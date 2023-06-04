https://sputnikarabic.ae/20230604/وزير-الدفاع-الصيني-يحذر-من-تجدد-عقلية-الحرب-الباردة-وتصاعد-المخاطر-الأمنية-1077714601.html

وزير الدفاع الصيني يحذر من تجدد عقلية الحرب الباردة وتصاعد المخاطر الأمنية

وزير الدفاع الصيني يحذر من تجدد عقلية الحرب الباردة وتصاعد المخاطر الأمنية

أكد وزير الدفاع الصيني، لي شانغفو، في مؤتمر "حوار شانغريلا" الأمني بسنغافورة يوم الأحد، أن "هناك تجدداً في عقلية الحرب الباردة، مما يزيد بشكل كبير من التهديدات... 04.06.2023, سبوتنيك عربي

2023-06-04T04:00+0000

2023-06-04T04:00+0000

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الصين

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التوتر العسكري بين الصين وتايوان

الولايات المتحدة الأمريكية

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وأضاف شانغفو، أن "بعض الدول تتدخل مباشرة في الشؤون الداخلية لدول أخرى"، وأكد أن "يجب على الدول أن ترسخ علاقات متبادلة من الاحترام، بدلاً من السعي لتحقيق الهيمنة".وأوضح وزير الدفاع الصيني، أن "خطط التطوير الصينية تسهم في التنمية المشتركة للجميع". مشيراً إلى أن "الصين تسعى لتحقيق التطور والنمو المشترك مع الدول الأخرى".وأكد أيضاً التزام الصين بدعم السلام في التعامل مع الأزمات الدولية، مشدداً على أن "التوافق في كل المسائل ليس أمراً طبيعياً وأن الخلافات قد تنشأ بين الدول".

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