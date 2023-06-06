https://sputnikarabic.ae/20230606/الحرس-الثوري-الإيراني-يكشف-رسميا-عن-الصاروخ-الفرط-صوتي-فتّاح-صور-1077785223.html

الحرس الثوري الإيراني يكشف رسميا عن الصاروخ الفرط صوتي "فتّاح"... صور

الحرس الثوري الإيراني يكشف رسميا عن الصاروخ الفرط صوتي "فتّاح"... صور

كشفت القوات الجوية التابعة للحرس الثوري الإيراني، اليوم الثلاثاء، عن صاروخ فرط صوتي متطور جديد يحمل اسم "فتاح"، و ذلك بحضور الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي. 06.06.2023, سبوتنيك عربي

2023-06-06T07:30+0000

2023-06-06T07:30+0000

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وأفادت وكالة الأنباء الإيرانية- إرنا، بأن "فتاح" صاروخ تفوق سرعته سرعة الصوت (هايبرسونيك)، وقادر على المرور عبر أهم أنظمة الدفاع الصاروخي المتقدمة والأكثر تطورا، كما أنه "قادر على استهداف أنظمة الدفاع الصاروخي التي يمكن أن تكون من بين أهم العناصر الدفاعية للعدو".كما "يتميز هذا الصاروخ بدقة متزايدة وسرعة عالية جدا وقدرة ممتازة على المناورة، بالإضافة إلى القدرة على التخفي واجتياز أنظمة الرادار"، حسب الوكالة الإيرانية.وأضافت أن "صاروخ "فتاح" يبلغ 1400 كلم ويتميز بسرعة عالية جداً " 13 ماخ أي 13 مرة ضعف سرعة الصوت"، مؤكدة أن "الرأس الحربي للصاروخ مزوّد بمحرّك كروي يعمل على الوقود الصلب وفوّهة متحركة تعطيه قابلية على المناورة في كافة الاتجاهات".وكان قائد القوة الجوفضائية للحرس الثوري العميد أمير علي حاجي زادة، قال في وقت سابق اليوم، عبر حسابه على "تویتر"، إن "شروق الشمس في اليوم الثلاثاء ليس کشروق الشمس في يوم عادي، تشرق الشمس اليوم مع "فتاح".وأعلن الحرس الثوري الإيراني، الشهر الماضي، أنه "سيتم إزاحة الستار قريبا عن الصاروخ الباليستي الفرط صوتي الإيراني".وقال قائد قوات الجوفضاء في الحرس الثوري العميد أمير علي حاجي زادة: إن "الصاروخ الفرط صوتي قد أكمل الاختبارات وسيزاح الستار عنه قريبا"، حسب وكالة تسنيم الإيرانية.وأضاف حاجي زادة، أن "هذا الصاروخ الجديد يتخطى كافة منظومات الدروع الصاروخية بل يستهدف منظومات الدفاع الصاروخي للعدو، ويمثل قفزة كبيرة في مجال صنع الصواريخ".وقال وزير الدفاع الإيراني محمد رضا أشتياني، خلال مراسم إزاحة الستار عن الصاروخ الباليستي الاستراتيجي الجديد "خيبر"، إنه في سبيل تحسين القدرات الصاروخية لإيران، تمت إزاحة الستار عن صاروخ "خيبر"، وهو ترقية للصاروخ الباليستي الاستراتيجي السابق.وأكد أن هذا الصاروخ هو نتاج سنوات طويلة، بجهود العلماء الإيرانيين في مجال الصناعات الدفاعية، وأن من أبرز سمات هذا الصاروخ التهرب من الرادار وعدم اكتشافه من قبل الدفاعات الجوية للعدو، بسبب انخفاض المقطع العرضي للرادار، حسب وكالة "إرنا".

https://sputnikarabic.ae/20230606/الحرس-الثوري-الإیراني-يقول-إنه-سيزيح-الستار-عن-أحد-أكبر-الإنجازات-العسكرية-1077784045.html

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