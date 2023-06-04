https://sputnikarabic.ae/20230604/السعودية-تعلن-تخفيضا-إضافيا-لإنتاج-النفط-بمقدار-مليون-برميل-لشهر-يوليو-المقبل---عاجل-1077735113.html

السعودية تعلن تخفيضا إضافيا لإنتاج النفط بمقدار مليون برميل يوميا بدءا من يوليو المقبل

السعودية تعلن تخفيضا إضافيا لإنتاج النفط بمقدار مليون برميل يوميا بدءا من يوليو المقبل

أعلنت وزارة الطاقة السعودية، مساء اليوم الأحد، أن "السعودية ستنفذ تخفيضا تطوعيا إضافيا في إنتاجها من البترول الخام، مقداره مليون برميل يوميا، ابتداء من شهر... 04.06.2023, سبوتنيك عربي

2023-06-04T17:08+0000

2023-06-04T17:08+0000

2023-06-04T17:43+0000

السعودية

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وقال مصدر مسؤول في وزارة الطاقة في السعودية، إن "السعودية ستنفذ تخفيضا تطوعيا إضافيا في إنتاجها من البترول الخام، مقداره مليون برميل يوميا، ابتداء من شهر يوليو/ تموز المقبل لمدة شهر قابلة للتمديد، ليصبح إنتاج المملكة 9 ملايين برميل يوميا ويكون مجموع خفض السعودية التطوعي 1.5 مليون برميل يوميا"، حسب وكالة الأنباء السعودية- واس.وأوضح المصدر، أن "تخفيض المملكة التطوعي الإضافي، يأتي لتعزيز الجهود الاحترازية التي تبذلها دول أوبك بلس بهدف دعم استقرار أسواق البترول وتوازنها".يأتي ذلك بعدما أعلنت وزارة الطاقة السعودية، أن "الممكلة ستواصل الخفض الطوعي لإنتاجها النفطي حتى نهاية 2024".وقال مصدر مسؤول في وزارة الطاقة السعودية، إنه "كإجراء احترازي ستقوم المملكة بتمديد خفضها التطوعي البالغ 500 ألف برميل يوميا حتى نهاية شهر ديسمبر/ كانون الأول 2024 بالتنسيق مع بعض الدول المشاركة في اتفاق"أوبك+".وذكر المصدر، في تصريحاته مع وكالة الأنباء السعودية- واس، أن "هذا الخفض التطوعي من مستوى الإنتاج المطلوب حسب المتفق عليه في الاجتماع الوزاري الـ35 لـ"أوبك+" في 4 يونيو/ حزيران 2023".وأعلنت منظمة "أوبك+"، في وقت سابق اليوم، أنه تم الاتفاق على مستوى جديد لإنتاج النفط عند 40.46 مليون برميل يوميا بداية من 2024.وجاء في بيان المجموعة أن "أوبك+، اتخذت قرار تعديل حجم إنتاج النفط للحفاظ على استقرار سوق النفط وإرساء قدرة طويلة الأمد على التنبؤ بحركته"، متابعا: "يتعين على روسيا ضبط حجم إنتاج النفط عند 9.828 مليون برميل يوميًا اعتبارًا من عام 2024".

https://sputnikarabic.ae/20230604/وزارة-الطاقة-السعودية-الممكلة-ستواصل-الخفض-الطوعي-لإنتاجها-النفطي-حتى-نهاية-2024---عاجل-1077734132.html

https://sputnikarabic.ae/20230604/أوبك-تتفق-على-مستوى-جديد-لإنتاج-النفط-عند-4046-مليون-برميل-يوميا-بداية-من-2024-1077733664.html

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السعودية, أخبار السعودية اليوم, أسعار النفط اليوم, اتفاق دول أوبك حول تخفيض إنتاج النفط, العالم العربي