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https://sputnikarabic.ae/20230604/الأهلي-المصري-ضد-الوداد-المغربي-موعد-وقنوات-ومعلقين-نهائي-دوري-أبطال-أفريقيا-1077722348.html
الأهلي المصري ضد الوداد المغربي... موعد وقنوات ومعلقين نهائي دوري أبطال أفريقيا
الأهلي المصري ضد الوداد المغربي... موعد وقنوات ومعلقين نهائي دوري أبطال أفريقيا
تتجه الأنظار، مساء اليوم الأحد، إلى ملعب ستاد القاهرة الدولي لمتابعة مباراة ذهاب نهائي دوري أبطال أفريقيا بين الأهلي المصري والوداد المغربي. 04.06.2023, سبوتنيك عربي
2023-06-04T11:58+0000
2023-06-04T11:58+0000
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ويتكرر نهائي دوري الأبطال بين الأهلي والوداد للموسم الثاني على التوالي.كيف تأهل الفريقان للنهائيتأهل الأهلي للنهائي بالفوز على الترجي ذهابا 3-0 في تونس وإيابا 1-0 في القاهرة.فيما تأهل الوداد على حساب صنداونز الجنوب أفريقي بفضل التعادل خارج القواعد بنتيجة 2-2، وكانت مباراة الذهاب قد انتهت في المغرب بتعادل سلبي.موعد المباراة والقنوات الناقلة والمعلقينيستضيف استاد القاهرة مباراة الذهاب.ويبدأ اللقاء في التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة (19:00 بتوقيت المغرب و18:00 بتوقيت غرينتش).تذاع المباراة على بي إن سبورتس 4 وبتعليق عصام الشوالي.وأيضا على قناة أون تايم سبورت الأرضية وبتعليق محمد الكواليني.موعد مباراة الإيابيقام الإياب يوم الأحد المقبل الموافق 11 يونيو/حزيران.ويستضيف استاد مركب محمد الخامس في الدار البيضاء اللقاء الحاسم.وتبدأ المباراة في الثامنة مساء بتوقيت المغرب (22:00 بتوقيت القاهرة و19:00 بتوقيت غرينتش).وتذاع المباراة عبر بي إن سبورتس 4 والرياضية الأرضية TNT.ثالث نهائي بين الأهلي والودادوتعد هذه المرة هي الثالثة التي تجمع بين الأهلي والوداد في نهائي دوري أبطال أفريقيا، بعد عام 2017 و2022.أبطال أفريقيايذكر أن الوداد كان قد فاز باللقب 3 مرات عبر تاريخه، وهو حامل لقب البطولة الماضية 2022، فيما فاز الأهلي باللقب 10 مرات وهو الأكثر داخل أفريقيا، كما يحمل لقبي 2020 و2021 على التوالي.
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رياضة, ماتش الأهلي اليوم, نادي الأهلي, منوعات, الأخبار, مصر, أخبار المغرب اليوم
رياضة, ماتش الأهلي اليوم, نادي الأهلي, منوعات, الأخبار, مصر, أخبار المغرب اليوم

الأهلي المصري ضد الوداد المغربي... موعد وقنوات ومعلقين نهائي دوري أبطال أفريقيا

11:58 GMT 04.06.2023
© AFP 2023 / KHALED DESOUKIالأهلي المصري
الأهلي المصري - سبوتنيك عربي, 1920, 04.06.2023
© AFP 2023 / KHALED DESOUKI
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تتجه الأنظار، مساء اليوم الأحد، إلى ملعب ستاد القاهرة الدولي لمتابعة مباراة ذهاب نهائي دوري أبطال أفريقيا بين الأهلي المصري والوداد المغربي.
ويتكرر نهائي دوري الأبطال بين الأهلي والوداد للموسم الثاني على التوالي.

كيف تأهل الفريقان للنهائي

تأهل الأهلي للنهائي بالفوز على الترجي ذهابا 3-0 في تونس وإيابا 1-0 في القاهرة.
فيما تأهل الوداد على حساب صنداونز الجنوب أفريقي بفضل التعادل خارج القواعد بنتيجة 2-2، وكانت مباراة الذهاب قد انتهت في المغرب بتعادل سلبي.
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موعد المباراة والقنوات الناقلة والمعلقين

يستضيف استاد القاهرة مباراة الذهاب.
ويبدأ اللقاء في التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة (19:00 بتوقيت المغرب و18:00 بتوقيت غرينتش).
تذاع المباراة على بي إن سبورتس 4 وبتعليق عصام الشوالي.
وأيضا على قناة أون تايم سبورت الأرضية وبتعليق محمد الكواليني.
ريال مدريد - سبوتنيك عربي, 1920, 13.01.2023
قرعة مونديال الأندية... ريال مدريد في طريق الأهلي والهلال يصطدم بالوداد
13 يناير, 12:04 GMT

موعد مباراة الإياب

يقام الإياب يوم الأحد المقبل الموافق 11 يونيو/حزيران.
ويستضيف استاد مركب محمد الخامس في الدار البيضاء اللقاء الحاسم.
وتبدأ المباراة في الثامنة مساء بتوقيت المغرب (22:00 بتوقيت القاهرة و19:00 بتوقيت غرينتش).
وتذاع المباراة عبر بي إن سبورتس 4 والرياضية الأرضية TNT.
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ثالث نهائي بين الأهلي والوداد

وتعد هذه المرة هي الثالثة التي تجمع بين الأهلي والوداد في نهائي دوري أبطال أفريقيا، بعد عام 2017 و2022.

أبطال أفريقيا

يذكر أن الوداد كان قد فاز باللقب 3 مرات عبر تاريخه، وهو حامل لقب البطولة الماضية 2022، فيما فاز الأهلي باللقب 10 مرات وهو الأكثر داخل أفريقيا، كما يحمل لقبي 2020 و2021 على التوالي.
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