https://sputnikarabic.ae/20230606/إيران-تعرض-فعالية-إزاحة-الستار-عن-صاروخ-فتاح-الفرط-صوتي-فيديو-1077798382.html

إيران تعرض فعالية إزاحة الستار عن صاروخ "فتاح" الفرط صوتي... فيديو

إيران تعرض فعالية إزاحة الستار عن صاروخ "فتاح" الفرط صوتي... فيديو

نشرت وسائل إعلام إيرانية، اليوم الثلاثاء، إزاحة الستار عن صاروخ "فتّاح" الفرط صوتي، مؤكدةً أنه "أحدث إنجاز استراتيجي لقوات الجوفضاء التابعة للحرس الثوري". 06.06.2023, سبوتنيك عربي

2023-06-06T12:33+0000

2023-06-06T12:33+0000

2023-06-06T12:33+0000

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وأفادت وكالة الأنباء الإيرانية "إرنا"، بأن مدى هذا الصاروخ يبلغ 1400 كم، مضيفةً أن الرأس الحربي لهذا الصاروخ يحتوي على محرك كروي يعمل بالوقود الصلب وفوهة متحركة يمكنها المناورة في جميع الاتجاهات.وتابعت الوكالة أن "سرعة هذا الصاروخ تبلغ 13 ماخ. وتم اختيار اسم هذا الصاروخ من قبل قائد الثورة الإسلامية".وكان قائد القوة الجوفضائية التابعة للحرس الثوري، العميد أمير علي حاجي زادة، قال إن "صاروخ "فتّاح" الفرط صوتي لا يمكن تدميره بأي صاروخ مضاد بسبب سرعته وحركته في اتجاهات وارتفاعات مختلفة".وأوضح حاجي زادة أن "صاروخ فتّاح الفرط صوتي ونظرا لتقنيته لا يمكن استهدافه عبر أنظمة الدفاعات الجوية، ولا يمكن أيضا تدميره بأي صاروخ مضاد بسبب سرعته وحركته في اتجاهات وارتفاعات مختلفة".وأضاف حاجي زادة أن "الصاروخ الذي تم الكشف عنه اليوم هو صاروخ فريد من نوعه في العالم بحيث أصبحت إيران مع الكشف عنه واحدة من الدول الأربع التي تمتلك هذه التكنولوجيا".وكانت القوات الجوية التابعة للحرس الثوري الإيراني كشفت، في وقت سابق اليوم، عن صاروخ فرط صوتي متطور جديد يحمل اسم "فتّاح"، وذلك بحضور الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي.وأفادت وكالة الأنباء الإيرانية بأن "فتاح" صاروخ تفوق سرعته سرعة الصوت، وقادر على المرور عبر أهم أنظمة الدفاع الصاروخي المتقدمة والأكثر تطورا، كما أنه "قادر على استهداف أنظمة الدفاع الصاروخي التي يمكن أن تكون من بين أهم العناصر الدفاعية للعدو".كما "يتميز هذا الصاروخ بدقة متزايدة وسرعة عالية جدا وقدرة ممتازة على المناورة، بالإضافة إلى القدرة على التخفي واجتياز أنظمة الرادار"، حسب الوكالة الإيرانية.وأضافت أن مدى "صاروخ "فتاح" يبلغ 1400 كلم، ويتميز بسرعة عالية جداً " 13 ماخ أي 13 مرة ضعف سرعة الصوت"، مؤكدةً أن "الرأس الحربي للصاروخ مزوّد بمحرّك كروي يعمل على الوقود الصلب وفوّهة متحركة تعطيه قابلية على المناورة في جميع الاتجاهات".وأعلن الحرس الثوري الإيراني، الشهر الماضي، أنه "سيتم إزاحة الستار قريبا عن الصاروخ الباليستي الفرط صوتي الإيراني".وقال قائد القوات الجوفضائية في الحرس الثوري العميد أمير علي حاجي زادة، إن "الصاروخ الفرط صوتي قد أكمل الاختبارات وسيزاح الستار عنه قريبا"، حسب وكالة تسنيم الإيرانية.وأضاف حاجي زادة أن "هذا الصاروخ الجديد يتخطى جميع منظومات الدروع الصاروخية بل يستهدف منظومات الدفاع الصاروخي للعدو، ويمثل قفزة كبيرة في مجال صنع الصواريخ".

https://sputnikarabic.ae/20230606/الحرس-الثوري-الإيراني-صاروخ-فتاح-الجديد-لا-يمكن-تدميره-بأي-صاروخ-مضاد-1077790821.html

https://sputnikarabic.ae/20230606/الحرس-الثوري-الإیراني-يقول-إنه-سيزيح-الستار-عن-أحد-أكبر-الإنجازات-العسكرية-1077784045.html

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