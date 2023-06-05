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https://sputnikarabic.ae/20230605/وزير-الدفاع-الإيراني-لدينا-القدرة-على-إنتاج-كل-ما-يحتاجه-جيشنا-من-عتاد-عسكري-1077777619.html
وزير الدفاع الإيراني: لدينا القدرة على إنتاج كل ما يحتاجه جيشنا من عتاد عسكري
وزير الدفاع الإيراني: لدينا القدرة على إنتاج كل ما يحتاجه جيشنا من عتاد عسكري
قال العميد محمد رضا آشتياني، وزير الدفاع الإيراني، إن بلاده لديها القدرة على تصنيع كل ما تحتاجه القوات المسلحة الإيرانية من عتاد عسكري. 05.06.2023, سبوتنيك عربي
2023-06-05T20:53+0000
2023-06-05T20:54+0000
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جاء ذلك في تصريحات صحفية، اليوم الاثنين، حسبما ذكرت وكالة "فارس" الإيرانية، التي أشارت إلى قوله إن الجيش الإيراني مجهز بأحدث المعدات العسكرية.وتابع: "بعض دول الجوار يمكن أن تكون عاجزة عن التصدي لعناصر مسلحة تنشط على أراضيها لأنها لا تنعم بالاستقرار المطلوب".وأضاف وزير الدفاع الإيراني أن جيش بلاده يصون الحدود بكل اقتدار وأن إيران تزود جيشها بكل ما يحتاجه من عتاد عسكري.يذكر أن الجيش الإيراني يصنف في المرتبة رقم 20 بين أضخم 145 جيشا في العالم، وفقا لإحصائيات موقع "غلوبال فاير بور" الأمريكي لعام 2023.
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وزير الدفاع الإيراني: لدينا القدرة على إنتاج كل ما يحتاجه جيشنا من عتاد عسكري

20:53 GMT 05.06.2023 (تم التحديث: 20:54 GMT 05.06.2023)
© AFP 2023 / -الجيش الإيراني - طائرات حربية إيرانية
الجيش الإيراني - طائرات حربية إيرانية - سبوتنيك عربي, 1920, 05.06.2023
© AFP 2023 / -
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قال العميد محمد رضا آشتياني، وزير الدفاع الإيراني، إن بلاده لديها القدرة على تصنيع كل ما تحتاجه القوات المسلحة الإيرانية من عتاد عسكري.
جاء ذلك في تصريحات صحفية، اليوم الاثنين، حسبما ذكرت وكالة "فارس" الإيرانية، التي أشارت إلى قوله إن الجيش الإيراني مجهز بأحدث المعدات العسكرية.
وقال أشتياني: "الجيش الإيراني يستعد لمواجهة أي تهديد لحدود بلاده".
وتابع: "بعض دول الجوار يمكن أن تكون عاجزة عن التصدي لعناصر مسلحة تنشط على أراضيها لأنها لا تنعم بالاستقرار المطلوب".
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وأضاف وزير الدفاع الإيراني أن جيش بلاده يصون الحدود بكل اقتدار وأن إيران تزود جيشها بكل ما يحتاجه من عتاد عسكري.
يذكر أن الجيش الإيراني يصنف في المرتبة رقم 20 بين أضخم 145 جيشا في العالم، وفقا لإحصائيات موقع "غلوبال فاير بور" الأمريكي لعام 2023.
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