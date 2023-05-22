https://sputnikarabic.ae/20230522/إيران-عن-اقتحام-بن-غفير-للأقصى-ستبقى-القدس-العاصمة-الأبدية-والموحدة-لفلسطين-1077306487.html
إيران عن اقتحام بن غفير للأقصى: ستبقى القدس العاصمة الأبدية والموحدة لفلسطين
إيران عن اقتحام بن غفير للأقصى: ستبقى القدس العاصمة الأبدية والموحدة لفلسطين
أدانت إيران، اليوم الإثنين، التدنيس الجديد للمسجد الأقصى، من قبل وزير الأمن القومي المتطرف، إيتمار بن غفير. 22.05.2023, سبوتنيك عربي
2023-05-22T08:53+0000
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وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية، ناصر الكنعاني، اليوم الإثنين، في مؤتمر صحفي، إن "مثل هذه المحاولات الوقحة والاستفزازية تشكل جانبا آخر من مظاهر الجرائم الواسعة النطاق والمستمرة التي يرتكبها نظام الفصل العنصري الصهيوني ضد الشعب الفلسطيني، والمقدسات الدينية والإسلامية لهذه الأرض، التي تتطلب رد فعل فعال وفوري ورادع من قبل العالم الإسلامي والمجتمع الدولي"، وفقا لوكالة أنباء "مهر" الإيرانية.وأكد أن "القدس المقدسة هي وستبقى العاصمة الأبدية والموحدة لفلسطين، وأن الهجمات المستمرة من قبل القوات الصهيونية على هذه المدينة ومقدساتها الإسلامية لن تغير واقعها ومكانتها التاريخية".وأمس الأحد، اقتحم وزير الأمن القومي المتشدد إيتمار بن غفير باحات المسجد الأقصى، رفقة عشرات المستوطنين، ما أثار ردود فعل فلسطينية وعربية منددة.وقال بن غفير في كلمة متلفزة خلال ااقتحامه الأقصى: "القدس روحنا، أنا سعيد بوجودي في الحرم القدسي، المكان الأكثر أهمية للشعب الإسرائيلي. يجب القول إن عناصر الشرطة يقومون بعمل رائع ويثبتون مرة أخرى من هم أصحاب السيادة هنا. جميع تهديدات حماس لن تردعنا، نحن أصحاب القدس وأرض إسرائيل كلها".والخميس الماضي، اقتحمت مسيرة الأعلام الإسرائيلية منطقة باب العامود، أحد أشهر أبواب البلدة القديمة في مدينة القدس، بمشاركة آلاف المستوطنين وبحماية من الشرطة الإسرائيلية.
https://sputnikarabic.ae/20230521/تركيا-اقتحام-بن-غفير-للمسجد-الأقصى-ممارسات-مستفزة-وفاشية-1077275413.html
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إيران, أخبار إيران, إسرائيل, العالم, أخبار العالم الآن
إيران عن اقتحام بن غفير للأقصى: ستبقى القدس العاصمة الأبدية والموحدة لفلسطين
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أدانت إيران، اليوم الإثنين، التدنيس الجديد للمسجد الأقصى، من قبل وزير الأمن القومي المتطرف، إيتمار بن غفير.
وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية، ناصر الكنعاني، اليوم الإثنين، في مؤتمر صحفي، إن "مثل هذه المحاولات الوقحة والاستفزازية تشكل جانبا آخر من مظاهر الجرائم الواسعة النطاق والمستمرة التي يرتكبها نظام الفصل العنصري الصهيوني ضد الشعب الفلسطيني، والمقدسات الدينية والإسلامية لهذه الأرض، التي تتطلب رد فعل فعال وفوري ورادع من قبل العالم الإسلامي والمجتمع الدولي"، وفقا لوكالة
أنباء "مهر" الإيرانية.
وأكد أن "القدس المقدسة هي وستبقى العاصمة الأبدية والموحدة لفلسطين، وأن الهجمات المستمرة من قبل القوات الصهيونية على هذه المدينة ومقدساتها الإسلامية لن تغير واقعها ومكانتها التاريخية".
وأمس الأحد، اقتحم وزير الأمن القومي المتشدد إيتمار بن غفير
باحات المسجد الأقصى، رفقة عشرات المستوطنين، ما أثار ردود فعل فلسطينية وعربية منددة.
وقال بن غفير في كلمة متلفزة خلال ااقتحامه الأقصى: "القدس روحنا، أنا سعيد بوجودي في الحرم القدسي، المكان الأكثر أهمية للشعب الإسرائيلي. يجب القول إن عناصر الشرطة يقومون بعمل رائع ويثبتون مرة أخرى من هم أصحاب السيادة هنا. جميع تهديدات حماس لن تردعنا، نحن أصحاب القدس وأرض إسرائيل كلها".
والخميس الماضي، اقتحمت مسيرة الأعلام الإسرائيلية منطقة باب العامود
، أحد أشهر أبواب البلدة القديمة في مدينة القدس، بمشاركة آلاف المستوطنين وبحماية من الشرطة الإسرائيلية.