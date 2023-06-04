https://sputnikarabic.ae/20230604/فلسطين-التخاذل-الدولي-في-حماية-شعبنا-يكرس-شريعة-الغاب-ومنطق-القوة-1077723784.html

فلسطين: التخاذل الدولي في حماية شعبنا يكرس شريعة الغاب ومنطق القوة

فلسطين: التخاذل الدولي في حماية شعبنا يكرس شريعة الغاب ومنطق القوة

أكدت وزارة الخارجية الفلسطينية، اليوم الأحد، أن "تخلي مجلس الأمن الدولي عن ممارسة مهامه تجاه ‏الفلسطينيين ومعاناتهم، واكتفائه بقرارات لا تنفذ، أفسح المجال أمام... 04.06.2023, سبوتنيك عربي

2023-06-04T12:49+0000

2023-06-04T12:49+0000

2023-06-04T12:49+0000

أخبار فلسطين اليوم

إسرائيل

أخبار إسرائيل اليوم

العالم العربي

العالم

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/102066/75/1020667570_0:90:4992:2898_1920x0_80_0_0_5c07480be38ef6d0bf1a542c184679fe.jpg

ولفتت إلى أن "إسرائيل وأذرعها المختلفة تسابق الزمن لتنفيذ أكبر عدد ممكن من مخططاتها ومشاريعها الاستعمارية التوسعية، الهادفة إلى تعميق حلقات ضم الضفة الغربية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية، وتكريس نظام الفصل العنصري البغيض، بما يرافقه من أبشع عمليات الطرد والتهجير والتطهير العرقي للمواطنين الفلسطينيين، وحرمانهم من أبسط حقوقهم الإنسانية، في الوصول إلى أراضيهم واستغلالها"، وفقا لوكالة الأنباء الفلسطينية (وفا).وتابعت مشيرة إلى أن "الحكومة الإسرائيلية تستغل ازدواجية المعايير الدولية وغياب الإرادة والرغبة الأمميتين في تطبيق القانون الدولي على الحالة في فلسطين المحتلة، وأصبحت تتعايش مع ردود الفعل الدولية على انتهاكاتها وجرائمها، لإدراكها أنها لا تقترن بإجراءات عملية ضاغطة، أو عقوبات، أو أي شكل من أشكال المساءلة والمحاسبة".وعبرت وزارة الخارجية الفلسطينية في بيانها عن إدانتها لـ"جرائم قوات الاحتلال الإسرائيلي، ومليشيا المستوطنين ومنظماتهم الإرهابية المسلحة ضد المواطنين الفلسطينيين وأرضهم وممتلكاتهم ومنازلهم ومقدساتهم، بما في ذلك الاقتحامات، والاعتقالات، وإغلاق مداخل البلدات والقرى والمخيمات والمدن الفلسطينية، بحجج وذرائع واهية، مثلما هو حاصل في المغير، وبيت فوريك، وغيرهما، وبما في ذلك أيضا التصعيد الحاصل في اعتداءات المستوطنين اليومية".وكانت وزارة الخارجية الفلسطينية، الشهر الماضي، أدانت "الاقتحام الاستفزازي الذي ارتكبه الوزير الإسرائيلي العنصري إيتمار بن غفير للمسجد الأقصى".واعتبرته الخارجية الفلسطينية، في بيان لها، "امتدادا لحملات التصعيد التي تمارسها الحكومة الإسرائيلية كسياسة رسمية لخلق الفوضى والتوترات والعنف في ساحة الصراع"، مطالبة بموقف دولي فاعل ضاغط على الاحتلال لوقف الاقتحامات عامة، وللمسؤولين الإسرائيليين بشكل خاص.

https://sputnikarabic.ae/20230522/إيران-عن-اقتحام-بن-غفير-للأقصى-ستبقى-القدس-العاصمة-الأبدية-والموحدة-لفلسطين-1077306487.html

https://sputnikarabic.ae/20230531/الجبهة-الشعبية-لتحرير-فلسطين-تعلن-مقتل-5-من-عناصرها-في-غارة-إسرائيلية---عاجل-1077605858.html

إسرائيل

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

أخبار فلسطين اليوم, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, العالم العربي, العالم