https://sputnikarabic.ae/20230529/الحرس-الثوري-الإيراني-يعلن-إزاحة-الستار-قريبا-عن-صاروخ-باليستي-فرط-صوتي-1077551019.html

الحرس الثوري الإيراني يعلن إزاحة الستار قريبا عن صاروخ باليستي فرط صوتي

الحرس الثوري الإيراني يعلن إزاحة الستار قريبا عن صاروخ باليستي فرط صوتي

أعلن الحرس الثوري الإيراني، اليوم الإثنين، أنه "سيتم إزاحة الستار قريبا عن الصاروخ الباليستي الفرط صوتي الإيراني". 29.05.2023, سبوتنيك عربي

2023-05-29T13:55+0000

2023-05-29T13:55+0000

2023-05-29T13:55+0000

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وقال قائد قوات الجوفضاء في الحرس الثوري العميد أمير علي حاجي زادة : إن "الصاروخ الفرط صوتي قد أكمل الاختبارات وسيزاح الستار عنه قريبا"، حسب وكالة تسنيم الإيرانية.وأضاف حاجي زادة، أن "هذا الصاروخ الجديد يتخطى كافة منظومات الدروع الصاروخية بل يستهدف منظومات الدفاع الصاروخي للعدو، ويمثل قفزة كبيرة في مجال صنع الصواريخ".وتابع: "تتراوح سرعة الصاروخ الفرط صوتي هذا بين 12 و13 ماخ (سرعة الصوت) ويمكنه القيام بمناورة في خارج الغلاف الجوي وفي داخل جو الأرض أيضا".وكان وزير الدفاع الإيراني محمد رضا أشتياني، قال منذ أيام، خلال مراسم إزاحة الستار عن الصاروخ الباليستي الاستراتيجي الجديد "خيبر"، إنه في سبيل تحسين القدرات الصاروخية لإيران، تمت إزاحة الستار عن صاروخ "خيبر"، وهو ترقية للصاروخ الباليستي الاستراتيجي السابق.وأكد أن هذا الصاروخ هو نتاج سنوات طويلة، بجهود العلماء الإيرانيين في مجال الصناعات الدفاعية، وأن من أبرز سمات هذا الصاروخ التهرب من الرادار وعدم اكتشافه من قبل الدفاعات الجوية للعدو، بسبب انخفاض المقطع العرضي للرادار، حسب وكالة "إرنا".وأضاف أشتياني أن لدى الصاروخ القدرة على استخدام الرؤوس الحربية المختلفة وأن من ميزاته أيضا حركته وإعداده في أقصر وقت ممكن.وأشار وزير الدفاع الإيراني إلى أنه "من أجل تحسين القدرات الدفاعية لإيران نحن عازمون على الدفاع عن إيران ومنجزات الثورة الإسلامية، وأظهرنا للعدو أنه لا يستطيع منع شبابنا من طريق التقدم والنمو".يشار إلى أن إيران تعلن مرارا عن قدراتها في مجال الصناعات العسكرية، والتي دخلت بها مجال صناعة الطائرات المسيرة، وغيرها من أنواع مختلفة للأسلحة.

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