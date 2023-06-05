عربي
https://sputnikarabic.ae/20230605/طائرة-خاصة-تثير-الذعر-في-واشنطن-قبل-تحطمها-1077775948.html
طائرة خاصة تثير الذعر في واشنطن قبل تحطمها
طائرة خاصة تثير الذعر في واشنطن قبل تحطمها
تسبب حادث طائرة خاصة في إثارة حالة من الذعر بين الأمريكيين بعدما فشلت سلطات الطيران في التواصل مع طاقمها قبل أن تتحطم وتقتل جميع من كانوا على متنها. 05.06.2023, سبوتنيك عربي
2023-06-05T20:29+0000
2023-06-05T20:29+0000
العالم
أخبار العالم الآن
الولايات المتحدة الأمريكية
الأخبار
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e7/01/02/1071857723_0:231:2000:1356_1920x0_80_0_0_3350cb4f4309de1e4a337a3f4e51223b.jpg
وذكرت وسائل إعلام أمريكية أن الطائرة كانت تقل 3 ركاب إضافة إلى الطيار وأنهم جميعا لقوا حتفهم إثر اصطدام الطائرة بالأرض في ولاية فيرجينيا.وتسبب الطائرة في تدخل مقاتلات "إف–16" التي انطلقت بسرعات خارقة للصوت لمحاولة اعتراضها بعدما فشلت في التواصل مع طاقمها.وتسبب انطلاق مقاتلات "إف–16" بسرعات خارقة لحاجز الصوت في ضجيج هائل في سماء العاصمة الأمريكية واشنطن، ما تسبب في حالة من الفزع بين سكان المنطقة.وتسبب الحادث في وضع مبنى "الكابيتول" وعدة منشآت حكومية أخرى في حالة تأهب قصوى لفترة قبل أن يتم رفع حالة التأهب بعد ذلك.
https://sputnikarabic.ae/20230517/العثور-على-4-أطفال-أحياء-في-غابات-كولومبيا-بعد-تحطم-طائرتهم-قبل-17-يوما-1077153956.html
الولايات المتحدة الأمريكية
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2023
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e7/01/02/1071857723_0:44:2000:1544_1920x0_80_0_0_2bf5f874b73fb09d22ca2616a4d10500.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
العالم, أخبار العالم الآن, الولايات المتحدة الأمريكية, الأخبار
العالم, أخبار العالم الآن, الولايات المتحدة الأمريكية, الأخبار

طائرة خاصة تثير الذعر في واشنطن قبل تحطمها

20:29 GMT 05.06.2023
© AP Photo / J.SCOTT APPLEWHITEمقاتلات حربية تابعة للجيش الأمريكي- المقاتلة "إف - 16"
مقاتلات حربية تابعة للجيش الأمريكي- المقاتلة إف - 16 - سبوتنيك عربي, 1920, 05.06.2023
© AP Photo / J.SCOTT APPLEWHITE
تابعنا عبرTelegram
تسبب حادث طائرة خاصة في إثارة حالة من الذعر بين الأمريكيين بعدما فشلت سلطات الطيران في التواصل مع طاقمها قبل أن تتحطم وتقتل جميع من كانوا على متنها.
وذكرت وسائل إعلام أمريكية أن الطائرة كانت تقل 3 ركاب إضافة إلى الطيار وأنهم جميعا لقوا حتفهم إثر اصطدام الطائرة بالأرض في ولاية فيرجينيا.
مصرع ثمانية أشخاص في تحطم طائرة غرب كولومبيا، 21 نوفمبر 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 17.05.2023
العثور على 4 أطفال أحياء في غابات كولومبيا بعد تحطم طائرتهم قبل 17 يوما
17 مايو, 23:13 GMT
وتسبب الطائرة في تدخل مقاتلات "إف–16" التي انطلقت بسرعات خارقة للصوت لمحاولة اعتراضها بعدما فشلت في التواصل مع طاقمها.
وتسبب انطلاق مقاتلات "إف–16" بسرعات خارقة لحاجز الصوت في ضجيج هائل في سماء العاصمة الأمريكية واشنطن، ما تسبب في حالة من الفزع بين سكان المنطقة.
وتسبب الحادث في وضع مبنى "الكابيتول" وعدة منشآت حكومية أخرى في حالة تأهب قصوى لفترة قبل أن يتم رفع حالة التأهب بعد ذلك.
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
App StoreGoogle play
2023 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
الجيش السوداني - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة للأحداث في السودان بين الجيش والدعم السريع18:20 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала