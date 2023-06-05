https://sputnikarabic.ae/20230605/خبير-أسعار-النفط-العالمية-قد-ترتفع-على-خلفية-قرار-أوبك--الجديد-1077755222.html

خبير: أسعار النفط العالمية قد ترتفع على خلفية قرار "أوبك +" الجديد

خبير: أسعار النفط العالمية قد ترتفع على خلفية قرار "أوبك +" الجديد

كشف الخبير والمحلل الاقتصادي، ألكسندر بوتافين، أن قرار "أوبك+" الأخير الذي تم التوافق عليه يوم أمس الأحد، بشأن تخفيض الإنتاج في عام 2003، يهدف إلى توازن... 05.06.2023, سبوتنيك عربي

2023-06-05T11:30+0000

2023-06-05T11:30+0000

2023-06-05T11:30+0000

العالم

اقتصاد

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وجاءت تصريحات بوتافين خلال مقابلة مع وكالة "سبوتنيك"، قال فيها إن الهدف العام هو توازن الأسعار وهي لن تؤد إلى ارتفاع الأسعار بشكل سريع إنما ستكون بشكل تدريجي"، مرجحًا أن الأسعار سترتفع في النصف الثاني من هذا العام عند مستوى 88 - 90 دولارًا لبرميل برنت.وتابع بوتافين، بالقول: "هناك عجز في إنتاج أسواق النفط وبالتالي سيكون هناك ارتفاع في الأسعار، متوقعًا أن تكون أسعار خام برنت في نهاية العام في حدود 88-90 دولارًا للبرميل.وأعلنت منظمة "أوبك+"، في وقت سابق اليوم، أنه تم الاتفاق على مستوى جديد لإنتاج النفط عند 40.46 مليون برميل يوميا بداية من 2024.وجاء في بيان المجموعة أن "أوبك+ اتخذت قرار تعديل حجم إنتاج النفط للحفاظ على استقرار سوق النفط وإرساء قدرة طويلة الأمد على التنبؤ بحركته"، متابعًا: "يتعين على روسيا ضبط حجم إنتاج النفط عند 9.828 مليون برميل يوميًا اعتبارًا من عام 2024".

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العالم, اقتصاد