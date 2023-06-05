https://sputnikarabic.ae/20230605/طائرة-خاصة-تثير-الذعر-في-واشنطن-قبل-تحطمها-1077775948.html
طائرة خاصة تثير الذعر في واشنطن قبل تحطمها
طائرة خاصة تثير الذعر في واشنطن قبل تحطمها
تسبب حادث طائرة خاصة في إثارة حالة من الذعر بين الأمريكيين بعدما فشلت سلطات الطيران في التواصل مع طاقمها قبل أن تتحطم وتقتل جميع من كانوا على متنها. 05.06.2023, سبوتنيك عربي
2023-06-05T20:29+0000
2023-06-05T20:29+0000
2023-06-05T20:29+0000
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وذكرت وسائل إعلام أمريكية أن الطائرة كانت تقل 3 ركاب إضافة إلى الطيار وأنهم جميعا لقوا حتفهم إثر اصطدام الطائرة بالأرض في ولاية فيرجينيا.وتسبب الطائرة في تدخل مقاتلات "إف–16" التي انطلقت بسرعات خارقة للصوت لمحاولة اعتراضها بعدما فشلت في التواصل مع طاقمها.وتسبب انطلاق مقاتلات "إف–16" بسرعات خارقة لحاجز الصوت في ضجيج هائل في سماء العاصمة الأمريكية واشنطن، ما تسبب في حالة من الفزع بين سكان المنطقة.وتسبب الحادث في وضع مبنى "الكابيتول" وعدة منشآت حكومية أخرى في حالة تأهب قصوى لفترة قبل أن يتم رفع حالة التأهب بعد ذلك.
https://sputnikarabic.ae/20230517/العثور-على-4-أطفال-أحياء-في-غابات-كولومبيا-بعد-تحطم-طائرتهم-قبل-17-يوما-1077153956.html
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سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
العالم, أخبار العالم الآن, الولايات المتحدة الأمريكية, الأخبار
العالم, أخبار العالم الآن, الولايات المتحدة الأمريكية, الأخبار
طائرة خاصة تثير الذعر في واشنطن قبل تحطمها
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تسبب حادث طائرة خاصة في إثارة حالة من الذعر بين الأمريكيين بعدما فشلت سلطات الطيران في التواصل مع طاقمها قبل أن تتحطم وتقتل جميع من كانوا على متنها.
وذكرت وسائل إعلام أمريكية أن الطائرة كانت تقل 3 ركاب إضافة إلى الطيار وأنهم جميعا لقوا حتفهم
إثر اصطدام الطائرة بالأرض في ولاية فيرجينيا.
وتسبب الطائرة
في تدخل مقاتلات "إف–16" التي انطلقت بسرعات خارقة للصوت لمحاولة اعتراضها بعدما فشلت في التواصل مع طاقمها.
وتسبب انطلاق مقاتلات
"إف–16" بسرعات خارقة لحاجز الصوت في ضجيج هائل في سماء العاصمة الأمريكية واشنطن، ما تسبب في حالة من الفزع بين سكان المنطقة.
وتسبب الحادث في وضع مبنى "الكابيتول" وعدة منشآت حكومية أخرى في حالة تأهب قصوى لفترة قبل أن يتم رفع حالة التأهب بعد ذلك.