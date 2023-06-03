https://sputnikarabic.ae/20230603/الرئيس-الإيراني-يرسل-برقية-تعزية-لنظيرته-الهندية-في-ضحايا-حادث-اصطدام-القطارات-في-أوديشا-1077711938.html
الرئيس الإيراني يرسل برقية تعزية لنظيرته الهندية في ضحايا حادث اصطدام القطارات في أوديشا
الرئيس الإيراني يرسل برقية تعزية لنظيرته الهندية في ضحايا حادث اصطدام القطارات في أوديشا
بعث الرئيس الإيراني، إبراهيم رئيسي، اليوم السبت، برسالة إلى رئيسة الهند ورئيس الوزراء، معربا عن تعازيه في حادث القطار بولاية أوديشا والذي أودى بحياة المئات... 03.06.2023, سبوتنيك عربي
2023-06-03T19:37+0000
2023-06-03T19:37+0000
2023-06-03T19:37+0000
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وأفادت وكالة مهر للأنباء، مساء اليوم السبت، بأن الرئيس الإيراني قد بعث برسالة إلى رئيسة الهند، دروبادي مورمو، ورئيس الوزراء ناريندرا مودي، معزيا بضحايا حادث القطار الذي وقع في ولاية أوديشا، في وقت سابق من اليوم. أمس الجمعة، وقع حادث تصادم لـ 3 قطارات في ولاية أوديشا شرقي الهند، أسفر عن مصرع 288 شخصا وإصابة نحو 900 آخرين.وفقًا للبيانات المحدثة من سلطات السكك الحديدية في الهند، خرجت 10-12 مقطورة من قطار ركاب كان مسافرًا من كولكاتا إلى تشيناي عن القضبان بسبب اصطدامها بقطار شحن وسقطت في المسار المعاكس.بعد مرور بعض الوقت، اصطدم قطار ركاب آخر بهم، ونتيجة لذلك، خرجت ثلاث أو أربع عربات أخرى بها أشخاص عن مسارها.
https://sputnikarabic.ae/20230603/ارتفاع-عدد-قتلى-تصادم-3-قطارات-في-الهند-إلى-233-شخصا---عاجل-1077692346.html
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العالم, أخبار الهند اليوم, إيران, أخبار إيران, الأخبار
العالم, أخبار الهند اليوم, إيران, أخبار إيران, الأخبار
الرئيس الإيراني يرسل برقية تعزية لنظيرته الهندية في ضحايا حادث اصطدام القطارات في أوديشا
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بعث الرئيس الإيراني، إبراهيم رئيسي، اليوم السبت، برسالة إلى رئيسة الهند ورئيس الوزراء، معربا عن تعازيه في حادث القطار بولاية أوديشا والذي أودى بحياة المئات وإصابة آخرين.
وأفادت وكالة مهر للأنباء، مساء اليوم السبت، بأن الرئيس الإيراني قد بعث برسالة إلى رئيسة الهند، دروبادي مورمو، ورئيس الوزراء ناريندرا مودي، معزيا بضحايا حادث القطار الذي وقع في ولاية أوديشا، في وقت سابق من اليوم.
أمس الجمعة، وقع حادث تصادم لـ 3 قطارات في ولاية أوديشا شرقي الهند
، أسفر عن مصرع 288 شخصا وإصابة نحو 900 آخرين.
وفقًا للبيانات المحدثة من سلطات السكك الحديدية في الهند، خرجت 10-12 مقطورة من قطار ركاب كان مسافرًا من كولكاتا إلى تشيناي عن القضبان بسبب اصطدامها بقطار شحن
وسقطت في المسار المعاكس.
بعد مرور بعض الوقت، اصطدم قطار ركاب آخر بهم، ونتيجة لذلك، خرجت ثلاث أو أربع عربات أخرى بها أشخاص عن مسارها.