https://sputnikarabic.ae/20230605/البيت-الأبيض-معلقا-على-قرار-أوبك--بخفض-إنتاج-النفط-نركز-على-المستهلك-الأمريكي-1077750465.html

البيت الأبيض معلقا على قرار "أوبك +" بخفض إنتاج النفط: نركز على المستهلك الأمريكي

البيت الأبيض معلقا على قرار "أوبك +" بخفض إنتاج النفط: نركز على المستهلك الأمريكي

علق البيت الأبيض على قرار السعودية بتخفيض إنتاج النفط بقوله إن المسؤولين الأمريكيين يركزون على الأسعار بالنسبة للمستهلكين الأمريكيين. 05.06.2023, سبوتنيك عربي

2023-06-05T08:37+0000

2023-06-05T08:37+0000

2023-06-05T08:37+0000

أوبك

اتفاق دول أوبك حول تخفيض إنتاج النفط

العالم

السعودية

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وقال مسؤول البيت الأبيض "نحن لسنا جزءا في "أوبك +"، فالمنظمة تتخذ القرارت الخاصة بها".وقال المسؤول في البيت الأبيض إننا "نعتقد أن العرض يجب أن يلبي الطلب وسنواصل العمل مع جميع المنتجين والمستهلكين لضمان دعم أسواق الطاقة للنمو الاقتصادي وانخفاض الأسعار للمستهلكين الأمريكيين".وجاءت السعودية في طليعة الدول التي أعلنت، مساء الأحد، أنها ستنفذ تخفيضا تطوعيا إضافيا في إنتاجها من البترول الخام، مقداره مليون برميل يوميا، ابتداء من شهر يوليو/ تموز المقبل لمدة شهر قابلة للتمديد.من جانبها، ذكرت وزارة النفط في بيان نقلته وكالة الأنباء العراقية "واع" أن "العراق سيمدد خفضه التطوعي البالغ 211 ألف برميل يومياً حتى نهاية شهر ديسمبر/ كانون الأول 2024، كإجراء احترازي وذلك بالتنسيق مع الدول المشاركة في اتفاق "أوبك+" التي سبق أن أعلنت في شهر نيسان عن تخفيضات تطوعية".وأشار البيان إلى أن "مجموعة "أوبك+" اتخذت قرار تعديل حجم إنتاج النفط للحفاظ على استقرار سوق النفط وإرساء قدرة طويلة الأمد على التنبؤ بحركته"، ونوّه البيان إلى أن الاجتماع المقبل لرؤساء وفود "أوبك +" سيعقد في 26 نوفمبر/تشرين الثاني في فيينا.

https://sputnikarabic.ae/20230604/ردود-فعل-دولية-متلاحقة-بعد-إقرار-أوبك-لمستوى-جديد-من-إنتاج-النفط-بداية-من-2024-1077735973.html

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أوبك, اتفاق دول أوبك حول تخفيض إنتاج النفط, العالم, السعودية