https://sputnikarabic.ae/20230604/السيسي-يحث-جميع-الأطراف-في-السودان-على-تغليب-صوت-الحكمة-للحفاظ-على-البلاد-1077727514.html
السيسي يحث جميع الأطراف في السودان على تغليب صوت الحكمة للحفاظ على البلاد
السيسي يحث جميع الأطراف في السودان على تغليب صوت الحكمة للحفاظ على البلاد
حث الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، اليوم الأحد، "جميع الأطراف في السودان على تغليب صوت الحكمة للحفاظ على مقدرات الدولة السودانية ومصالح شعبه". 04.06.2023, سبوتنيك عربي
2023-06-04T13:34+0000
2023-06-04T13:34+0000
2023-06-04T13:34+0000
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وقال السيسي، خلال كلمته في مؤتمر صحفي بعد لقائه مع نظيره الموريتاني، إنه تشاور مع نظيره الموريتاني في العديد من الملفات المهمة، من ضمنها الملف السوداني والأوضاع في السودان وأهمية إيقاف إطلاق النار، وتكثيف الجهود لتخفيف معاناة الشعب السوداني.وعبر السيسي، عن تقدير مصر بالعلاقات الموريتانية، قائلا: لقد بحثت اليوم مع نظيري الموريتاني الملفات الاقليمية والدولية، وعكست المشاورات الوجهات السياسية المشتركة، من خلال تفعيل أطر التعاون.وأعلنت المملكة العربية السعودية، في وقت سابق اليوم، أن وفدا الجيش السوداني وقوات الدعم السريع ما زالا موجودين في جدة رغم تعليق المحادثات.وذكرت وزارة الخارجية السعودية في بيان، أن كلا من المملكة والولايات المتحدة الراعيتين للمفاوضات بين الجانبين، حريصة على استمرار المباحثات والحوار بين ممثلي القوتين العسكريتين.وأشارت إلى أن وفدي الجيش والدعم السريع موجودان في جدة رغم تعليق محادثات جدة، قبل أيام، مؤكدة أن المملكة وأمريكا متمسكتان بالتزامهما تجاه الشعب السوداني.كما دعا إلى تجديد الهدنة رغم تعليق المحادثات بين الطرفين، وتنفيذها بشكل فعال بهدف وقف دائم للعمليات العسكرية.وكان الجيش السوداني قد أعلن، الأربعاء الماضي، تعليق مشاركته في المحادثات مع قوات الدعم السريع في مدينة جدة السعودية، متهمًا الدعم السريع بعدم الالتزام ببنود الاتفاق، والاستمرار في خرق هدنة وقف إطلاق النار.وتوصل الجانبان، بوساطة أمريكية سعودية، إلى اتفاق هدنة تسري لمدة أسبوع اعتبارا من مساء الإثنين 22 أيار/ مايو، إلا أن أجواء التوتر والاشتباكات المتقطعة لا تزال مستمرة رغم الهدنة.وتدور منذ 15 نيسان/ أبريل الماضي، اشتباكات عنيفة وواسعة النطاق، بين قوات الجيش السوداني، وقوات الدعم السريع، في مناطق متفرقة من السودان، تركزت معظمها في العاصمة الخرطوم، مخلفة المئات من القتلى والجرحى بين المدنيين، في حين لا يوجد إحصاء رسمي عن ضحايا العسكريين من طرفي النزاع العسكري.
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أخبار السودان اليوم, المجلس السيادي في السودان, الجيش السوداني, قوات الدعم السريع السودانية, الرئيس عبدالفتاح السيسي, مصر, أخبار مصر الآن, موريتانيا, العالم العربي
أخبار السودان اليوم, المجلس السيادي في السودان, الجيش السوداني, قوات الدعم السريع السودانية, الرئيس عبدالفتاح السيسي, مصر, أخبار مصر الآن, موريتانيا, العالم العربي
السيسي يحث جميع الأطراف في السودان على تغليب صوت الحكمة للحفاظ على البلاد
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حث الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، اليوم الأحد، "جميع الأطراف في السودان على تغليب صوت الحكمة للحفاظ على مقدرات الدولة السودانية ومصالح شعبه".
وقال السيسي، خلال كلمته في مؤتمر صحفي بعد لقائه مع نظيره الموريتاني، إنه تشاور مع نظيره الموريتاني في العديد من الملفات المهمة، من ضمنها الملف السوداني والأوضاع في السودان وأهمية إيقاف إطلاق النار، وتكثيف الجهود لتخفيف معاناة الشعب السوداني.
وعبر السيسي، عن تقدير مصر بالعلاقات الموريتانية، قائلا: لقد بحثت اليوم مع نظيري الموريتاني الملفات الاقليمية والدولية، وعكست المشاورات الوجهات السياسية المشتركة، من خلال تفعيل أطر التعاون.
وأعلنت المملكة العربية السعودية، في وقت سابق اليوم، أن وفدا الجيش السوداني وقوات الدعم السريع ما زالا موجودين في جدة رغم تعليق المحادثات.
وذكرت وزارة الخارجية السعودية في بيان، أن كلا من المملكة والولايات المتحدة
الراعيتين للمفاوضات بين الجانبين، حريصة على استمرار المباحثات والحوار بين ممثلي القوتين العسكريتين.
وأشارت إلى أن وفدي الجيش والدعم السريع موجودان في جدة رغم تعليق محادثات جدة، قبل أيام، مؤكدة أن المملكة وأمريكا متمسكتان بالتزامهما تجاه الشعب السوداني.
كما دعا إلى تجديد الهدنة رغم تعليق المحادثات بين الطرفين
، وتنفيذها بشكل فعال بهدف وقف دائم للعمليات العسكرية.
وكان الجيش السوداني قد أعلن، الأربعاء الماضي، تعليق مشاركته في المحادثات مع قوات الدعم السريع في مدينة جدة السعودية، متهمًا الدعم السريع بعدم الالتزام ببنود الاتفاق، والاستمرار في خرق هدنة وقف إطلاق النار.
وتوصل الجانبان، بوساطة أمريكية سعودية، إلى اتفاق هدنة تسري لمدة أسبوع اعتبارا من مساء الإثنين 22 أيار/ مايو، إلا أن أجواء التوتر والاشتباكات المتقطعة لا تزال مستمرة رغم الهدنة.
وتدور منذ 15 نيسان/ أبريل الماضي، اشتباكات عنيفة وواسعة النطاق، بين قوات الجيش السوداني، وقوات الدعم السريع، في مناطق متفرقة من السودان
، تركزت معظمها في العاصمة الخرطوم، مخلفة المئات من القتلى والجرحى بين المدنيين، في حين لا يوجد إحصاء رسمي عن ضحايا العسكريين من طرفي النزاع العسكري.