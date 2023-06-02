https://sputnikarabic.ae/20230602/الكرملين-سعي-أوكرانيا-للانضمام-إلى-الناتو-أحد-العوامل-المسببة-للمشاكل-في-الأعوام-المقبلة-1077677025.html

الكرملين: سعي أوكرانيا للانضمام إلى "الناتو" أحد العوامل المسببة للمشاكل في الأعوام المقبلة

الكرملين: سعي أوكرانيا للانضمام إلى "الناتو" أحد العوامل المسببة للمشاكل في الأعوام المقبلة

صرح المتحدث باسم الرئاسة الروسية (الكرملين)، دميتري بيسكوف، أن سعي أوكرانيا إلى الانضمام لحلف شمال الأطلسي (الناتو)، يظل أحد العوامل الرئيسية المثيرة للقلق... 02.06.2023, سبوتنيك عربي

2023-06-02T13:23+0000

2023-06-02T13:23+0000

2023-06-02T13:26+0000

روسيا

الناتو

الكرملين

دميتري بيسكوف

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e7/02/15/1073817207_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_a0455223ba667dc70e1ce341a9a9348e.jpg

وقال بيسكوف للصحفيين، اليوم الجمعة، ردًا على طلب التعليق على تصريحات الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي، بشأن انضمام أوكرانيا إلى الناتو: "بطبيعة الحال، فإن هذا (توجه أوكرانيا للانضمام إلى الناتو) هو أحد العوامل الرئيسية المثيرة للقلق والمشاكل المحتملة، لسنوات عديدة مقبلة، وللمفارقة، فإن معظم الدول الأوروبية تدرك ذلك جيدًا".وفي وقت سابق، أشار الأمين العام لحلف الناتو، ينس ستولتنبرغ، في مؤتمر صحفي، إلى أن الحلف يعتبر دخول أوكرانيا أمرًا حقيقيًا؛ لكنه لم يرد على سؤال حول ما إذا كانت كييف ستتلقى دعوة رسمية إلى الناتو في قمة فيلنيوس يومي 11 و12 تموز/ يوليو الجاري.وقال زيلينسكي سابقًا، إن أوكرانيا تحتاج تلقي دعوة من أجل الانضمام إلى الناتو والاتحاد الأوروبي هذا العام.وفي نهاية سبتمبر/ أيلول 2022، أعلن زيلينسكي أن أوكرانيا ستتقدم بطلب للانضمام إلى "الناتو" على وجه السرعة، فيما أشار مستشار الرئيس الأمريكي للأمن القومي، جيك سوليفان، إلى أن تنفيذ مثل هذا الإجراء جاء في وقت متأخر.

https://sputnikarabic.ae/20230602/بيسكوف-حول-دعوة-زيلينسكي-لضم-أوكرانيا-للناتو-تدل-على-عدم-رغبة-كييف-في-الجلوس-على-طاولة-المفاوضات-1077675199.html

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

روسيا, الناتو, الكرملين, دميتري بيسكوف