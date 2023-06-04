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https://sputnikarabic.ae/20230604/مركبة-الفضاء-الصينية-المأهولة-شنتشو-15-تهبط-على-الأرض-بنجاح-1077714142.html
مركبة الفضاء الصينية المأهولة "شنتشو-15" تهبط على الأرض بنجاح
مركبة الفضاء الصينية المأهولة "شنتشو-15" تهبط على الأرض بنجاح
هبطت مركبة الفضاء المأهولة "شنتشو-15" بنجاح وسلام على الأرض، اليوم الأحد، في موقع الهبوط دونغفنغ في منطقة منغوليا الداخلية ذاتية الحكم شمالي الصين. 04.06.2023, سبوتنيك عربي
2023-06-04T01:58+0000
2023-06-04T01:58+0000
الصين
مركبة فضاء
العالم
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وعادت المركبة وعلى متنها رواد الفضاء، في جيون لونغ، دنغ تشينغ مينغ، وتشانغ لو.وبحسب وكالة أنباء شينخوا، خرج رواد الفضاء في جيون لونغ، دنغ تشينغ مينغ، وتشانغ لو من كبسولة العودة لسفينة الفضاء "شنتشو-15"، وجميعهم في حالة بدنية جيدة.وعاد الرواد والسفينة من محطة تيانغونغ الفضائية الصينية، التي من المتوقع أن تسبح في الفضاء على مدار أرضي متدني العلو على ارتفاع 400 إلى 450 كيلومتراً، وذلك لمدة عقد على الأقل بهدف تمكين الصين من المحافظة على وجود بشري على المدى الطويل في الفضاء.وسترسل الصين طواقم بشكل دائم لضمان استمرار الوجود البشري في المختبر المداري هذا، وستجري تجارب علمية وتختبر تكنولوجيات جديدة.وكانت الصين أطلقت مركبة الفضاء المأهولة "شنتشو- 16"، الثلاثاء 30 مايو/أيار المنصرم، من مركز "جيوتشيوان" لإطلاق الأقمار الصناعية في مقاطعة غانسو بشمال غرب الصين، وعلى متنها ثلاثة رواد فضاء إلى محطة تيانغونغ الفضائية.
https://sputnikarabic.ae/20230530/الصين-تطلق-المركبة-الفضائية-المأهولة-شنتشو-16-1077566153.html
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الصين, مركبة فضاء, العالم
الصين, مركبة فضاء, العالم

مركبة الفضاء الصينية المأهولة "شنتشو-15" تهبط على الأرض بنجاح

01:58 GMT 04.06.2023
© AP Photo / Mark Schiefelbeinالصين تطلق المركبة الفضائية المأهولة "شنتشو-16"
الصين تطلق المركبة الفضائية المأهولة شنتشو-16 - سبوتنيك عربي, 1920, 04.06.2023
© AP Photo / Mark Schiefelbein
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هبطت مركبة الفضاء المأهولة "شنتشو-15" بنجاح وسلام على الأرض، اليوم الأحد، في موقع الهبوط دونغفنغ في منطقة منغوليا الداخلية ذاتية الحكم شمالي الصين.
وعادت المركبة وعلى متنها رواد الفضاء، في جيون لونغ، دنغ تشينغ مينغ، وتشانغ لو.
وبحسب وكالة أنباء شينخوا، خرج رواد الفضاء في جيون لونغ، دنغ تشينغ مينغ، وتشانغ لو من كبسولة العودة لسفينة الفضاء "شنتشو-15"، وجميعهم في حالة بدنية جيدة.
وعاد الرواد والسفينة من محطة تيانغونغ الفضائية الصينية، التي من المتوقع أن تسبح في الفضاء على مدار أرضي متدني العلو على ارتفاع 400 إلى 450 كيلومتراً، وذلك لمدة عقد على الأقل بهدف تمكين الصين من المحافظة على وجود بشري على المدى الطويل في الفضاء.
الصين تطلق المركبة الفضائية المأهولة شنتشو-16 - سبوتنيك عربي, 1920, 30.05.2023
الصين تطلق المركبة الفضائية المأهولة "شنتشو-16"
30 مايو, 03:06 GMT
وسترسل الصين طواقم بشكل دائم لضمان استمرار الوجود البشري في المختبر المداري هذا، وستجري تجارب علمية وتختبر تكنولوجيات جديدة.
وكانت الصين أطلقت مركبة الفضاء المأهولة "شنتشو- 16"، الثلاثاء 30 مايو/أيار المنصرم، من مركز "جيوتشيوان" لإطلاق الأقمار الصناعية في مقاطعة غانسو بشمال غرب الصين، وعلى متنها ثلاثة رواد فضاء إلى محطة تيانغونغ الفضائية.
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