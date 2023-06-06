https://sputnikarabic.ae/20230606/الخارجية-الروسية-تدعو-المجتمع-الدولي-لإدانة-نظام-كييف-بعد-تفجيره-محطة-كاخوفكا-1077813779.html
الخارجية الروسية تدعو المجتمع الدولي لإدانة نظام كييف بعد تفجيره محطة كاخوفكا
الخارجية الروسية تدعو المجتمع الدولي لإدانة نظام كييف بعد تفجيره محطة كاخوفكا
أدانت وزارة الخارجية الروسية بشدة تدمير القوات المسلحة الأوكرانية لمحطة كاخوفكا لتوليد الطاقة الكهرومائية، ما أدى إلى كارثة إنسانية وبيئية واسعة النطاق. 06.06.2023, سبوتنيك عربي
2023-06-06T17:38+0000
2023-06-06T17:38+0000
2023-06-06T17:38+0000
روسيا
الخارجية الروسية
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وذكرت الوزارة في بيان لها اليوم الثلاثاء أن "موسكو تدعو المجتمع الدولي إلى إدانة الأفعال الإجرامية للسلطات الأوكرانية فيما يتعلق بتدمير محطة كاخوفسكايا للطاقة الكهرومائية".وأوضحت الوزارة أن "تصرفات كييف تتسم بطابع غير الإنسانية وتشكل تهديدًا للأمن الإقليمي والعالمي.وقال رئيس إدارة مدينة نوفويا كاخوفكا، فلاديمير ليونتييف، اليوم الثلاثاء، إنه بعد تدمير محطة كاخوفكا للطاقة الكهرومائية، غمرت المياه ثلاث مناطق بالكامل.وأفاد: "الحجم كارثي، في الوقت الحالي، غمرتنا المياه في المدينة. الدمار كبير، بما في ذلك البنية التحتية".
https://sputnikarabic.ae/20230606/إعلام-يفضح-إحاطة-المخابرات-الأمريكية-علما-بخطط-أوكرانيا-تدمير-التيار-الشمالي-قبل-حدوثه-1077810089.html
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روسيا, الخارجية الروسية
الخارجية الروسية تدعو المجتمع الدولي لإدانة نظام كييف بعد تفجيره محطة كاخوفكا
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أدانت وزارة الخارجية الروسية بشدة تدمير القوات المسلحة الأوكرانية لمحطة كاخوفكا لتوليد الطاقة الكهرومائية، ما أدى إلى كارثة إنسانية وبيئية واسعة النطاق.
وذكرت الوزارة في بيان لها
اليوم الثلاثاء أن "موسكو تدعو المجتمع الدولي إلى إدانة الأفعال الإجرامية للسلطات الأوكرانية فيما يتعلق بتدمير محطة كاخوفسكايا للطاقة الكهرومائية".
تم إلحاق أضرار جسيمة إثر العمل التخريبي من قبل نظام كييف بالزراعة في المنطقة والنظام البيئي لمصب نهر الدنيبر،نتيجة للاضمحلال الحتميي لمياه حوض كاخوفكا، سيتم إعاقة إمدادات المياه لشبه جزيرة القرم، وسيتم تعطيل استصلاح الأراضي الزراعية في مقاطعة خيرسون.
وأوضحت الوزارة أن "تصرفات كييف تتسم بطابع غير الإنسانية وتشكل تهديدًا للأمن الإقليمي والعالمي.
ما حدث هو عمل إرهابي موجه ضد البنية التحتية المخصصة لغرض مدني بحت، لقد تم التخطيط له مسبقًا وبشكل هادف من قبل نظام كييف لأغراض عسكرية كجزء مما يسمى "الهجوم المضاد" للقوات المسلحة الأوكرانية.
وقال رئيس إدارة مدينة نوفويا كاخوفكا، فلاديمير ليونتييف، اليوم الثلاثاء، إنه بعد تدمير محطة كاخوفكا للطاقة الكهرومائية، غمرت المياه ثلاث مناطق بالكامل.
وأفاد
: "الحجم كارثي، في الوقت الحالي، غمرتنا المياه في المدينة. الدمار كبير، بما في ذلك البنية التحتية".