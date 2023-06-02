https://sputnikarabic.ae/20230602/الكرملين-سعي-أوكرانيا-للانضمام-إلى-الناتو-أحد-العوامل-المسببة-للمشاكل-في-الأعوام-المقبلة-1077677025.html
الكرملين: سعي أوكرانيا للانضمام إلى "الناتو" أحد العوامل المسببة للمشاكل في الأعوام المقبلة
الكرملين: سعي أوكرانيا للانضمام إلى "الناتو" أحد العوامل المسببة للمشاكل في الأعوام المقبلة
صرح المتحدث باسم الرئاسة الروسية (الكرملين)، دميتري بيسكوف، أن سعي أوكرانيا إلى الانضمام لحلف شمال الأطلسي (الناتو)، يظل أحد العوامل الرئيسية المثيرة للقلق... 02.06.2023, سبوتنيك عربي
2023-06-02T13:23+0000
2023-06-02T13:23+0000
2023-06-02T13:26+0000
روسيا
الناتو
الكرملين
دميتري بيسكوف
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وقال بيسكوف للصحفيين، اليوم الجمعة، ردًا على طلب التعليق على تصريحات الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي، بشأن انضمام أوكرانيا إلى الناتو: "بطبيعة الحال، فإن هذا (توجه أوكرانيا للانضمام إلى الناتو) هو أحد العوامل الرئيسية المثيرة للقلق والمشاكل المحتملة، لسنوات عديدة مقبلة، وللمفارقة، فإن معظم الدول الأوروبية تدرك ذلك جيدًا".وفي وقت سابق، أشار الأمين العام لحلف الناتو، ينس ستولتنبرغ، في مؤتمر صحفي، إلى أن الحلف يعتبر دخول أوكرانيا أمرًا حقيقيًا؛ لكنه لم يرد على سؤال حول ما إذا كانت كييف ستتلقى دعوة رسمية إلى الناتو في قمة فيلنيوس يومي 11 و12 تموز/ يوليو الجاري.وقال زيلينسكي سابقًا، إن أوكرانيا تحتاج تلقي دعوة من أجل الانضمام إلى الناتو والاتحاد الأوروبي هذا العام.وفي نهاية سبتمبر/ أيلول 2022، أعلن زيلينسكي أن أوكرانيا ستتقدم بطلب للانضمام إلى "الناتو" على وجه السرعة، فيما أشار مستشار الرئيس الأمريكي للأمن القومي، جيك سوليفان، إلى أن تنفيذ مثل هذا الإجراء جاء في وقت متأخر.
https://sputnikarabic.ae/20230602/بيسكوف-حول-دعوة-زيلينسكي-لضم-أوكرانيا-للناتو-تدل-على-عدم-رغبة-كييف-في-الجلوس-على-طاولة-المفاوضات-1077675199.html
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روسيا, الناتو, الكرملين, دميتري بيسكوف
روسيا, الناتو, الكرملين, دميتري بيسكوف
الكرملين: سعي أوكرانيا للانضمام إلى "الناتو" أحد العوامل المسببة للمشاكل في الأعوام المقبلة
13:23 GMT 02.06.2023 (تم التحديث: 13:26 GMT 02.06.2023) تابعنا عبر
صرح المتحدث باسم الرئاسة الروسية (الكرملين)، دميتري بيسكوف، أن سعي أوكرانيا إلى الانضمام لحلف شمال الأطلسي (الناتو)، يظل أحد العوامل الرئيسية المثيرة للقلق بالنسبة لروسيا خلال السنوات المقبلة.
وقال بيسكوف للصحفيين، اليوم الجمعة، ردًا على طلب التعليق على تصريحات الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي، بشأن انضمام أوكرانيا إلى الناتو: "بطبيعة الحال، فإن هذا (توجه أوكرانيا للانضمام إلى الناتو) هو أحد العوامل الرئيسية المثيرة للقلق والمشاكل المحتملة، لسنوات عديدة مقبلة، وللمفارقة، فإن معظم الدول الأوروبية تدرك ذلك جيدًا".
للأسف، تثبت هذه التصريحات، عدم رغبة نظام كييف، وعدم استعداده وعجزه عن حل المشاكل الحالية عبر الجلوس إلى طاولة المفاوضات.
وفي وقت سابق، أشار الأمين العام لحلف الناتو، ينس ستولتنبرغ، في مؤتمر صحفي، إلى أن الحلف يعتبر دخول أوكرانيا أمرًا حقيقيًا؛ لكنه لم يرد على سؤال حول ما إذا كانت كييف ستتلقى دعوة رسمية إلى الناتو في قمة فيلنيوس يومي 11 و12 تموز/ يوليو الجاري.
وقال زيلينسكي سابقًا، إن أوكرانيا تحتاج تلقي دعوة من أجل الانضمام إلى الناتو والاتحاد الأوروبي هذا العام.
وفي نهاية سبتمبر/ أيلول 2022، أعلن زيلينسكي أن أوكرانيا ستتقدم بطلب للانضمام إلى "الناتو" على وجه السرعة، فيما أشار مستشار الرئيس الأمريكي
للأمن القومي، جيك سوليفان، إلى أن تنفيذ مثل هذا الإجراء جاء في وقت متأخر.