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https://sputnikarabic.ae/20230605/خبير-أسعار-النفط-العالمية-قد-ترتفع-على-خلفية-قرار-أوبك--الجديد-1077755222.html
خبير: أسعار النفط العالمية قد ترتفع على خلفية قرار "أوبك +" الجديد
خبير: أسعار النفط العالمية قد ترتفع على خلفية قرار "أوبك +" الجديد
كشف الخبير والمحلل الاقتصادي، ألكسندر بوتافين، أن قرار "أوبك+" الأخير الذي تم التوافق عليه يوم أمس الأحد، بشأن تخفيض الإنتاج في عام 2003، يهدف إلى توازن... 05.06.2023, سبوتنيك عربي
2023-06-05T11:30+0000
2023-06-05T11:30+0000
العالم
اقتصاد
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وجاءت تصريحات بوتافين خلال مقابلة مع وكالة "سبوتنيك"، قال فيها إن الهدف العام هو توازن الأسعار وهي لن تؤد إلى ارتفاع الأسعار بشكل سريع إنما ستكون بشكل تدريجي"، مرجحًا أن الأسعار سترتفع في النصف الثاني من هذا العام عند مستوى 88 - 90 دولارًا لبرميل برنت.وتابع بوتافين، بالقول: "هناك عجز في إنتاج أسواق النفط وبالتالي سيكون هناك ارتفاع في الأسعار، متوقعًا أن تكون أسعار خام برنت في نهاية العام في حدود 88-90 دولارًا للبرميل.وأعلنت منظمة "أوبك+"، في وقت سابق اليوم، أنه تم الاتفاق على مستوى جديد لإنتاج النفط عند 40.46 مليون برميل يوميا بداية من 2024.وجاء في بيان المجموعة أن "أوبك+ اتخذت قرار تعديل حجم إنتاج النفط للحفاظ على استقرار سوق النفط وإرساء قدرة طويلة الأمد على التنبؤ بحركته"، متابعًا: "يتعين على روسيا ضبط حجم إنتاج النفط عند 9.828 مليون برميل يوميًا اعتبارًا من عام 2024".
https://sputnikarabic.ae/20230604/وزير-الطاقة-السعودي-واثقون-من-أن-روسيا-ستفي-بتعهداتها-بشأن-خفض-إنتاجها-من-النفط-1077739931.html
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العالم, اقتصاد
العالم, اقتصاد

خبير: أسعار النفط العالمية قد ترتفع على خلفية قرار "أوبك +" الجديد

11:30 GMT 05.06.2023
© flickr.com / alex.ch منظمة البلدان المصدرة للنفط
منظمة البلدان المصدرة للنفط - سبوتنيك عربي, 1920, 05.06.2023
© flickr.com / alex.ch
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كشف الخبير والمحلل الاقتصادي، ألكسندر بوتافين، أن قرار "أوبك+" الأخير الذي تم التوافق عليه يوم أمس الأحد، بشأن تخفيض الإنتاج في عام 2003، يهدف إلى توازن الأسعار في الأسواق على المدى المتوسط.
وجاءت تصريحات بوتافين خلال مقابلة مع وكالة "سبوتنيك"، قال فيها إن الهدف العام هو توازن الأسعار وهي لن تؤد إلى ارتفاع الأسعار بشكل سريع إنما ستكون بشكل تدريجي"، مرجحًا أن الأسعار سترتفع في النصف الثاني من هذا العام عند مستوى 88 - 90 دولارًا لبرميل برنت.
وتابع بوتافين، بالقول: "هناك عجز في إنتاج أسواق النفط وبالتالي سيكون هناك ارتفاع في الأسعار، متوقعًا أن تكون أسعار خام برنت في نهاية العام في حدود 88-90 دولارًا للبرميل.
وزير الطاقة السعودي الأمير عبدالعزيز بن سلمان، 12 سبتمبر 2019 - سبوتنيك عربي, 1920, 04.06.2023
وزير الطاقة السعودي: واثقون من أن روسيا ستفي بتعهداتها بشأن خفض إنتاجها من النفط
أمس, 19:00 GMT
وأعلنت منظمة "أوبك+"، في وقت سابق اليوم، أنه تم الاتفاق على مستوى جديد لإنتاج النفط عند 40.46 مليون برميل يوميا بداية من 2024.
وجاء في بيان المجموعة أن "أوبك+ اتخذت قرار تعديل حجم إنتاج النفط للحفاظ على استقرار سوق النفط وإرساء قدرة طويلة الأمد على التنبؤ بحركته"، متابعًا: "يتعين على روسيا ضبط حجم إنتاج النفط عند 9.828 مليون برميل يوميًا اعتبارًا من عام 2024".
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