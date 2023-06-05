https://sputnikarabic.ae/20230605/طائرة-خاصة-تثير-الذعر-في-واشنطن-قبل-تحطمها-1077775948.html

طائرة خاصة تثير الذعر في واشنطن قبل تحطمها

طائرة خاصة تثير الذعر في واشنطن قبل تحطمها

تسبب حادث طائرة خاصة في إثارة حالة من الذعر بين الأمريكيين بعدما فشلت سلطات الطيران في التواصل مع طاقمها قبل أن تتحطم وتقتل جميع من كانوا على متنها. 05.06.2023, سبوتنيك عربي

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وذكرت وسائل إعلام أمريكية أن الطائرة كانت تقل 3 ركاب إضافة إلى الطيار وأنهم جميعا لقوا حتفهم إثر اصطدام الطائرة بالأرض في ولاية فيرجينيا.وتسبب الطائرة في تدخل مقاتلات "إف–16" التي انطلقت بسرعات خارقة للصوت لمحاولة اعتراضها بعدما فشلت في التواصل مع طاقمها.وتسبب انطلاق مقاتلات "إف–16" بسرعات خارقة لحاجز الصوت في ضجيج هائل في سماء العاصمة الأمريكية واشنطن، ما تسبب في حالة من الفزع بين سكان المنطقة.وتسبب الحادث في وضع مبنى "الكابيتول" وعدة منشآت حكومية أخرى في حالة تأهب قصوى لفترة قبل أن يتم رفع حالة التأهب بعد ذلك.

https://sputnikarabic.ae/20230517/العثور-على-4-أطفال-أحياء-في-غابات-كولومبيا-بعد-تحطم-طائرتهم-قبل-17-يوما-1077153956.html

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