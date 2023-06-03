https://sputnikarabic.ae/20230603/أردوغان-يتعهد-بتنفيذ-رؤية-قرن-تركيا-خلال-ولايته-الجديدة-1077707688.html
أردوغان يتعهد بتنفيذ رؤية "قرن تركيا" خلال ولايته الجديدة
أردوغان يتعهد بتنفيذ رؤية "قرن تركيا" خلال ولايته الجديدة
تعهد الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، اليوم السبت، بتنفيذ رؤية قرن تركيا خلال ولايته الجديدة. 03.06.2023, سبوتنيك عربي
2023-06-03T15:38+0000
2023-06-03T15:38+0000
2023-06-03T15:38+0000
العالم
أخبار تركيا اليوم
أخبار العالم الآن
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e7/05/1c/1077528010_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_cb0e87dfd2e4fcfd227084654b06b180.jpg
وقال أردوغان في حفل تنصيبه: "لن نخيب آمال أبناء شعبنا الذي منح ثقته لشخصي ولحزبنا ولتحالفنا وسنواصل مسيرة الإنتاج والخدمات لتركيا".وتابع أردوغان: "تركيا بحاجة من أي وقت مضى إلى الوحدة والالتحام بين جميع أفراد شعبها كالبنيان المرصوص، لقد انتهت انتخابات 28 مايو/أيار وتجلت الإرادة الوطنية في صناديق الاقتراع وبدأ قرن تركيا وفتح أبواب نهوض بلادنا".وأضاف أردوغان: "اليوم هو يوم الوحدة والتكاتف وترسيخ أخوتنا الممتدة منذ ألف عام، اليوم هو يوم حماية المستقبل المشرق لأبنائنا، سوف نفي بجميع الوعود التي قطعناها على شعبنا في الساحات الانتخابية مثلما فعلنا طيلة السنوات الـ21 الأخيرة".وختم أردوغان: "إيمانا بمبدأ "الجهد منا والتوفيق من الله" ننطلق بسم الله لبناء قرن تركيا اعتبارا من اليوم".أدى الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، اليمين الدستورية أمام البرلمان، اليوم السبت، ليبدأ رسميا ولاية جديدة للمرة الثالثة على التوالي.وفاز الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، الأسبوع الماضي، في الجولة الثانية من الانتخابات الرئاسية بنسبة 52.14%، فيما حصل منافسه كمال كيليجدار أوغلو على 47.86%، بحسب بيانات الهيئة العليا للانتخابات التركية.
https://sputnikarabic.ae/20230603/أردوغان-يؤدي-اليمين-الدستورية-أمام-البرلمان-لولاية-رئاسية-جديدة-1077700306.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e7/05/1c/1077528010_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_3b1777fe42da6d01383749a130e27b50.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
العالم, أخبار تركيا اليوم, أخبار العالم الآن
العالم, أخبار تركيا اليوم, أخبار العالم الآن
أردوغان يتعهد بتنفيذ رؤية "قرن تركيا" خلال ولايته الجديدة
تابعنا عبر
تعهد الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، اليوم السبت، بتنفيذ رؤية قرن تركيا خلال ولايته الجديدة.
وقال أردوغان في حفل تنصيبه: "لن نخيب آمال أبناء شعبنا الذي منح ثقته لشخصي ولحزبنا ولتحالفنا وسنواصل مسيرة الإنتاج والخدمات لتركيا".
وأضاف: "لن أمارس سياسة التفرقة بين مواطني شعبي بل سنواصل الإنجازات النوعية، وسأعلن عن الحقائب الوزارية اليوم وسيكون الاجتماع الأول للحكومة هذا الأسبوع".
وتابع أردوغان: "تركيا بحاجة من أي وقت مضى إلى الوحدة والالتحام بين جميع أفراد شعبها كالبنيان المرصوص، لقد انتهت انتخابات 28 مايو/أيار وتجلت الإرادة الوطنية في صناديق الاقتراع وبدأ قرن تركيا وفتح أبواب نهوض بلادنا".
وأضاف أردوغان: "اليوم هو يوم الوحدة والتكاتف وترسيخ أخوتنا الممتدة منذ ألف عام، اليوم هو يوم حماية المستقبل المشرق لأبنائنا، سوف نفي بجميع الوعود التي قطعناها على شعبنا في الساحات الانتخابية مثلما فعلنا طيلة السنوات الـ21 الأخيرة".
وقال أردوغان: "سنعزز ديمقراطيتنا بدستور جديد حر ومدني وشامل ونتحرر من الدستور الحالي الذي كان ثمرة لانقلاب عسكري،ومصممون على تطبيق مبدأ مصطفى كمال أتاتورك "سلام في الوطن سلام في العالم" عبر تعزيز مجال نفوذ الدبلوماسية الإنسانية".
وختم أردوغان: "إيمانا بمبدأ "الجهد منا والتوفيق من الله" ننطلق بسم الله لبناء قرن تركيا اعتبارا من اليوم".
أدى الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، اليمين الدستورية أمام البرلمان، اليوم السبت، ليبدأ رسميا ولاية جديدة للمرة الثالثة على التوالي.
وفاز الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، الأسبوع الماضي، في الجولة الثانية من الانتخابات الرئاسية بنسبة 52.14%، فيما حصل منافسه كمال كيليجدا
ر أوغلو على 47.86%، بحسب بيانات الهيئة العليا للانتخابات التركية.