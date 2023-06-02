https://sputnikarabic.ae/20230602/الرئيس-المصري-وأمير-دولة-قطر-يتفقان-على-إطلاق-مبادرة-مشتركة-لدعم-وإغاثة-الشعب-السوداني--عاجل-1077685788.html
الرئيس المصري وأمير قطر يتفقان على إطلاق مبادرة مشتركة لإغاثة الشعب السوداني
الرئيس المصري وأمير قطر يتفقان على إطلاق مبادرة مشتركة لإغاثة الشعب السوداني
اتفق الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، وأمير دولة قطر تميم بن حمد آل ثاني، على إطلاق مبادرة مشتركة لدعم وإغاثة الشعب السوداني وخاصة اللاجئين. 02.06.2023, سبوتنيك عربي
2023-06-02T16:45+0000
2023-06-02T16:45+0000
2023-06-02T17:05+0000
الرئيس عبدالفتاح السيسي
أمير قطر تميم بن حمد آل ثاني
أخبار السودان اليوم
مصر
قطر
العالم العربي
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جاء ذلك خلال اتصال هاتفي أجراه السيسي مع أمير قطر، مساء اليوم الجمعة، وفق بيان للمتحدث الرسمي لرئاسة الجمهورية المصرية.وتناول الاتصال "سبل تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين ودعمها وتطويرها في مختلف المجالات، بالإضافة إلى استعراض آخر مستجدات الأوضاع الإقليمية والدولية، لا سيما في السودان".وشدد الزعيمان على "أهمية العمل المكثف لاحتواء الأوضاع الإنسانية في السودان، وتسهيل انسياب المساعدات الإغاثية وتجنيب المدنيين تداعيات القتال".واتفق السيسي وتميم على "إطلاق مبادرة مشتركة لدعم وإغاثة الشعب السوداني، تهدف للتخفيف من آثار وتداعيات الأزمة الراهنة على الأشقاء السودانيين، خاصة اللاجئين".وتشمل المبادرة تقديم الخدمات الإنسانية والإغاثية، على أن تتولى الجهات المعنية في الدولتين وضع الأطر والآليات التنفيذية ذات الصلة، وفق نص البيان.ولم توقف هدن متكررة برعاية عربية وغربية القتال الدائر في السودان، بين الجيش وقوات الدعم السريع، وسط اتهامات متبادلة بانتهاكها.وكان الجيش السوداني بقيادة عبد الفتاح البرهان قد أعلن، يوم الأربعاء الماضي، تعليق مشاركته في المحادثات مع قوات الدعم السريع في مدينة جدة السعودية، متهمًا القوات التي يقودها محمد حمدان دقلو (حميدتي)، بعدم الالتزام ببنود الاتفاق والاستمرار في خرق وقف إطلاق النار.وتوصل الجانبان، بوساطة أمريكية سعودية، إلى اتفاق هدنة، إلا أن أجواء التوتر والاشتباكات المتقطعة استمرت رغم الهدنة.وتدور منذ 15 نيسان/ أبريل الماضي، اشتباكات عنيفة وواسعة النطاق، بين قوات الجيش السوداني، وقوات الدعم السريع، في مناطق متفرقة من السودان، تركزت معظمها في العاصمة الخرطوم، مخلفة المئات من القتلى والجرحى بين المدنيين، في حين لا يوجد إحصاء رسمي عن ضحايا العسكريين من طرفي النزاع العسكري.
https://sputnikarabic.ae/20230602/تجدد-الاشتباكات-بين-الجيش-السوداني-وقوات-الدعم-السريع-جنوبي-الخرطوم-1077668450.html
https://sputnikarabic.ae/20230531/مصدر-لـسبوتنيك-الجيش-السوداني-يعلق-مشاركته-في-مفاوضات-جدة-مع-قوات-الدعم-السريع---عاجل-1077605191.html
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الرئيس عبدالفتاح السيسي, أمير قطر تميم بن حمد آل ثاني , أخبار السودان اليوم, مصر, قطر, العالم العربي
الرئيس عبدالفتاح السيسي, أمير قطر تميم بن حمد آل ثاني , أخبار السودان اليوم, مصر, قطر, العالم العربي
الرئيس المصري وأمير قطر يتفقان على إطلاق مبادرة مشتركة لإغاثة الشعب السوداني
16:45 GMT 02.06.2023 (تم التحديث: 17:05 GMT 02.06.2023) تابعنا عبر
اتفق الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، وأمير دولة قطر تميم بن حمد آل ثاني، على إطلاق مبادرة مشتركة لدعم وإغاثة الشعب السوداني وخاصة اللاجئين.
جاء ذلك خلال اتصال هاتفي أجراه السيسي مع أمير قطر، مساء اليوم الجمعة، وفق بيان
للمتحدث الرسمي لرئاسة الجمهورية المصرية.
وتناول الاتصال "سبل تعزيز العلاقات الثنائية
بين البلدين الشقيقين ودعمها وتطويرها في مختلف المجالات، بالإضافة إلى استعراض آخر مستجدات الأوضاع الإقليمية والدولية، لا سيما في السودان".
وشدد الزعيمان على "أهمية العمل المكثف لاحتواء الأوضاع الإنسانية في السودان، وتسهيل انسياب المساعدات الإغاثية وتجنيب المدنيين تداعيات القتال".
واتفق السيسي وتميم على "إطلاق مبادرة مشتركة لدعم وإغاثة الشعب السوداني، تهدف للتخفيف من آثار وتداعيات الأزمة الراهنة
على الأشقاء السودانيين، خاصة اللاجئين".
وتشمل المبادرة تقديم الخدمات الإنسانية والإغاثية، على أن تتولى الجهات المعنية في الدولتين وضع الأطر والآليات التنفيذية ذات الصلة، وفق نص البيان.
ولم توقف هدن متكررة برعاية عربية وغربية القتال الدائر في السودان، بين الجيش وقوات الدعم السريع، وسط اتهامات متبادلة بانتهاكها.
وكان الجيش السوداني
بقيادة عبد الفتاح البرهان قد أعلن، يوم الأربعاء الماضي، تعليق مشاركته في المحادثات مع قوات الدعم السريع في مدينة جدة السعودية، متهمًا القوات التي يقودها محمد حمدان دقلو (حميدتي)، بعدم الالتزام ببنود الاتفاق والاستمرار في خرق وقف إطلاق النار.
وتوصل الجانبان، بوساطة أمريكية سعودية، إلى اتفاق هدنة، إلا أن أجواء التوتر والاشتباكات المتقطعة استمرت رغم الهدنة.
وتدور منذ 15 نيسان/ أبريل الماضي، اشتباكات عنيفة وواسعة النطاق، بين قوات الجيش السوداني، وقوات الدعم السريع، في مناطق متفرقة من السودان
، تركزت معظمها في العاصمة الخرطوم، مخلفة المئات من القتلى والجرحى بين المدنيين، في حين لا يوجد إحصاء رسمي عن ضحايا العسكريين من طرفي النزاع العسكري.