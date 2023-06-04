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وزير الدفاع الصيني يحذر من تجدد عقلية الحرب الباردة وتصاعد المخاطر الأمنية
وزير الدفاع الصيني يحذر من تجدد عقلية الحرب الباردة وتصاعد المخاطر الأمنية
أكد وزير الدفاع الصيني، لي شانغفو، في مؤتمر "حوار شانغريلا" الأمني بسنغافورة يوم الأحد، أن "هناك تجدداً في عقلية الحرب الباردة، مما يزيد بشكل كبير من التهديدات... 04.06.2023, سبوتنيك عربي
2023-06-04T04:00+0000
2023-06-04T04:00+0000
الصين
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التوتر العسكري بين الصين وتايوان
الولايات المتحدة الأمريكية
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وأضاف شانغفو، أن "بعض الدول تتدخل مباشرة في الشؤون الداخلية لدول أخرى"، وأكد أن "يجب على الدول أن ترسخ علاقات متبادلة من الاحترام، بدلاً من السعي لتحقيق الهيمنة".وأوضح وزير الدفاع الصيني، أن "خطط التطوير الصينية تسهم في التنمية المشتركة للجميع". مشيراً إلى أن "الصين تسعى لتحقيق التطور والنمو المشترك مع الدول الأخرى".وأكد أيضاً التزام الصين بدعم السلام في التعامل مع الأزمات الدولية، مشدداً على أن "التوافق في كل المسائل ليس أمراً طبيعياً وأن الخلافات قد تنشأ بين الدول".
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الصين, العالم, التوتر العسكري بين الصين وتايوان, الولايات المتحدة الأمريكية
الصين, العالم, التوتر العسكري بين الصين وتايوان, الولايات المتحدة الأمريكية

وزير الدفاع الصيني يحذر من تجدد عقلية الحرب الباردة وتصاعد المخاطر الأمنية

04:00 GMT 04.06.2023
© AFP 2023وزير الدفاع الصيني لي شانغ فو
وزير الدفاع الصيني لي شانغ فو - سبوتنيك عربي, 1920, 04.06.2023
© AFP 2023
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أكد وزير الدفاع الصيني، لي شانغفو، في مؤتمر "حوار شانغريلا" الأمني بسنغافورة يوم الأحد، أن "هناك تجدداً في عقلية الحرب الباردة، مما يزيد بشكل كبير من التهديدات الأمنية"، وأشار إلى أن "بعض الدول توسع قواعدها العسكرية وتزيد من سباق التسلح في المنطقة".
وأضاف شانغفو، أن "بعض الدول تتدخل مباشرة في الشؤون الداخلية لدول أخرى"، وأكد أن "يجب على الدول أن ترسخ علاقات متبادلة من الاحترام، بدلاً من السعي لتحقيق الهيمنة".
وأوضح وزير الدفاع الصيني، أن "خطط التطوير الصينية تسهم في التنمية المشتركة للجميع". مشيراً إلى أن "الصين تسعى لتحقيق التطور والنمو المشترك مع الدول الأخرى".
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أمس, 01:56 GMT
وأكد أيضاً التزام الصين بدعم السلام في التعامل مع الأزمات الدولية، مشدداً على أن "التوافق في كل المسائل ليس أمراً طبيعياً وأن الخلافات قد تنشأ بين الدول".
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