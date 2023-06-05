https://sputnikarabic.ae/20230605/الخارجية-الروسية-موسكو-لا-ترى-أي-آفاق-لتمديد-اتفاق-الحبوب-1077755072.html
الخارجية الروسية: موسكو لا ترى أي آفاق لتمديد اتفاق الحبوب
الخارجية الروسية: موسكو لا ترى أي آفاق لتمديد اتفاق الحبوب
قال نائب وزير الخارجية الروسي، سيرغي فيرشينين، اليوم الاثنين، إن روسيا لا ترى أي آفاق لتمديد صفقة الحبوب. 05.06.2023, سبوتنيك عربي
2023-06-05T11:27+0000
2023-06-05T11:27+0000
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ورد فيرشينين على سؤال بشأن إذا كانت هناك احتمالات لتمديد صفقة الحبوب: "لا نراها".ووفقا له، فإن الانحرافات القائمة في تنفيذ صفقة الحبوب لم يتم القضاء عليها بعد.وتتضمن مبادرة حبوب البحر الأسود، التي تم التوقيع عليها في 22 يوليو/ تموز 2022، من قبل ممثلي روسيا وتركيا وأوكرانيا والأمم المتحدة، تصدير الحبوب والأغذية والأسمدة الأوكرانية عبر البحر الأسود من ثلاثة موانئ، بما في ذلك أوديسا. يتولى مركز التنسيق المشترك في إسطنبول تنسيق حركة السفن.وتعتبر مبادرة الحبوب جزءًا لا يتجزأ من اتفاقية الحزمة. الجزء الثاني - مذكرة روسيا - الأمم المتحدة، المصممة لمدة ثلاث سنوات - تنص على تحرير إلغاء الصادرات الروسية من المواد الغذائية والأسمدة، وإعادة ربط بنك "روس سيلخوز بنك" بنظام "سويفت" للمراسلات المالية، وتوريد الآلات الزراعية وقطع الغيار والخدمات، وإلغاء حظر لوجستيات النقل والتأمين، وإعادة إحياء (تشغيل) خط أنابيب الأمونيا "تولياتي - أوديسا"، وإلغاء تجميد "أصول الشركات الروسية".
https://sputnikarabic.ae/20230526/الأمم-المتحدة-ربط-البنوك-الروسية-بعمليات-تصدير-الغذاء-يسهل-تنفيذ-صفقة-الحبوب-1077462968.html
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روسيا, العالم, منظمة الأمم المتحدة
روسيا, العالم, منظمة الأمم المتحدة
الخارجية الروسية: موسكو لا ترى أي آفاق لتمديد اتفاق الحبوب
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قال نائب وزير الخارجية الروسي، سيرغي فيرشينين، اليوم الاثنين، إن روسيا لا ترى أي آفاق لتمديد صفقة الحبوب.
ورد فيرشينين على سؤال بشأن إذا كانت هناك احتمالات لتمديد صفقة الحبوب: "لا نراها".
وأضاف: "لكننا نواصل بالطبع المشاورات مع ممثلي الأمم المتحدة بشأن كلا الجزأين من حزمة الاتفاقات التي تم توقيعها في يوليو من العام الماضي".
ووفقا له، فإن الانحرافات القائمة في تنفيذ صفقة الحبوب لم يتم القضاء عليها بعد.
وتتضمن مبادرة حبوب البحر الأسود، التي تم التوقيع عليها في 22 يوليو/ تموز 2022، من قبل ممثلي روسيا وتركيا وأوكرانيا والأمم المتحدة، تصدير الحبوب والأغذية والأسمدة الأوكرانية عبر البحر الأسود من ثلاثة موانئ، بما في ذلك أوديسا. يتولى مركز التنسيق المشترك في إسطنبول تنسيق حركة السفن.
وأشار الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، في سبتمبر/ أيلول، إلى أن الغرب يصدر معظم الحبوب الأوكرانية إلى دوله وليس إلى الدول المحتاجة في أفريقيا.
وتعتبر مبادرة الحبوب جزءًا لا يتجزأ من اتفاقية الحزمة. الجزء الثاني - مذكرة روسيا - الأمم المتحدة، المصممة لمدة ثلاث سنوات - تنص على تحرير إلغاء الصادرات الروسية من المواد الغذائية والأسمدة، وإعادة ربط بنك "روس سيلخوز بنك" بنظام "سويفت" للمراسلات المالية، وتوريد الآلات الزراعية وقطع الغيار والخدمات، وإلغاء حظر لوجستيات النقل والتأمين، وإعادة إحياء (تشغيل) خط أنابيب الأمونيا "تولياتي - أوديسا"، وإلغاء تجميد "أصول الشركات الروسية".