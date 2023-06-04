https://sputnikarabic.ae/20230604/صحيفة-عبرية-تكشف-تفاصيل-خطيرة-بشأن-مقتل-3-جنود-إسرائيليين-على-الحدود-المصرية-1077731149.html

تفاصيل جديدة مثيرة... ماذا ساعد الجندي المصري في قتل جنود إسرائيليين

تفاصيل جديدة مثيرة... ماذا ساعد الجندي المصري في قتل جنود إسرائيليين

كشفت صحيفة عبرية النقاب عن تفاصيل خطيرة بشأن مقتل 3 جنود إسرائيليين على الحدود المصرية، أمس السبت. 04.06.2023, سبوتنيك عربي

2023-06-04T14:35+0000

2023-06-04T14:35+0000

2023-06-04T15:01+0000

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وأفادت صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية، مساء اليوم الأحد، بأن الجيش الإسرائيلي قد تأخر في عملية الإسناد الجوي بالمروحيات عقب واقعة أو حادثة الحدود المصرية الإسرائيلية، التي جرت، فجر أمس السبت، وتسببت في مقتل 3 جنود إسرائيليين وإصابة رابع.وأكدت الصحيفة أن الجيش الإسرائيلي قرر التقدم نحو "الشرطي" المصري بقوة مترجلة، وليست قوات جوية، أو مروحيات، نتيجة تأخر المروحيات العسكرية عن الوصول لمكان العملية، أمس السبت، ما دفع بالجيش الإسرائيلي إلى اتخاذ قرار بالقيام بالمهمة دون وجود مثل هذه الطائرات.وأضافت الصحيفة أن الجيش الإسرائيلي يجري تحقيقا موسعا حول مدى أهمية أو صحة ترجل القوات العسكرية الإسرائيلية قبل وصول المروحيات أو المساعدات الجوية، للحيلولة دون إلحاق الأذى بمواطنين إسرائيليين مدنيين آخرين وما إذا كان ذلك صحيحا أم لا.وفي وقت سابق من اليوم الأحد، قال رئيس أركان الجيش الإسرائيلي، الجنرال هرتسي هاليفي، إن التحقيق في واقعة مقتل 3 جنود على حدود مصر سيقدم خلال أسبوع، مؤكدا أن الجنرال نمرود ألوني سيقود تحقيقا عمليا ومنهجيا في واقعة مقتل الجنود على الحدود المصرية، على أن يقدمه خلال أسبوع.وفي سياق متصل، أعلن الجيش الإسرائيلي فتح تحقيق موسع في تعطل الاتصال مع الجنود بموقع الحادث على الحدود مع مصر.ونقلت إذاعة الجيش الإسرائيلي، ظهر اليوم الأحد، عن المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، الجنرال دانيال هاجري، فتح تحقيق عسكري موسع بشأن عدم التواصل اللاسلكي مع الجنود الإسرائيليين في الموقع الذي حدثت فيه واقعة مقتل 3 جنود وإصابة رابع.وأكد الجنرال هاجري أنه بحسب الإجراءات المتبعة، فإن هناك اتصال عبر اللاسلكي كل ساعة مع الجنود في الموقع، وتوقف هذا الاتصال مع الجنود في الموقع نفسه على الحدود ولم يتم الرد، وأن الجيش الإسرائيلي سيحقق في هذا الأمر، لأنه لم يكن هناك اتصال مستمر أو المزيد من الاتصالات مع الجنود في الموقع نفسه.فيما أفاد موقع "واللا" العبري، بأن مفهوم أسطورة الجيش الإسرائيلي قد انهار في واقعة مقتل 3 جنود إسرائيليين وإصابة رابع على يد "شرطي مصري" قد هدمت أسطورة الجيش الإسرائيلي.ونقل الموقع عن مصادر عسكرية إسرائيلية - لم يسمها - أن تلك الأسطورة قد هدمت في اللحظة التي استثمرت فيها الحكومة الإسرائيلية أموالها على الحدود المصرية بهدف تأمين تلك الحدود المشتركة، إذ استثمرت الحكومة مليارات الشواكل على هذه الحدود.وزعم الموقع العبري أن هناك حالة من الغموض تكتنف الوضع على الحدود المصرية الإسرائيلية في الوقت الراهن، وأن واقعة مقتل 3 جنود وإصابة رابع تعد حالة مختلفة واستثنائية في العلاقات الثنائية بين مصر وإسرائيل.ويذكر أن وزير الدفاع المصري، محمد زكي، قد أجرى، مساء أمس السبت، اتصالا هاتفيا بنظيره الإسرائيلى، يوآف غالانت، وبحثا الحادثة التي وقعت فجر السبت، على الحدود المشتركة بينهما، التي أسفرت عن مقتل 3 جنود إسرائيليين.ونشر المتحدث الرسمي باسم الجيش المصري، العقيد غريب عبد الحافظ غريب، تغريدة جديدة له على حسابه الرسمي على "تويتر"، أكد من خلالها أن الفريق أول، محمد زكي، وزير الدفاع المصري، قد أجرى اتصالا هاتفيا بغالانت، وقدم له واجب العزاء فى ضحايا الحادث من الجانبين.وأوضح غريب أن وزير الدفاع المصري ناقش مع نظيره الإسرائيلي التنسيق المشترك لاتخاذ ما يلزم من إجراءات لمنع تكرار مثل هذه الحوادث مستقبلا.ومن جانبها، أفادت إذاعة الجيش الإسرائيلي، بأن يوآف غالانت قد شدد خلال المكالمة الهاتفية مع محمد زكي على أهمية التعاون في التحقيق بالعملية التي وصفها بـ"الخطيرة" التي وقعت فجر اليوم.وأكد وزير الدفاع الإسرائيلي لنظيره المصري على الأهمية الكبيرة للعلاقات بين البلدين، وأن تلك الواقعة لن تسبب ضررا في العلاقات الثنائية بين البلدين.في وقت نشرت القناة السابعة العبرية صورا للجنود الإسرائيليين الثلاثة الذين سقطوا خلال تلك العملية.وكان الجيش الإسرائيلي أعلن مقتل "شرطي مصري" أطلق النار على قوة إسرائيلية قرب حدود البلدين ما أدى لمقتل 3 جنود إسرائيليين وإصابة آخر. فيما أعلن وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف غالانت أن "الحادث عند حدود مصر انتهى بنتائج وخيمة وأجريت تقييمًا للوضع مع رئيس الأركان ونحقق في ملابساته".من جانبه أعلن الجيش المصري، أن عنصر أمن تبادل إطلاق نار مع عناصر تهريب المخدرات واخترق الحدود الإسرائيلية ما أدى إلى مقتله ومقتل 3 عناصر تأمين إسرائيلية.وقال الجيش المصري في بيان إنه "فجر اليوم السبت الموافق 3 / 6 / 2023 قام أحد عناصر الأمن المكلفة بتأمين خط الحدود الدولية بمطاردة عناصر تهريب المخدرات".وأضاف أنه "أثناء المطاردة قام فرد الأمن باختراق حاجز التأمين وتبادل إطلاق النيران مما أدى إلى وفاة عدد (3) فرد من عناصر التأمين الإسرائيلية وإصابة عدد (2) آخرين بالإضافة إلى وفاة فرد التأمين المصرى أثناء تبادل إطلاق النيران".وأكد البيان أنه يجري العمل لاتخاذ كافة إجراءات البحث والتفتيش والتأمين للمنطقة واتخاذ الإجراءات القانونية حيال الواقعة.

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