https://sputnikarabic.ae/20230604/وزير-الدفاع-الصيني-يحذر-من-تجدد-عقلية-الحرب-الباردة-وتصاعد-المخاطر-الأمنية-1077714601.html
وزير الدفاع الصيني يحذر من تجدد عقلية الحرب الباردة وتصاعد المخاطر الأمنية
وزير الدفاع الصيني يحذر من تجدد عقلية الحرب الباردة وتصاعد المخاطر الأمنية
أكد وزير الدفاع الصيني، لي شانغفو، في مؤتمر "حوار شانغريلا" الأمني بسنغافورة يوم الأحد، أن "هناك تجدداً في عقلية الحرب الباردة، مما يزيد بشكل كبير من التهديدات... 04.06.2023, سبوتنيك عربي
2023-06-04T04:00+0000
2023-06-04T04:00+0000
2023-06-04T04:00+0000
الصين
العالم
التوتر العسكري بين الصين وتايوان
الولايات المتحدة الأمريكية
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وأضاف شانغفو، أن "بعض الدول تتدخل مباشرة في الشؤون الداخلية لدول أخرى"، وأكد أن "يجب على الدول أن ترسخ علاقات متبادلة من الاحترام، بدلاً من السعي لتحقيق الهيمنة".وأوضح وزير الدفاع الصيني، أن "خطط التطوير الصينية تسهم في التنمية المشتركة للجميع". مشيراً إلى أن "الصين تسعى لتحقيق التطور والنمو المشترك مع الدول الأخرى".وأكد أيضاً التزام الصين بدعم السلام في التعامل مع الأزمات الدولية، مشدداً على أن "التوافق في كل المسائل ليس أمراً طبيعياً وأن الخلافات قد تنشأ بين الدول".
https://sputnikarabic.ae/20230603/أوستن-يتهم-الصين-بعدم-الجدية-في-تعزيز-آليات-إدارة-الأزمات-بين-جيشي-البلدين-1077692512.html
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الصين, العالم, التوتر العسكري بين الصين وتايوان, الولايات المتحدة الأمريكية
الصين, العالم, التوتر العسكري بين الصين وتايوان, الولايات المتحدة الأمريكية
وزير الدفاع الصيني يحذر من تجدد عقلية الحرب الباردة وتصاعد المخاطر الأمنية
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أكد وزير الدفاع الصيني، لي شانغفو، في مؤتمر "حوار شانغريلا" الأمني بسنغافورة يوم الأحد، أن "هناك تجدداً في عقلية الحرب الباردة، مما يزيد بشكل كبير من التهديدات الأمنية"، وأشار إلى أن "بعض الدول توسع قواعدها العسكرية وتزيد من سباق التسلح في المنطقة".
وأضاف شانغفو، أن "بعض الدول تتدخل مباشرة في الشؤون الداخلية لدول أخرى"، وأكد أن "يجب على الدول أن ترسخ علاقات متبادلة
من الاحترام، بدلاً من السعي لتحقيق الهيمنة".
وأوضح وزير الدفاع الصيني، أن "خطط التطوير الصينية تسهم في التنمية المشتركة للجميع". مشيراً إلى أن "الصين تسعى لتحقيق التطور
والنمو المشترك مع الدول الأخرى".
وأكد أيضاً التزام الصين بدعم السلام في التعامل مع الأزمات الدولية، مشدداً على أن "التوافق في كل المسائل ليس أمراً طبيعياً وأن الخلافات قد تنشأ بين الدول".