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https://sputnikarabic.ae/20230603/أردوغان-يتعهد-بتنفيذ-رؤية-قرن-تركيا-خلال-ولايته-الجديدة-1077707688.html
أردوغان يتعهد بتنفيذ رؤية "قرن تركيا" خلال ولايته الجديدة
أردوغان يتعهد بتنفيذ رؤية "قرن تركيا" خلال ولايته الجديدة
تعهد الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، اليوم السبت، بتنفيذ رؤية قرن تركيا خلال ولايته الجديدة. 03.06.2023, سبوتنيك عربي
2023-06-03T15:38+0000
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وقال أردوغان في حفل تنصيبه: "لن نخيب آمال أبناء شعبنا الذي منح ثقته لشخصي ولحزبنا ولتحالفنا وسنواصل مسيرة الإنتاج والخدمات لتركيا".وتابع أردوغان: "تركيا بحاجة من أي وقت مضى إلى الوحدة والالتحام بين جميع أفراد شعبها كالبنيان المرصوص، لقد انتهت انتخابات 28 مايو/أيار وتجلت الإرادة الوطنية في صناديق الاقتراع وبدأ قرن تركيا وفتح أبواب نهوض بلادنا".وأضاف أردوغان: "اليوم هو يوم الوحدة والتكاتف وترسيخ أخوتنا الممتدة منذ ألف عام، اليوم هو يوم حماية المستقبل المشرق لأبنائنا، سوف نفي بجميع الوعود التي قطعناها على شعبنا في الساحات الانتخابية مثلما فعلنا طيلة السنوات الـ21 الأخيرة".وختم أردوغان: "إيمانا بمبدأ "الجهد منا والتوفيق من الله" ننطلق بسم الله لبناء قرن تركيا اعتبارا من اليوم".أدى الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، اليمين الدستورية أمام البرلمان، اليوم السبت، ليبدأ رسميا ولاية جديدة للمرة الثالثة على التوالي.وفاز الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، الأسبوع الماضي، في الجولة الثانية من الانتخابات الرئاسية بنسبة 52.14%، فيما حصل منافسه كمال كيليجدار أوغلو على 47.86%، بحسب بيانات الهيئة العليا للانتخابات التركية.
https://sputnikarabic.ae/20230603/أردوغان-يؤدي-اليمين-الدستورية-أمام-البرلمان-لولاية-رئاسية-جديدة-1077700306.html
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العالم, أخبار تركيا اليوم, أخبار العالم الآن

أردوغان يتعهد بتنفيذ رؤية "قرن تركيا" خلال ولايته الجديدة

15:38 GMT 03.06.2023
© Sputnik . Павел Бедняков / الانتقال إلى بنك الصورالرئيس التركي رجب طيب أردوغان بعد فوزه بالانتخابات الرئاسية التركية اليوم الأحد 28 مايو 2023
الرئيس التركي رجب طيب أردوغان بعد فوزه بالانتخابات الرئاسية التركية اليوم الأحد 28 مايو 2023 - سبوتنيك عربي, 1920, 03.06.2023
© Sputnik . Павел Бедняков
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تعهد الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، اليوم السبت، بتنفيذ رؤية قرن تركيا خلال ولايته الجديدة.
وقال أردوغان في حفل تنصيبه: "لن نخيب آمال أبناء شعبنا الذي منح ثقته لشخصي ولحزبنا ولتحالفنا وسنواصل مسيرة الإنتاج والخدمات لتركيا".

وأضاف: "لن أمارس سياسة التفرقة بين مواطني شعبي بل سنواصل الإنجازات النوعية، وسأعلن عن الحقائب الوزارية اليوم وسيكون الاجتماع الأول للحكومة هذا الأسبوع".

وتابع أردوغان: "تركيا بحاجة من أي وقت مضى إلى الوحدة والالتحام بين جميع أفراد شعبها كالبنيان المرصوص، لقد انتهت انتخابات 28 مايو/أيار وتجلت الإرادة الوطنية في صناديق الاقتراع وبدأ قرن تركيا وفتح أبواب نهوض بلادنا".
الرئيس رجب طيب أردوغان يلقي كلمة أمام البرلمان التركي، 16 أكتوبر/ تشرين الأول 2018 - سبوتنيك عربي, 1920, 03.06.2023
أردوغان يؤدي اليمين الدستورية أمام البرلمان لولاية رئاسية جديدة
12:18 GMT
وأضاف أردوغان: "اليوم هو يوم الوحدة والتكاتف وترسيخ أخوتنا الممتدة منذ ألف عام، اليوم هو يوم حماية المستقبل المشرق لأبنائنا، سوف نفي بجميع الوعود التي قطعناها على شعبنا في الساحات الانتخابية مثلما فعلنا طيلة السنوات الـ21 الأخيرة".

وقال أردوغان: "سنعزز ديمقراطيتنا بدستور جديد حر ومدني وشامل ونتحرر من الدستور الحالي الذي كان ثمرة لانقلاب عسكري،ومصممون على تطبيق مبدأ مصطفى كمال أتاتورك "سلام في الوطن سلام في العالم" عبر تعزيز مجال نفوذ الدبلوماسية الإنسانية".

وختم أردوغان: "إيمانا بمبدأ "الجهد منا والتوفيق من الله" ننطلق بسم الله لبناء قرن تركيا اعتبارا من اليوم".
أدى الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، اليمين الدستورية أمام البرلمان، اليوم السبت، ليبدأ رسميا ولاية جديدة للمرة الثالثة على التوالي.
وفاز الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، الأسبوع الماضي، في الجولة الثانية من الانتخابات الرئاسية بنسبة 52.14%، فيما حصل منافسه كمال كيليجدار أوغلو على 47.86%، بحسب بيانات الهيئة العليا للانتخابات التركية.
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