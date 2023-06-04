https://sputnikarabic.ae/20230604/إعلام-الاتحاد-السعودي-يتعاقد-مع-كريم-بنزيما-1077721087.html
إعلام: الاتحاد السعودي يتعاقد مع كريم بنزيما
إعلام: الاتحاد السعودي يتعاقد مع كريم بنزيما
أعلنت وسائل إعلام سعودية محلية، اليوم الأحد، عن تعاقد نادي الاتحاد السعودي لكرة القدم، مع المهاجم الفرنسي، كريم بنزيما، وذلك بعد رحيله عن نادي ريال مدريد... 04.06.2023, سبوتنيك عربي
2023-06-04T11:07+0000
2023-06-04T11:07+0000
2023-06-04T11:52+0000
مجتمع
كريم بنزيما
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أخبار السعودية اليوم
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وأفادت قناة "الإخبارية" السعودية، أن رئيس نادي الاتحاد السعودي، أنمار الحائلي، ونائبه، أحمد كعكي، يتواجدان في العاصمة الإسبانية مدريد، للتوقيع الرسمي مع كريم بنزيما، في صفقة انتقال قياسية".وأضافت القناة أن نادي "الاتحاد" السعودي توصل مع بنزيما لاتفاق رسمي، للانضمام إلى صفوفه لموسمين.يأتي الإعلان عن انضمام المخضرم، كريم بنزيما، إلى نادي "الاتحاد" السعودي، عقب إعلان نادي ريال مدريد الإسباني، اليوم الأحد، رحيله عن صفوفه.وذكر ريال مدريد في بيان، أنه اتفق مع بنزيما على إنهاء مشواره الرائع مع الملكي.وأعرب النادي في بيانه عن امتنانه تجاه أحد أعظم أساطيره عبر التاريخ.كان بنزيما قد انضم لصفوف ريال مدريد عام 2009، وهو يبلغ من العمر 21 عاما فقط.ولعب كريم بنزيما 14 عاما مع الملكي وفاز ب 25 لقبا، وهي: 5 كؤوس أوروبية، 5 كؤوس عالمية للأندية، 4 كؤوس سوبر أوروبية، 4 بطولات دوري، 3 كأس ملك إسبانيا و 4 كؤوس السوبر الإسباني.
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
كريم بنزيما, رياضة, أخبار نادي ريال مدريد, العالم, السعودية, أخبار السعودية اليوم
كريم بنزيما, رياضة, أخبار نادي ريال مدريد, العالم, السعودية, أخبار السعودية اليوم
إعلام: الاتحاد السعودي يتعاقد مع كريم بنزيما
11:07 GMT 04.06.2023 (تم التحديث: 11:52 GMT 04.06.2023) تابعنا عبر
أعلنت وسائل إعلام سعودية محلية، اليوم الأحد، عن تعاقد نادي الاتحاد السعودي لكرة القدم، مع المهاجم الفرنسي، كريم بنزيما، وذلك بعد رحيله عن نادي ريال مدريد الإسباني.
وأفادت قناة "الإخبارية" السعودية، أن رئيس نادي الاتحاد السعودي
، أنمار الحائلي، ونائبه، أحمد كعكي، يتواجدان في العاصمة الإسبانية مدريد، للتوقيع الرسمي مع كريم بنزيما، في صفقة انتقال قياسية".
وأضافت القناة أن نادي "الاتحاد" السعودي توصل مع بنزيما لاتفاق رسمي، للانضمام إلى صفوفه لموسمين.
يأتي الإعلان عن انضمام المخضرم، كريم بنزيما، إلى نادي "الاتحاد" السعودي، عقب إعلان نادي ريال مدريد الإسباني، اليوم الأحد، رحيله عن صفوفه.
وذكر ريال مدريد
في بيان، أنه اتفق مع بنزيما على إنهاء مشواره الرائع مع الملكي.
وأعرب النادي في بيانه عن امتنانه تجاه أحد أعظم أساطيره عبر التاريخ.
كان بنزيما قد انضم لصفوف ريال مدريد عام 2009، وهو يبلغ من العمر 21 عاما فقط.
ولعب كريم بنزيما
14 عاما مع الملكي وفاز ب 25 لقبا، وهي: 5 كؤوس أوروبية، 5 كؤوس عالمية للأندية، 4 كؤوس سوبر أوروبية، 4 بطولات دوري، 3 كأس ملك إسبانيا و 4 كؤوس السوبر الإسباني.