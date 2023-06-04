https://sputnikarabic.ae/20230604/ردود-فعل-دولية-متلاحقة-بعد-إقرار-أوبك-لمستوى-جديد-من-إنتاج-النفط-بداية-من-2024-1077735973.html

ردود فعل دولية متلاحقة بعد إقرار "أوبك+" لمستوى جديد من إنتاج النفط بداية من 2024

ردود فعل دولية متلاحقة بعد إقرار "أوبك+" لمستوى جديد من إنتاج النفط بداية من 2024

أثار إعلان منظمة "أوبك+" التوصل إلى الاتفاق على مستوى جديد لإنتاج النفط عند 40.46 مليون برميل يوميا بداية من 2024 ردود فعل دولية متلاحقة، إذ سارعت العديد من... 04.06.2023, سبوتنيك عربي

2023-06-04T17:39+0000

2023-06-04T17:39+0000

2023-06-04T17:53+0000

اقتصاد

أسعار النفط اليوم

روسيا

السعودية

أخبار الإمارات العربية المتحدة

سلطنة عمان

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/102105/65/1021056537_0:317:6017:3701_1920x0_80_0_0_4065a7db950591bfb3be01f0342033ea.jpg

وجاءت السعودية في طليعة الدول التي أعلنت، مساء الأحد، أنها ستنفذ تخفيضا تطوعيا إضافيا في إنتاجها من البترول الخام، مقداره مليون برميل يوميا، ابتداء من شهر يوليو/ تموز المقبل لمدة شهر قابلة للتمديد".وقال مصدر مسؤول في وزارة الطاقة في السعودية، إن "السعودية ستنفذ تخفيضا تطوعيا إضافيا في إنتاجها من البترول الخام، مقداره مليون برميل يوميا، ابتداء من شهر يوليو/ تموز المقبل لمدة شهر قابلة للتمديد، ليصبح إنتاج المملكة 9 ملايين برميل يوميا ويكون مجموع خفض السعودية التطوعي 1.5 مليون برميل يوميا".وأوضح المصدر، أن "تخفيض المملكة التطوعي الإضافي، يأتي لتعزيز الجهود الاحترازية التي تبذلها دول أوبك بلس بهدف دعم استقرار أسواق البترول وتوازنها".من جانبها، ذكرت وزارة النفط في بيان نقلته وكالة الأنباء العراقية "واع" أن "العراق سيمدد خفضه التطوعي البالغ 211 ألف برميل يومياً حتى نهاية شهر ديسمبر/ كانون الأول 2024، كإجراء احترازي وذلك بالتنسيق مع الدول المشاركة في اتفاق أوبك بلس التي سبق أن أعلنت في شهر نيسان عن تخفيضات تطوعية".في السياق ذاته، أعلنت سلطنة عمان قرارها بتمديد خفضها الطوعي البالغ 40 ألف برميل يوميا حتى نهاية ديسمبر 2024 كإجراء احترازي وذلك بالتنسيق مع الدول المشاركة في اتفاق "أوبك بلس"، بحسب صحيفة "الرؤية" العمانية.كذلك أعلن نائب رئيس الوزراء الروسي، ألكسندر نوفاك، أن بلاده ستمدد الخفض الطوعي لإنتاجها من النفط بمقدار 500 ألف برميل يوميًا حتى نهاية ديسمبر/كانون الأول 2024.وأعلنت الإمارات تمديد خفضها الطوعي لإنتاج النفط البالغ 144 ألف برميل يوميا حتى نهاية ديسمبر 2024 كإجراء احترازي وذلك بالتنسيق مع الدول المشاركة في اتفاق أوبك بلس، بحسب وكالة "وام" الإماراتية.وكشفت الكويت والجزائر، عن قرار مماثل بتمديد تخفيضاتها الطوعية لإنتاج النفط بواقع 128 ألف برميل و48 ألف برميل يوميا على التوالي حتى نهاية 2024.يذكر أن مجموعة "أوبك+"، أعلنت اليوم الأحد، "ضبط مستوى إجمالي إنتاج النفط للدول الأعضاء في "أوبك" والدول غير الأعضاء في "أوبك" إلى 40.46 مليون برميل يوميًا من 1 يناير/كانون الثاني 2024 إلى 31 ديسمبر/كانون الأول 2024".وأضافت المجموعة في بيانها: "تعمل أوبك + بالفعل على خفض الإنتاج بمقدار مليوني برميل يوميًا حتى نهاية 2023 إلى 41.856 مليون برميل يوميًا. وبالتالي، ستصل التخفيضات في العام الجديد إلى 1.396 مليون برميل يوميًا".وتابع البيان: "يتعين على روسيا ضبط حجم إنتاج النفط عند 9.828 مليون برميل يوميًا اعتبارًا من عام 2024".وأشار البيان إلى أن "مجموعة "أوبك+" اتخذت قرار تعديل حجم إنتاج النفط للحفاظ على استقرار سوق النفط وإرساء قدرة طويلة الأمد على التنبؤ بحركته"، ونوّه البيان إلى أن الاجتماع المقبل لرؤساء وفود "أوبك +" سيعقد في 26 نوفمبر/تشرين الثاني في فيينا.

https://sputnikarabic.ae/20230604/أوبك-تتفق-على-مستوى-جديد-لإنتاج-النفط-عند-4046-مليون-برميل-يوميا-بداية-من-2024-1077733664.html

https://sputnikarabic.ae/20230604/روسيا-تمدد-الخفض-الطوعي-لإنتاج-النفط-بمقدار-500-ألف-برميل-يوميا-حتى-نهاية-2024-1077734962.html

https://sputnikarabic.ae/20230603/نائب-وزير-النفط-الإيراني-دول-أوبك-لم-تناقش-خيارات-خفض-إنتاج-أوبك--في-اجتماع-اليوم-1077709318.html

السعودية

سلطنة عمان

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

اقتصاد, أسعار النفط اليوم, روسيا, السعودية, أخبار الإمارات العربية المتحدة, سلطنة عمان