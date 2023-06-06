https://sputnikarabic.ae/20230606/إغلاق-صناديق-الاقتراع-بانتخابات-مجلس-الأمة-الكويتي-1077814327.html
إغلاق صناديق الاقتراع بانتخابات مجلس الأمة الكويتي
إغلاق صناديق الاقتراع بانتخابات مجلس الأمة الكويتي
أغلقت مراكز الاقتراع في انتخابات مجلس الأمة الكويتي، مساء اليوم الثلاثاء، أبوابها أمام الناخبين في الدوائر الانتخابية الخمس تمهيدا لبدء عملية فرز أصواتهم. 06.06.2023, سبوتنيك عربي
2023-06-06T18:09+0000
2023-06-06T18:09+0000
2023-06-06T18:09+0000
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وأفادت صحيفة "القبس"، مساء اليوم الثلاثاء، بأنه تم إغلاق صناديق الاقتراع في انتخابات مجلس الأمة الكويتي، التي بدأت عملية الاقتراع فيها منذ الثامنة من صباح اليوم، بعدما شهدت المقار الانتخابية إقبالا ملحوظا.وأوضحت الصحيفة أن عملية الاقتراع شهدت إقبالا كبيرا، مع ساعات الصباح الباكر، وارتفعت بدورها قبل نهاية اليوم الانتخابي.ويشار إلى أن 207 مرشحين يتنافسون على أصوات الناخبين الكويتيين البالغ عددهم 793646 مواطنا ومواطنة في الدوائر الـ 5، لاختيار 50 عضوا فقط، لتمثيل الكويت في الفصل التشريعي الـ17، في وقت تشهد تلك الانتخابات البرلمانية لمجلس الأمة الكويتي أقل عدد للمرشحين منذ انتخابات المجلس نفسه التي أجريت عام 1975.وتدفق المواطنون الكويتيون على مراكز الاقتراع للتصويت والاختيار، للمرة السابعة التي تجرى فيها انتخابات تشريعية منذ عام 2012، وللمرة الثالثة في غضون سنتين ونصف، والثانية خلال الأشهر التسعة الماضية.وتم فتح 118 مركز اقتراع ويتم إجراء الانتخابات وفق نظام الصوت الانتخابي الواحد لمدة 12 ساعة متتالية تبدأ من الثامنة صباحا، وتنتهي عند الثامنة مساء، ومن المتوقع أن تبدأ عملية فرز الأصوات عقب انتهاء الانتخابات لإعلان النواب الذين سيمثلون الكويتيين للفترة المقبلة التي تمتد لأربع سنوات.
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سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
الكويت, أخبار الكويت اليوم, العالم العربي, الأخبار
الكويت, أخبار الكويت اليوم, العالم العربي, الأخبار
إغلاق صناديق الاقتراع بانتخابات مجلس الأمة الكويتي
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أغلقت مراكز الاقتراع في انتخابات مجلس الأمة الكويتي، مساء اليوم الثلاثاء، أبوابها أمام الناخبين في الدوائر الانتخابية الخمس تمهيدا لبدء عملية فرز أصواتهم.
وأفادت صحيفة
"القبس"، مساء اليوم الثلاثاء، بأنه تم إغلاق صناديق الاقتراع في انتخابات مجلس الأمة الكويتي، التي بدأت عملية الاقتراع فيها منذ الثامنة من صباح اليوم، بعدما شهدت المقار الانتخابية إقبالا ملحوظا.
وأوضحت الصحيفة أن عملية الاقتراع شهدت إقبالا كبيرا، مع ساعات الصباح الباكر، وارتفعت بدورها قبل نهاية اليوم الانتخابي.
ويشار إلى أن 207 مرشحين يتنافسون على أصوات الناخبين الكويتيين البالغ عددهم 793646 مواطنا ومواطنة في الدوائر الـ 5، لاختيار 50 عضوا فقط، لتمثيل الكويت في الفصل التشريعي الـ17، في وقت تشهد تلك الانتخابات البرلمانية لمجلس الأمة الكويتي
أقل عدد للمرشحين منذ انتخابات المجلس نفسه التي أجريت عام 1975.
وتدفق المواطنون الكويتيون على مراكز الاقتراع
للتصويت والاختيار، للمرة السابعة التي تجرى فيها انتخابات تشريعية منذ عام 2012، وللمرة الثالثة في غضون سنتين ونصف، والثانية خلال الأشهر التسعة الماضية.
وتم فتح 118 مركز اقتراع ويتم إجراء الانتخابات وفق نظام الصوت الانتخابي الواحد لمدة 12 ساعة متتالية تبدأ من الثامنة صباحا، وتنتهي عند الثامنة مساء، ومن المتوقع أن تبدأ عملية فرز الأصوات
عقب انتهاء الانتخابات لإعلان النواب الذين سيمثلون الكويتيين للفترة المقبلة التي تمتد لأربع سنوات.