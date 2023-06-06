https://sputnikarabic.ae/20230606/الجيش-الباكستاني-يعلن-مقتل-أحد-جنوده-في-اشتباك-مع-عناصر-مسلحة-جنوب-غربي-البلاد-1077780025.html

الجيش الباكستاني يعلن مقتل أحد جنوده في اشتباك مع عناصر مسلحة جنوب غربي البلاد

الجيش الباكستاني يعلن مقتل أحد جنوده في اشتباك مع عناصر مسلحة جنوب غربي البلاد

أعلن الجيش الباكستاني، مقتل أحد جنوده، في اشتباك مع عناصر مسلحة بمنطقة لادا جنوبي وزيرستان، في إقليم خيبر بختونخوا شمال غربي البلاد. 06.06.2023, سبوتنيك عربي

2023-06-06T01:06+0000

2023-06-06T01:06+0000

2023-06-06T01:06+0000

الجيش الباكستاني

باكستان

العالم

حركة طالبان

مقتل جنود

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إسلام أباد - سبوتنيك. وقال الجيش الباكستاني، في بيان، يوم الاثنين، إنه "قتل جندي في اشتباك مسلح مع عناصر إرهابية في منطقة لادا في جنوب وزيرستان في إقليم خيبر بختونخوا شمال غرب البلاد".وكان الجيش الباكستاني، أعلن منذ أيام، مقتل جنديين اثنين، بالإضافة إلى اثنين من العناصر المسلحة، جراء اشتباكات في منطقة بانو بإقليم خيبر بختونخوا شمال غرب باكستان.وقال الجيش الباكستاني، في بيان، السبت الماضي إن "عناصر الجيش اشتبكوا بفاعلية مع المجموعة الإرهابية، ما أدى إلى استشهاد إثنين من عناصر الجيش، ومقتل اثنين من العناصر الإرهابية".وشهد الإقليم نفسه اليوم، انفجار قنبلة تعمل عن بعد في منطقة باجور، ما أدى إلى مقتل شخصين اثنين وإصابة عدد آخر، وفقا لوسائل إعلام محلية.وشهد إقليم خيبر بختونخوا تصاعدا في الهجمات المسلحة، خاصة بعد فشل المفاوضات بين الحكومة الباكستانية وحركة طالبان الباكستانية المحظورة في البلاد.وتضغط إسلام أباد على الحكومة الأفغانية للضغط على حركة طالبان الباكستانية لوقف عملياتها ضد القوات الباكستانية.وكانت الحركة الأفغانية توسطت في أكثر من مناسبة بمحادثات بين الطرفين لكنها انتهت بالفشل.

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الجيش الباكستاني, باكستان, العالم, حركة طالبان, مقتل جنود