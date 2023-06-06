https://sputnikarabic.ae/20230606/الحرس-الثوري-الإیراني-يقول-إنه-سيزيح-الستار-عن-أحد-أكبر-الإنجازات-العسكرية-1077784045.html

الحرس الثوري الإیراني يقول إنه سيزيح الستار عن أحد أكبر الإنجازات العسكرية

الحرس الثوري الإیراني يقول إنه سيزيح الستار عن أحد أكبر الإنجازات العسكرية

أعلن الحرس الثوري الإيراني، اليوم الثلاثاء، أنه "سيكشف اليوم عن صاروخ "فتاح" فوق صوتي". 06.06.2023, سبوتنيك عربي

2023-06-06T06:41+0000

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2023-06-06T06:41+0000

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وقال قائد القوة الجوفضائية للحرس الثوري العميد أمير علي حاجي زادة، عبر حسابه على "تویتر"، إن "شروق الشمس في اليوم الثلاثاء ليس کشروق الشمس في يوم عادي، تشرق الشمس اليوم مع "فتاح".وأشارت وكالة الأنباء الإيرانية- "إرنا"، أن "هذه التغریدة تدل علی أن إیران ستزیح الستار الیوم عن أحد أكبر إنجازاتها العسكرية"، مؤكدة أن "فتاح" صاروخ تفوق سرعته سرعة الصوت وقادر على المرور عبر أهم أنظمة الدفاع الصاروخي المتقدمة والأكثر تطورا، وقادر أيضا على استهداف أنظمة الدفاع الصاروخي التي يمكن أن تكون من بين أهم العناصر الدفاعية للعدو.وكان الحرس الثوري الإيراني، أعلن الشهر الماضي، أنه "سيتم إزاحة الستار قريبا عن الصاروخ الباليستي الفرط صوتي الإيراني".وقال قائد قوات الجوفضاء في الحرس الثوري العميد أمير علي حاجي زادة: إن "الصاروخ الفرط صوتي قد أكمل الاختبارات وسيزاح الستار عنه قريبا"، حسب وكالة تسنيم الإيرانية.وأضاف حاجي زادة، أن "هذا الصاروخ الجديد يتخطى كافة منظومات الدروع الصاروخية بل يستهدف منظومات الدفاع الصاروخي للعدو، ويمثل قفزة كبيرة في مجال صنع الصواريخ".وقال وزير الدفاع الإيراني محمد رضا أشتياني، خلال مراسم إزاحة الستار عن الصاروخ الباليستي الاستراتيجي الجديد "خيبر"، إنه في سبيل تحسين القدرات الصاروخية لإيران، تمت إزاحة الستار عن صاروخ "خيبر"، وهو ترقية للصاروخ الباليستي الاستراتيجي السابق.وأكد أن هذا الصاروخ هو نتاج سنوات طويلة، بجهود العلماء الإيرانيين في مجال الصناعات الدفاعية، وأن من أبرز سمات هذا الصاروخ التهرب من الرادار وعدم اكتشافه من قبل الدفاعات الجوية للعدو، بسبب انخفاض المقطع العرضي للرادار، حسب وكالة "إرنا".وأشار وزير الدفاع الإيراني إلى أنه "من أجل تحسين القدرات الدفاعية لإيران نحن عازمون على الدفاع عن إيران ومنجزات الثورة الإسلامية، وأظهرنا للعدو أنه لا يستطيع منع شبابنا من طريق التقدم والنمو".يشار إلى أن إيران تعلن مرارا عن قدراتها في مجال الصناعات العسكرية، والتي دخلت بها مجال صناعة الطائرات المسيرة، وغيرها من أنواع مختلفة للأسلحة.

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https://sputnikarabic.ae/20221120/الحرس-الثوري-الإيراني-يلمح-إلى-صاروخ-بمدى-1050-كيلومترا-سيظهر-في-ساعة-المواجهة-مع-العدو-1070358251.html

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