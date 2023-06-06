https://sputnikarabic.ae/20230606/علماء-يكتشفون-طريقة-جديدة-لتمييز-حالات-الغيبوبة-الحقيقية-1077804190.html
علماء يكتشفون طريقة جديدة لتمييز حالات الغيبوبة الحقيقية
علماء يكتشفون طريقة جديدة لتمييز حالات الغيبوبة الحقيقية
يمكن أن تساعد الاستجابة القوية لبعض الروائح الأطباء في تحديد أفضل علاج للمرضى في حالة الغيبوبة أو حالات "الحد الأدنى من الوعي"، وهي حالات تُعرف مجتمعة باسم... 06.06.2023, سبوتنيك عربي
2023-06-06T13:48+0000
2023-06-06T13:48+0000
2023-06-06T13:48+0000
مجتمع
علوم
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/102024/22/1020242297_0:0:1024:576_1920x0_80_0_0_d51817a0bb14fec7f053cb8c4418140a.jpg
ومع ذلك، قد يكون تحديد الحالة التي يعاني منها المريض أمرًا صعبًا اذ استخدمت الأصوات أو الصور لاختبار اضطرابات الوعي، وأظهرت دراسة جديدة أن الروائح يمكن أن تساعد في ذلك أيضًا.مع التنقيح الصحيح لهذا البحث، يمكن التعرف على هذه الحالات من خلال الروائح المختارة بعناية الموضوعة تحت أنف المريض، حسبما ذكرته مجلة "ساينس أليرت" اليوم الثلاثاء.وأجرى فريق من جامعة "ساوثرن ميديكال" في الصين الاختبارات التي شملت 28 مريضًا في مستويات مختلفة من الوعي.وحسب الباحثين: "كان المستوى الأعلى من الوعي يعني استجابة أكثر للروائح".وأردفت الدراسة: "حتى في تلك المجموعة الأخيرة، كانت هناك بعض أنماط الدماغ المثيرة للاهتمام، على الرغم من ذلك: على وجه التحديد، اتصال "ثيتا" الوظيفي العالي في الدماغ، والذي يرتبط بالنعاس والاسترخاء، وانخفاض اتصال "ألفا" و"بيتا" بالنسبة إلى الضوابط الصحية، وموجات الدماغ المرتبطة باليقظة، والتفكير النشط".وتابع الباحثون: "قد يكوّن اتصال ثيتا ارتباطًا عصبيًا بالوعي الشمي في المرضى الذين يعانون من اضطرابات الوعي، مما قد يساعد في تقييم الوعي ويساهم في الاستراتيجيات العلاجية".وشرحت الدراسة: "كل هذا يؤدي دورا في فهمنا للوعي، ورد فعل الدماغ على الشم، وكيف يمكن ربط الاثنين، ومع ذلك، هناك الكثير من العمل الذي يجب القيام به على مجموعات أكبر من الناس ومجموعة أوسع من الروائح أولاً".
https://sputnikarabic.ae/20230605/دراسة-حبوب-منع-الحمل-تقلل-وفيات-أحد-الأمراض-الخطيرة-إلى-النصف-1077758068.html
https://sputnikarabic.ae/20230602/دراسة-تربط-مشكلة-شائعة-أثناء-النوم-بانكماش-الدماغ-1077682454.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/102024/22/1020242297_156:0:924:576_1920x0_80_0_0_dc4ee16970f2369ad8c360f4fdaf99cf.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
علوم
علماء يكتشفون طريقة جديدة لتمييز حالات الغيبوبة الحقيقية
تابعنا عبر
يمكن أن تساعد الاستجابة القوية لبعض الروائح الأطباء في تحديد أفضل علاج للمرضى في حالة الغيبوبة أو حالات "الحد الأدنى من الوعي"، وهي حالات تُعرف مجتمعة باسم "اضطرابات الوعي".
ومع ذلك، قد يكون تحديد الحالة التي يعاني منها المريض أمرًا صعبًا اذ استخدمت الأصوات أو الصور لاختبار اضطرابات الوعي، وأظهرت دراسة جديدة أن الروائح يمكن أن تساعد في ذلك أيضًا.
مع التنقيح الصحيح لهذا البحث، يمكن التعرف على هذه الحالات من خلال الروائح المختارة بعناية الموضوعة تحت أنف المريض، حسبما ذكرته مجلة "ساينس أليرت
" اليوم الثلاثاء.
وأجرى فريق من جامعة "ساوثرن ميديكال" في الصين الاختبارات التي شملت 28 مريضًا في مستويات مختلفة من الوعي.
وكتب الباحثون في ورقتهم المنشورة: "ينبغي اعتبار الاستجابات الشمية علامات على الوعي لأنها قد تساعد في تقييم الوعي وقد تساهم في التوجه العلاجي".
وتمت تجربة روائح مختلفة، بما في ذلك الفانيلين وحمض الديكانويك، في التجارب، بينما تم استخدام فحوصات مخطط كهربية الدماغ لمراقبة نشاط الدماغ.
وحسب الباحثين: "كان المستوى الأعلى من الوعي يعني استجابة أكثر للروائح".
في الواقع، بعد ثلاثة أشهر، من بين 16 مريضًا استجابوا للروائح، استعاد 10 وعيهم، ويقارن ذلك بمريضين فقط من بين 12 مريضًا من المجموعة التي لم تكن لديها استجابة للمنبهات الشمية.
وأردفت الدراسة: "حتى في تلك المجموعة الأخيرة، كانت هناك بعض أنماط الدماغ المثيرة للاهتمام، على الرغم من ذلك: على وجه التحديد، اتصال "ثيتا" الوظيفي العالي في الدماغ، والذي يرتبط بالنعاس والاسترخاء، وانخفاض اتصال "ألفا" و"بيتا" بالنسبة إلى الضوابط الصحية، وموجات الدماغ المرتبطة باليقظة، والتفكير النشط".
لوحظ هذا فقط مع رائحة الفانيلين، ويعتقد الباحثون أنه قد يكون هناك نوع من العلاقة بين متعة الرائحة ومدى احتمالية استجابة الأشخاص الذين لديهم اضطرابات الوعي لها.
وتابع الباحثون: "قد يكوّن اتصال ثيتا ارتباطًا عصبيًا بالوعي الشمي في المرضى الذين يعانون من اضطرابات الوعي، مما قد يساعد في تقييم الوعي ويساهم في الاستراتيجيات العلاجية".
تعمل أنظمتنا الشمية بشكل مختلف عن الحواس الأخرى في عدم إشراك جزء المهاد من الدماغ ، وهو نوع من محطة الترحيل المرتبطة بالوعي. يقول الباحثون إن الروائح لها صلة مباشرة أكثر بالدماغ الأمامي، ما قد يكون مفيدًا في هذا السياق.
وشرحت الدراسة
: "كل هذا يؤدي دورا في فهمنا للوعي، ورد فعل الدماغ على الشم، وكيف يمكن ربط الاثنين، ومع ذلك، هناك الكثير من العمل الذي يجب القيام به على مجموعات أكبر من الناس ومجموعة أوسع من الروائح أولاً".