعارك بين الجنرالات المتناحرين. - سبوتنيك عربي, 1920, 02.06.2023
تجدد الاشتباكات بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع جنوبي الخرطوم
08:48 GMT
واتفق السيسي وتميم على "إطلاق مبادرة مشتركة لدعم وإغاثة الشعب السوداني، تهدف للتخفيف من آثار وتداعيات الأزمة الراهنة على الأشقاء السودانيين، خاصة اللاجئين".
وتشمل المبادرة تقديم الخدمات الإنسانية والإغاثية، على أن تتولى الجهات المعنية في الدولتين وضع الأطر والآليات التنفيذية ذات الصلة، وفق نص البيان.
ولم توقف هدن متكررة برعاية عربية وغربية القتال الدائر في السودان، بين الجيش وقوات الدعم السريع، وسط اتهامات متبادلة بانتهاكها.
ما هي قوات الدعم السريع التي تخوض مواجهات مسلحة مع الجيش السوداني؟ - سبوتنيك عربي, 1920, 31.05.2023
مصدر لـ"سبوتنيك": الجيش السوداني يعلق مشاركته في مفاوضات جدة مع قوات الدعم السريع
31 مايو, 07:54 GMT
وكان الجيش السوداني بقيادة عبد الفتاح البرهان قد أعلن، يوم الأربعاء الماضي، تعليق مشاركته في المحادثات مع قوات الدعم السريع في مدينة جدة السعودية، متهمًا القوات التي يقودها محمد حمدان دقلو (حميدتي)، بعدم الالتزام ببنود الاتفاق والاستمرار في خرق وقف إطلاق النار.
وتوصل الجانبان، بوساطة أمريكية سعودية، إلى اتفاق هدنة، إلا أن أجواء التوتر والاشتباكات المتقطعة استمرت رغم الهدنة.
وتدور منذ 15 نيسان/ أبريل الماضي، اشتباكات عنيفة وواسعة النطاق، بين قوات الجيش السوداني، وقوات الدعم السريع، في مناطق متفرقة من السودان، تركزت معظمها في العاصمة الخرطوم، مخلفة المئات من القتلى والجرحى بين المدنيين، في حين لا يوجد إحصاء رسمي عن ضحايا العسكريين من طرفي النزاع العسكري.
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
App StoreGoogle play
2023 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
Самоходная-артиллерийская установка (САУ) МСТА-С ведет огонь на Херсонском направлении - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة10:18 GMTالجيش السوداني - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة للأحداث في السودان بين الجيش والدعم السريع07:17 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала