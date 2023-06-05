https://sputnikarabic.ae/20230605/صفارات-الإنذار-تدوّي-في-مقاطعتي-سومي-وخاركوف-بأوكرانيا-1077743055.html
صفارات الإنذار تدوّي في مقاطعتي سومي وخاركوف بأوكرانيا
صفارات الإنذار تدوّي في مقاطعتي سومي وخاركوف بأوكرانيا
أظهرت خريطة الإنذار على موقع وزارة التنمية الرقمية الأوكرانية إطلاق صفارات الإنذار في مقاطعتي سومي وخاركوف في أوكرانيا. 05.06.2023, سبوتنيك عربي
2023-06-05T01:32+0000
2023-06-05T01:32+0000
2023-06-05T01:32+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
خاركوف
أخبار أوكرانيا
صفارات الإنذار
روسيا
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e7/01/12/1072425137_0:183:2852:1787_1920x0_80_0_0_50449948535fa785f9fc9ed6777429c7.jpg
موسكو - سبوتنيك. وبحسب الخريطة دوت صفارات الإنذار في مقاطعة سومي في الساعة 01.34 (يتطابق مع توقيت موسكو، وفي مقاطعة خاركوف في الساعة 01.43).كان الجيش الروسي أعلن إحباط هجوم واسع النطاق شنته القوات الأوكرانية على خمسة محاور من الجبهة في اتجاه جنوب دونيتسك. مشيرا إلى أن القوات الأوكرانية كانت تهدف لاختراق الدفاعات في "أكثر مناطق الجبهة ضعفا" في رأيها.ونتيجة الأعمال الماهرة والكفؤة للمجموعة الشرقية من القوات الروسية، بلغت خسائر القوات المسلحة لأوكرانيا أكثر من 250 جنديا و16 دبابة و3 مركبات قتال مشاة و21 عربة قتال مصفحة.هذا، وتواصل القوات الروسية عمليتها العسكرية الخاصة، لاستكمال تحرير الأقاليم الأربعة التي انضمت إلى روسيا الاتحادية العام الماضي (جمهوريتا دونيتسك ولوغانسك الشعبيتان ومقاطعتا زابوروجيا وخيرسون).وحددت موسكو منذ إطلاق العملية، يوم 24 فبراير/شباط 2022، أهدافها بحماية سكان إقليم دونباس، وتحييد التهديدات الموجهة لأمن روسيا، وإجبار أوكرانيا على الحياد العسكري، والقضاء على التوجهات النازية فيها.
https://sputnikarabic.ae/20230605/من-مركز-قيادة-متقدم-رئيس-أركان-الجيش-الروسي-يقود-التصدي-لهجوم-أوكراني-واسع-النطاق-1077742920.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e7/01/12/1072425137_48:0:2779:2048_1920x0_80_0_0_3de4a08da10058b54df834cf0052c35d.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
خاركوف, أخبار أوكرانيا, صفارات الإنذار, روسيا
خاركوف, أخبار أوكرانيا, صفارات الإنذار, روسيا
صفارات الإنذار تدوّي في مقاطعتي سومي وخاركوف بأوكرانيا
تابعنا عبر
أظهرت خريطة الإنذار على موقع وزارة التنمية الرقمية الأوكرانية إطلاق صفارات الإنذار في مقاطعتي سومي وخاركوف في أوكرانيا.
موسكو - سبوتنيك. وبحسب الخريطة دوت صفارات الإنذار في مقاطعة سومي
في الساعة 01.34 (يتطابق مع توقيت موسكو، وفي مقاطعة خاركوف في الساعة 01.43).
كان الجيش الروسي أعلن إحباط هجوم واسع النطاق شنته القوات الأوكرانية على خمسة محاور من الجبهة في اتجاه جنوب دونيتسك. مشيرا إلى أن القوات الأوكرانية كانت تهدف لاختراق الدفاعات في "أكثر مناطق الجبهة ضعفا" في رأيها.
ونتيجة الأعمال الماهرة والكفؤة للمجموعة الشرقية
من القوات الروسية، بلغت خسائر القوات المسلحة لأوكرانيا أكثر من 250 جنديا و16 دبابة و3 مركبات قتال مشاة و21 عربة قتال مصفحة.
هذا، وتواصل القوات الروسية عمليتها العسكرية الخاصة، لاستكمال تحرير الأقاليم الأربعة التي انضمت إلى روسيا الاتحادية العام الماضي (جمهوريتا دونيتسك ولوغانسك الشعبيتان ومقاطعتا زابوروجيا وخيرسون).
وحددت موسكو منذ إطلاق العملية، يوم 24 فبراير/شباط 2022، أهدافها بحماية سكان إقليم دونباس، وتحييد التهديدات الموجهة لأمن روسيا، وإجبار أوكرانيا على الحياد العسكري، والقضاء على التوجهات النازية فيها.