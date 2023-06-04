https://sputnikarabic.ae/20230604/ترامب-يهنئ-زعيم-كوريا-الشمالية-على-انضمام-بلاده-إلى-المجلس-التنفيذي-لمنظمة-الصحة-العالمية-1077720536.html
ترامب يهنئ زعيم كوريا الشمالية على انضمام بلاده إلى المجلس التنفيذي لمنظمة الصحة العالمية
ترامب يهنئ زعيم كوريا الشمالية على انضمام بلاده إلى المجلس التنفيذي لمنظمة الصحة العالمية
احتفل الرئيس الأمريكي السابق، دونالد ترامب، بتعيين كوريا الشمالية في منظمة الصحة العالمية. 04.06.2023, سبوتنيك عربي
2023-06-04T10:15+0000
2023-06-04T10:15+0000
2023-06-04T10:25+0000
دونالد ترامب
زعيم كوريا الشمالية كيم جونغ أون
كوريا الشمالية
العالم
الولايات المتحدة الأمريكية
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وجاء احتفال ترامب عبر منشور له على منصته الخاصة للتواصل الاجتماعي "تروث سوشيال"، إذ كتب "تهانينا لكيم جونغ أون"، مع كتابة اسمه بشكل خاطئ، وفقا لموقع "يوراسيا دايري".وأرفق ترامب تهنئته مقالا بشأن المسؤول الكوري الشمالي، الذي تم انتخابه مؤخرا في المجلس التنفيذي لمنظمة الصحة العالمية.وسيشغل الدكتور جونغ مين باك من وزارة الصحة العامة في كوريا الشمالية، مقعدا في المجلس التنفيذي لمنظمة الصحة العالمية، ومن المقرر أن تستمر فترة ولايته حتى عام 2026.ويسمح المنصب الجديد لكوريا الشمالية في مجلس إدارة منظمة الصحة العالمية، المشاركة في تحديد أجندتها ووصفاتها السياسية.وأثار القرار انتقادات فورية من حكومة كوريا الجنوبية المجاورة، والتي أشارت إلى تاريخ كوريا الشمالية في تجاهل السياسات التي وضعتها منظمة الصحة العالمية.يشار إلى أن دونالد ترامب أول رئيس أمريكي، يلتقي بزعيم كوريا الشمالية، كيم جونغ أون، وكان ذلك في أول لقاء قمة بين رئيس أمريكي وزعيم كوري شمالي في يونيو/حزيران 2018 في سنغافورة. وفي فبراير/شباط 2019 عقد الزعيمان قمتهما الثانية في العاصمة الفيتنامية هانوي.وفي شهر نيسان/ أبريل الماضي، وصف ترامب الزعيم الكوري الشمالي، كيم جونغ أون، بأنه شخص "ذكي وماكر وعديم الرحمة".
https://sputnikarabic.ae/20230526/ما-هو-الوباء-القادم-الذي-حذرت-منه-منظمة-الصحة-العالمية-1077458545.html
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دونالد ترامب, زعيم كوريا الشمالية كيم جونغ أون, كوريا الشمالية, العالم, الولايات المتحدة الأمريكية
دونالد ترامب, زعيم كوريا الشمالية كيم جونغ أون, كوريا الشمالية, العالم, الولايات المتحدة الأمريكية
ترامب يهنئ زعيم كوريا الشمالية على انضمام بلاده إلى المجلس التنفيذي لمنظمة الصحة العالمية
10:15 GMT 04.06.2023 (تم التحديث: 10:25 GMT 04.06.2023) تابعنا عبر
احتفل الرئيس الأمريكي السابق، دونالد ترامب، بتعيين كوريا الشمالية في منظمة الصحة العالمية.
وجاء احتفال ترامب عبر منشور له على منصته الخاصة للتواصل الاجتماعي "تروث سوشيال"، إذ كتب "تهانينا لكيم جونغ أون"، مع كتابة اسمه بشكل خاطئ، وفقا لموقع
"يوراسيا دايري".
وأرفق ترامب
تهنئته مقالا بشأن المسؤول الكوري الشمالي، الذي تم انتخابه مؤخرا في المجلس التنفيذي لمنظمة الصحة العالمية.
وسيشغل الدكتور جونغ مين باك من وزارة الصحة العامة في كوريا الشمالية
، مقعدا في المجلس التنفيذي لمنظمة الصحة العالمية، ومن المقرر أن تستمر فترة ولايته حتى عام 2026.
ويسمح المنصب الجديد لكوريا الشمالية في مجلس إدارة منظمة الصحة العالمية، المشاركة في تحديد أجندتها ووصفاتها السياسية.
وأثار القرار انتقادات فورية من حكومة كوريا الجنوبية المجاورة، والتي أشارت إلى تاريخ كوريا الشمالية في تجاهل السياسات التي وضعتها منظمة الصحة العالمية.
يشار إلى أن دونالد ترامب أول رئيس أمريكي، يلتقي بزعيم كوريا الشمالية، كيم جونغ أون، وكان ذلك في أول لقاء قمة بين رئيس أمريكي وزعيم كوري شمالي
في يونيو/حزيران 2018 في سنغافورة. وفي فبراير/شباط 2019 عقد الزعيمان قمتهما الثانية في العاصمة الفيتنامية هانوي.
وفي شهر نيسان/ أبريل الماضي، وصف ترامب الزعيم الكوري الشمالي، كيم جونغ أون، بأنه شخص "ذكي وماكر وعديم الرحمة
".