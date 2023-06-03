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https://sputnikarabic.ae/20230603/مقتل-جنديين-باكستانيين-في-اشتباكات-مع-عناصر-مسلحة-شمال-غربي-البلاد-1077713278.html
مقتل جنديين باكستانيين في اشتباكات مع عناصر مسلحة شمال غربي البلاد
مقتل جنديين باكستانيين في اشتباكات مع عناصر مسلحة شمال غربي البلاد
أعلن الجيش الباكستاني، مقتل جنديين اثنين، بالإضافة إلى اثنين من العناصر المسلحة، جراء اشتباكات في منطقة بانو بإقليم خيبر بختونخوا شمال غرب باكستان. 03.06.2023, سبوتنيك عربي
2023-06-03T21:34+0000
2023-06-03T21:34+0000
الجيش الباكستاني
العالم
مقتل جنود
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إسلام أباد - سبوتنيك. وقال الجيش الباكستاني، في بيان، اليوم السبت، إن "عناصر الجيش اشتبكوا بفاعلية مع المجموعة الإرهابية، ما أدى إلى استشهاد اثنين من عناصر الجيش، ومقتل اثنين من العناصر الإرهابية".وشهد الإقليم نفسه اليوم، انفجار قنبلة تعمل عن بعد في منطقة باجور، ما أدى إلى مقتل شخصين اثنين وإصابة عدد آخر، وفقا لوسائل إعلام محلية.وشهد إقليم خيبر بختونخوا تصاعدا في الهجمات المسلحة، خاصة بعد فشل المفاوضات بين الحكومة الباكستانية وحركة طالبان الباكستانية المحظورة في البلاد.وتضغط إسلام أباد على الحكومة الأفغانية للضغط على حركة طالبان الباكستانية لوقف عملياتها ضد القوات الباكستانية.وكانت الحركة الأفغانية توسطت في أكثر من مناسبة بمحادثات بين الطرفين لكنها انتهت بالفشل.
https://sputnikarabic.ae/20230524/مقتل-4-أشخاص-جراء-انفجار-في-باكستان-1077377544.html
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الجيش الباكستاني, العالم, مقتل جنود
الجيش الباكستاني, العالم, مقتل جنود

مقتل جنديين باكستانيين في اشتباكات مع عناصر مسلحة شمال غربي البلاد

21:34 GMT 03.06.2023
© AFP 2023 / Abdul Majeed / الجيش الباكستاني
الجيش الباكستاني - سبوتنيك عربي, 1920, 03.06.2023
© AFP 2023 / Abdul Majeed /
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أعلن الجيش الباكستاني، مقتل جنديين اثنين، بالإضافة إلى اثنين من العناصر المسلحة، جراء اشتباكات في منطقة بانو بإقليم خيبر بختونخوا شمال غرب باكستان.
إسلام أباد - سبوتنيك. وقال الجيش الباكستاني، في بيان، اليوم السبت، إن "عناصر الجيش اشتبكوا بفاعلية مع المجموعة الإرهابية، ما أدى إلى استشهاد اثنين من عناصر الجيش، ومقتل اثنين من العناصر الإرهابية".
كما أفاد الجناح الإعلامي للجيش، بأن "قوات الجيش قامت بتمشيط المنطقة بعد الاشتباك للقضاء على أي إرهابيين آخرين في المنطقة".
وشهد الإقليم نفسه اليوم، انفجار قنبلة تعمل عن بعد في منطقة باجور، ما أدى إلى مقتل شخصين اثنين وإصابة عدد آخر، وفقا لوسائل إعلام محلية.
وشهد إقليم خيبر بختونخوا تصاعدا في الهجمات المسلحة، خاصة بعد فشل المفاوضات بين الحكومة الباكستانية وحركة طالبان الباكستانية المحظورة في البلاد.
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وتضغط إسلام أباد على الحكومة الأفغانية للضغط على حركة طالبان الباكستانية لوقف عملياتها ضد القوات الباكستانية.
وكانت الحركة الأفغانية توسطت في أكثر من مناسبة بمحادثات بين الطرفين لكنها انتهت بالفشل.
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