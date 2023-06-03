https://sputnikarabic.ae/20230603/نائب-وزير-النفط-الإيراني-دول-أوبك-لم-تناقش-خيارات-خفض-إنتاج-أوبك--في-اجتماع-اليوم-1077709318.html
نائب وزير النفط الإيراني: دول "أوبك" لم تناقش خيارات خفض إنتاج "أوبك +" في اجتماع اليوم
نائب وزير النفط الإيراني: دول "أوبك" لم تناقش خيارات خفض إنتاج "أوبك +" في اجتماع اليوم
صرّح نائب وزير النفط الإيراني، أمير حسين زماني نيا، أن دول "أوبك" لم تناقش خيارات خفض إنتاج النفط في اجتماع اليوم. 03.06.2023, سبوتنيك عربي
2023-06-03T17:11+0000
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وأشار زماني نيا إلى أن هذا هو موضوع اجتماع الغد لمنظمة "أوبك +".وأضاف أن "هذا هو جدول أعمال اجتماع الغد".ومن المقرر غدا أن تعقد الجلسة الأولى لقمة "أوبك"، حيث ستتم مناقشة وضع سوق النفط بين الدول وكذلك موقفها من عملية خفض الإنتاج.ويأتي ذلك، في أكبر خفض للإنتاج، منذ قرار منظمة "أوبك" وتحالف "أوبك +"، في تشرين الأول/ أكتوبر 2022، عن خفض بمقدار مليوني برميل يوميا؛ واصفة هذه الخطوة، بأنها إجراء وقائي للحفاظ على استقرار السوق.روسيا بدورها، مددت خفضها الطوعي للإنتاج، بمقدار 500 ألف برميل يوميا أيضا، حتى نهاية العام.
https://sputnikarabic.ae/20230603/وزير-الطاقة-السعودي-يصل-إلى-فيينا-للمشاركة-في-اجتماع-أوبك-1077701778.html
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نائب وزير النفط الإيراني: دول "أوبك" لم تناقش خيارات خفض إنتاج "أوبك +" في اجتماع اليوم
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صرّح نائب وزير النفط الإيراني، أمير حسين زماني نيا، أن دول "أوبك" لم تناقش خيارات خفض إنتاج النفط في اجتماع اليوم.
وأشار زماني نيا إلى أن هذا هو موضوع اجتماع الغد لمنظمة "أوبك +".
ورد زماني نيا على سؤال حول ما إذا كانت خيارات خفض إنتاج النفط قد نوقشت في اجتماع "أوبك"، اليوم السبت: "لا، لم نناقشها".
وأضاف أن "هذا هو جدول أعمال اجتماع الغد".
ومن المقرر غدا أن تعقد الجلسة الأولى لقمة "أوبك"، حيث ستتم مناقشة وضع سوق النفط بين الدول وكذلك موقفها من عملية خفض الإنتاج.
وأعلنت السعودية وعدد آخر من دول "أوبك"، بشكل طوعي، خفض إنتاجها اليومي بأكثر 1.16 مليون برميل يوميا، بدءا من أيار/مايو المقبل، حتى نهاية العام الحالي.
ويأتي ذلك، في أكبر خفض للإنتاج
، منذ قرار منظمة "أوبك" وتحالف "أوبك +"، في تشرين الأول/ أكتوبر 2022، عن خفض بمقدار مليوني برميل يوميا؛ واصفة هذه الخطوة، بأنها إجراء وقائي للحفاظ على استقرار السوق.
روسيا بدورها، مددت خفضها الطوعي للإنتاج، بمقدار 500 ألف برميل يوميا أيضا، حتى نهاية العام.