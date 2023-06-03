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https://sputnikarabic.ae/20230603/أردوغان-يؤدي-اليمين-الدستورية-أمام-البرلمان-لولاية-رئاسية-جديدة-1077700306.html
أردوغان يؤدي اليمين الدستورية أمام البرلمان لولاية رئاسية جديدة
أردوغان يؤدي اليمين الدستورية أمام البرلمان لولاية رئاسية جديدة
أدى الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، اليمين الدستورية أمام البرلمان، اليوم السبت، ليبدأ رسميا ولاية جديدة للمرة الثالثة على التوالي. 03.06.2023, سبوتنيك عربي
2023-06-03T12:18+0000
2023-06-03T12:48+0000
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أنطاكيا- سبوتنيك. وبث التلفزيون التركي الرسمي، مراسم تسلم مضبطة الرئاسة وأداء اليمين الدستورية، على أن تقام مساء اليوم السبت، مراسم تنصيبه رئيسا للبلاد في القصر الرئاسي مما يخول له الإعلان عن تشكيل الحكومة.يذكر أن أردوغان كان قد شارك، أمس الجمعة، في مراسم أداء النواب الأتراك الفائزين في الانتخابات، اليمين الدستورية للدورة 28 من البرلمان التركي.وذكرت وكالة "الأناضول"، مساء الجمعة، أن أردوغان قد وصل إلى مقر البرلمان التركي لحضور مراسم أداء النواب الأتراك اليمين الدستورية في برلمان بلاده.وأكدت أنه كان في استقبال أردوغان كل من الرئيس المؤقت للبرلمان التركي دولت بهتشلي، وبرفقته الأمين العام للبرلمان محمد علي قومبوز أوغلو، وتوجه الرئيس التركي برفقته إلى قاعة الشرف، قبل توجههما إلى ديوان الرئاسة في العاصمة أنقرة، وذلك عقب مراسم استقبال رسمية.في سياق متصل، أعلن السفير أحمد أبو زيد المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية المصرية، أن سامح شكري، وزير الخارجية المصري، سيتوجه اليوم السبت، إلى أنقرة بتكليف من الرئيس عبد الفتاح السيسي، لتمثيل مصر في مراسم حفل تنصيب رئيس تركيا رجب طيب أردوغان.وأوضح أبو زيد أن مشاركة وزير الخارجية المصري تأتي في إطار التطور الذي يشهده مسار العلاقات المصرية التركية خلال الفترة الأخيرة، وحرص الدولتين على عودة العلاقات الثنائية إلى طبيعتها بشكل كامل بما يحقق طموحات الشعبين المصري والتركي.وكانت الهيئة العليا للانتخابات التركية قد أعلنت، يوم الثلاثاء الماضي، عدد المقاعد التي فازت بها الأحزاب بحسب النتائج النهائية للانتخابات البرلمانية التي جرت في الرابع عشر من شهر مايو/أيار الماضي.
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العالم, أخبار تركيا اليوم, رجب طيب أردوغان, أخبار العالم الآن, مصر, الأخبار
العالم, أخبار تركيا اليوم, رجب طيب أردوغان, أخبار العالم الآن, مصر, الأخبار

أردوغان يؤدي اليمين الدستورية أمام البرلمان لولاية رئاسية جديدة

12:18 GMT 03.06.2023 (تم التحديث: 12:48 GMT 03.06.2023)
© AFP 2023 / ADEM ALTAN / الرئيس رجب طيب أردوغان يلقي كلمة أمام البرلمان التركي، 16 أكتوبر/ تشرين الأول 2018
الرئيس رجب طيب أردوغان يلقي كلمة أمام البرلمان التركي، 16 أكتوبر/ تشرين الأول 2018 - سبوتنيك عربي, 1920, 03.06.2023
© AFP 2023 / ADEM ALTAN /
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أدى الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، اليمين الدستورية أمام البرلمان، اليوم السبت، ليبدأ رسميا ولاية جديدة للمرة الثالثة على التوالي.
أنطاكيا- سبوتنيك. وبث التلفزيون التركي الرسمي، مراسم تسلم مضبطة الرئاسة وأداء اليمين الدستورية، على أن تقام مساء اليوم السبت، مراسم تنصيبه رئيسا للبلاد في القصر الرئاسي مما يخول له الإعلان عن تشكيل الحكومة.
يذكر أن أردوغان كان قد شارك، أمس الجمعة، في مراسم أداء النواب الأتراك الفائزين في الانتخابات، اليمين الدستورية للدورة 28 من البرلمان التركي.
الأمين العام لحلف الناتو، ينس ستولتنبرغ، خلال اجتماع روسيا والناتو في بروكسل، بلجيكا 12 يناير 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 02.06.2023
أمين عام "الناتو" يزور تركيا لحضور مراسم تنصيب أردوغان
أمس, 12:12 GMT
وذكرت وكالة "الأناضول"، مساء الجمعة، أن أردوغان قد وصل إلى مقر البرلمان التركي لحضور مراسم أداء النواب الأتراك اليمين الدستورية في برلمان بلاده.
وأكدت أنه كان في استقبال أردوغان كل من الرئيس المؤقت للبرلمان التركي دولت بهتشلي، وبرفقته الأمين العام للبرلمان محمد علي قومبوز أوغلو، وتوجه الرئيس التركي برفقته إلى قاعة الشرف، قبل توجههما إلى ديوان الرئاسة في العاصمة أنقرة، وذلك عقب مراسم استقبال رسمية.
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في سياق متصل، أعلن السفير أحمد أبو زيد المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية المصرية، أن سامح شكري، وزير الخارجية المصري، سيتوجه اليوم السبت، إلى أنقرة بتكليف من الرئيس عبد الفتاح السيسي، لتمثيل مصر في مراسم حفل تنصيب رئيس تركيا رجب طيب أردوغان.
وأوضح أبو زيد أن مشاركة وزير الخارجية المصري تأتي في إطار التطور الذي يشهده مسار العلاقات المصرية التركية خلال الفترة الأخيرة، وحرص الدولتين على عودة العلاقات الثنائية إلى طبيعتها بشكل كامل بما يحقق طموحات الشعبين المصري والتركي.
وكانت الهيئة العليا للانتخابات التركية قد أعلنت، يوم الثلاثاء الماضي، عدد المقاعد التي فازت بها الأحزاب بحسب النتائج النهائية للانتخابات البرلمانية التي جرت في الرابع عشر من شهر مايو/أيار الماضي.
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