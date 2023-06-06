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https://sputnikarabic.ae/20230606/الجيش-الباكستاني-يعلن-مقتل-أحد-جنوده-في-اشتباك-مع-عناصر-مسلحة-جنوب-غربي-البلاد-1077780025.html
الجيش الباكستاني يعلن مقتل أحد جنوده في اشتباك مع عناصر مسلحة جنوب غربي البلاد
الجيش الباكستاني يعلن مقتل أحد جنوده في اشتباك مع عناصر مسلحة جنوب غربي البلاد
أعلن الجيش الباكستاني، مقتل أحد جنوده، في اشتباك مع عناصر مسلحة بمنطقة لادا جنوبي وزيرستان، في إقليم خيبر بختونخوا شمال غربي البلاد. 06.06.2023, سبوتنيك عربي
2023-06-06T01:06+0000
2023-06-06T01:06+0000
الجيش الباكستاني
باكستان
العالم
حركة طالبان
مقتل جنود
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إسلام أباد - سبوتنيك. وقال الجيش الباكستاني، في بيان، يوم الاثنين، إنه "قتل جندي في اشتباك مسلح مع عناصر إرهابية في منطقة لادا في جنوب وزيرستان في إقليم خيبر بختونخوا شمال غرب البلاد".وكان الجيش الباكستاني، أعلن منذ أيام، مقتل جنديين اثنين، بالإضافة إلى اثنين من العناصر المسلحة، جراء اشتباكات في منطقة بانو بإقليم خيبر بختونخوا شمال غرب باكستان.وقال الجيش الباكستاني، في بيان، السبت الماضي إن "عناصر الجيش اشتبكوا بفاعلية مع المجموعة الإرهابية، ما أدى إلى استشهاد إثنين من عناصر الجيش، ومقتل اثنين من العناصر الإرهابية".وشهد الإقليم نفسه اليوم، انفجار قنبلة تعمل عن بعد في منطقة باجور، ما أدى إلى مقتل شخصين اثنين وإصابة عدد آخر، وفقا لوسائل إعلام محلية.وشهد إقليم خيبر بختونخوا تصاعدا في الهجمات المسلحة، خاصة بعد فشل المفاوضات بين الحكومة الباكستانية وحركة طالبان الباكستانية المحظورة في البلاد.وتضغط إسلام أباد على الحكومة الأفغانية للضغط على حركة طالبان الباكستانية لوقف عملياتها ضد القوات الباكستانية.وكانت الحركة الأفغانية توسطت في أكثر من مناسبة بمحادثات بين الطرفين لكنها انتهت بالفشل.
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الجيش الباكستاني, باكستان, العالم, حركة طالبان, مقتل جنود
الجيش الباكستاني, باكستان, العالم, حركة طالبان, مقتل جنود

الجيش الباكستاني يعلن مقتل أحد جنوده في اشتباك مع عناصر مسلحة جنوب غربي البلاد

01:06 GMT 06.06.2023
© AP Photo / Anjum Naveed / تصاعد التوتر بين الهند و باكستان - جنود الجيش الباكستاني، 23 مارس/ آذار 2018
تصاعد التوتر بين الهند و باكستان - جنود الجيش الباكستاني، 23 مارس/ آذار 2018 - سبوتنيك عربي, 1920, 06.06.2023
© AP Photo / Anjum Naveed /
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أعلن الجيش الباكستاني، مقتل أحد جنوده، في اشتباك مع عناصر مسلحة بمنطقة لادا جنوبي وزيرستان، في إقليم خيبر بختونخوا شمال غربي البلاد.
إسلام أباد - سبوتنيك. وقال الجيش الباكستاني، في بيان، يوم الاثنين، إنه "قتل جندي في اشتباك مسلح مع عناصر إرهابية في منطقة لادا في جنوب وزيرستان في إقليم خيبر بختونخوا شمال غرب البلاد".
وكان الجيش الباكستاني، أعلن منذ أيام، مقتل جنديين اثنين، بالإضافة إلى اثنين من العناصر المسلحة، جراء اشتباكات في منطقة بانو بإقليم خيبر بختونخوا شمال غرب باكستان.
وقال الجيش الباكستاني، في بيان، السبت الماضي إن "عناصر الجيش اشتبكوا بفاعلية مع المجموعة الإرهابية، ما أدى إلى استشهاد إثنين من عناصر الجيش، ومقتل اثنين من العناصر الإرهابية".
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وشهد الإقليم نفسه اليوم، انفجار قنبلة تعمل عن بعد في منطقة باجور، ما أدى إلى مقتل شخصين اثنين وإصابة عدد آخر، وفقا لوسائل إعلام محلية.
وشهد إقليم خيبر بختونخوا تصاعدا في الهجمات المسلحة، خاصة بعد فشل المفاوضات بين الحكومة الباكستانية وحركة طالبان الباكستانية المحظورة في البلاد.
وتضغط إسلام أباد على الحكومة الأفغانية للضغط على حركة طالبان الباكستانية لوقف عملياتها ضد القوات الباكستانية.
وكانت الحركة الأفغانية توسطت في أكثر من مناسبة بمحادثات بين الطرفين لكنها انتهت بالفشل.
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