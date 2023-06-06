https://sputnikarabic.ae/20230606/علماء-يكتشفون-طريقة-جديدة-لتمييز-حالات-الغيبوبة-الحقيقية-1077804190.html

علماء يكتشفون طريقة جديدة لتمييز حالات الغيبوبة الحقيقية

علماء يكتشفون طريقة جديدة لتمييز حالات الغيبوبة الحقيقية

يمكن أن تساعد الاستجابة القوية لبعض الروائح الأطباء في تحديد أفضل علاج للمرضى في حالة الغيبوبة أو حالات "الحد الأدنى من الوعي"، وهي حالات تُعرف مجتمعة باسم... 06.06.2023, سبوتنيك عربي

2023-06-06T13:48+0000

2023-06-06T13:48+0000

2023-06-06T13:48+0000

مجتمع

علوم

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ومع ذلك، قد يكون تحديد الحالة التي يعاني منها المريض أمرًا صعبًا اذ استخدمت الأصوات أو الصور لاختبار اضطرابات الوعي، وأظهرت دراسة جديدة أن الروائح يمكن أن تساعد في ذلك أيضًا.مع التنقيح الصحيح لهذا البحث، يمكن التعرف على هذه الحالات من خلال الروائح المختارة بعناية الموضوعة تحت أنف المريض، حسبما ذكرته مجلة "ساينس أليرت" اليوم الثلاثاء.وأجرى فريق من جامعة "ساوثرن ميديكال" في الصين الاختبارات التي شملت 28 مريضًا في مستويات مختلفة من الوعي.وحسب الباحثين: "كان المستوى الأعلى من الوعي يعني استجابة أكثر للروائح".وأردفت الدراسة: "حتى في تلك المجموعة الأخيرة، كانت هناك بعض أنماط الدماغ المثيرة للاهتمام، على الرغم من ذلك: على وجه التحديد، اتصال "ثيتا" الوظيفي العالي في الدماغ، والذي يرتبط بالنعاس والاسترخاء، وانخفاض اتصال "ألفا" و"بيتا" بالنسبة إلى الضوابط الصحية، وموجات الدماغ المرتبطة باليقظة، والتفكير النشط".وتابع الباحثون: "قد يكوّن اتصال ثيتا ارتباطًا عصبيًا بالوعي الشمي في المرضى الذين يعانون من اضطرابات الوعي، مما قد يساعد في تقييم الوعي ويساهم في الاستراتيجيات العلاجية".وشرحت الدراسة: "كل هذا يؤدي دورا في فهمنا للوعي، ورد فعل الدماغ على الشم، وكيف يمكن ربط الاثنين، ومع ذلك، هناك الكثير من العمل الذي يجب القيام به على مجموعات أكبر من الناس ومجموعة أوسع من الروائح أولاً".

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