عربي
https://sputnikarabic.ae/20230606/في-لقائه-بسفير-بلاده-بأبو-ظبي-وزير-الخارجية-الإيراني-يطالب-بالاهتمام-بمواطنيه-المقيمين-في-الإمارات-1077815496.html
في لقائه بسفير بلاده بأبو ظبي.. وزير الخارجية الإيراني يطالب بالاهتمام بمواطنيه المقيمين في الإمارات
في لقائه بسفير بلاده بأبو ظبي.. وزير الخارجية الإيراني يطالب بالاهتمام بمواطنيه المقيمين في الإمارات
شدد وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان، اليوم الثلاثاء، على أهمية علاقات بلاده والإمارات وضرورة توسيع التعاون الثنائي أكثر من أي وقت مضى. 06.06.2023, سبوتنيك عربي
2023-06-06T19:26+0000
2023-06-06T19:26+0000
الأخبار
العالم العربي
أخبار الإمارات العربية المتحدة
إيران
أخبار إيران
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e6/0c/15/1071429857_0:0:3067:1725_1920x0_80_0_0_bf15ee19828c22cd2fd7d70a9fc3fd11.jpg
وذكرت وكالة "إرنا"، مساء اليوم الثلاثاء، أن تصريحات عبد اللهيان جاءت خلال لقائه بالسفير الإيراني الجديد في الإمارات، رضا عامري"، قبيل مغادرته طهران إلى العاصمة أبو ظبي.وأشار وزير الخارجية الإيراني إلى مبدأ تعزيز العلاقات الإيرانية مع دول الجوار، منوها بضرورة التركيز على شؤون الرعايا الإيرانيين المقيمين في الإمارات، معربا عن أمله في نجاح السفير الجديد لبلاده لدى أبو ظبي بالقيام بمهامه على أكمل وجه.وفي السياق نفسه، صرح خليفة شاهين المرر، وزير الدولة في دولة الإمارات، الأربعاء الماضي، بأن بلاده تعتزم توسيع العلاقات مع الجمهورية الإسلامية الإيرانية، حيث أفادت وكالة "تسنيم" بأن تصريحات المرر جاءت خلال لقائه بحسين أمير عبد اللهيان، الذي أشار إلى أن سياسة الحكومة الإيرانية تهدف إلى تعزيز علاقاتها مع دول الجوار، واصفًا الإمارات بالشريك التجاري الموثوق.وأضاف عبد اللهيان أن العلاقات الإماراتية الإيرانية تتطور في القطاعين الحكومي والخاص، مؤكدًا أن تعزيز التعاون الثنائي يعود لصالح البلدين والمنطقة.سبق أن أكد وزير الخارجية الإيراني، في شهر أبريل/نيسان الماضي، أنه "لا توجد أية قيود أمام تطوير العلاقات بين إيران والإمارات".وقال عبد اللهيان، خلال محادثات هاتفية مع نظيره الاماراتي، الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان، إنه "لا توجد أي قيود أمام التطوير الشامل للعلاقات الثنائية"، مؤكدا أهمية تطوير التعاون قدر الإمكان، بما في ذلك بين القطاعين الخاصين في البلدين، حسب وكالة فارس الإيرانية.من جانبه أوضح الشيخ عبد الله بن زايد، أنه "في الأسابيع الأخيرة، شهدنا تعزيزا للتعاون في المنطقة، بما في ذلك العلاقات الجيدة بين إيران والسعودية والأوضاع الجديدة في سوريا".
https://sputnikarabic.ae/20230531/وزير-إماراتي-يؤكد-نية-بلاده-توسيع-العلاقات-مع-إيران-1077606009.html
إيران
أخبار إيران
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2023
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e6/0c/15/1071429857_159:0:2884:2044_1920x0_80_0_0_00a325688dcc8f2596a9bf834f85f773.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار, العالم العربي, أخبار الإمارات العربية المتحدة, إيران, أخبار إيران
الأخبار, العالم العربي, أخبار الإمارات العربية المتحدة, إيران, أخبار إيران

في لقائه بسفير بلاده بأبو ظبي.. وزير الخارجية الإيراني يطالب بالاهتمام بمواطنيه المقيمين في الإمارات

19:26 GMT 06.06.2023
© AFP 2023 / ATTA KENARE وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبداللهيان
 وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبداللهيان - سبوتنيك عربي, 1920, 06.06.2023
© AFP 2023 / ATTA KENARE
تابعنا عبرTelegram
شدد وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان، اليوم الثلاثاء، على أهمية علاقات بلاده والإمارات وضرورة توسيع التعاون الثنائي أكثر من أي وقت مضى.
وذكرت وكالة "إرنا"، مساء اليوم الثلاثاء، أن تصريحات عبد اللهيان جاءت خلال لقائه بالسفير الإيراني الجديد في الإمارات، رضا عامري"، قبيل مغادرته طهران إلى العاصمة أبو ظبي.
علم دولة إيران ودولة الإمارات العربية المتحدة - سبوتنيك عربي, 1920, 31.05.2023
وزير إماراتي يؤكد نية بلاده توسيع العلاقات مع إيران
31 مايو, 09:02 GMT
وأشار وزير الخارجية الإيراني إلى مبدأ تعزيز العلاقات الإيرانية مع دول الجوار، منوها بضرورة التركيز على شؤون الرعايا الإيرانيين المقيمين في الإمارات، معربا عن أمله في نجاح السفير الجديد لبلاده لدى أبو ظبي بالقيام بمهامه على أكمل وجه.
وفي السياق نفسه، صرح خليفة شاهين المرر، وزير الدولة في دولة الإمارات، الأربعاء الماضي، بأن بلاده تعتزم توسيع العلاقات مع الجمهورية الإسلامية الإيرانية، حيث أفادت وكالة "تسنيم" بأن تصريحات المرر جاءت خلال لقائه بحسين أمير عبد اللهيان، الذي أشار إلى أن سياسة الحكومة الإيرانية تهدف إلى تعزيز علاقاتها مع دول الجوار، واصفًا الإمارات بالشريك التجاري الموثوق.
وأضاف عبد اللهيان أن العلاقات الإماراتية الإيرانية تتطور في القطاعين الحكومي والخاص، مؤكدًا أن تعزيز التعاون الثنائي يعود لصالح البلدين والمنطقة.
سبق أن أكد وزير الخارجية الإيراني، في شهر أبريل/نيسان الماضي، أنه "لا توجد أية قيود أمام تطوير العلاقات بين إيران والإمارات".
وقال عبد اللهيان، خلال محادثات هاتفية مع نظيره الاماراتي، الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان، إنه "لا توجد أي قيود أمام التطوير الشامل للعلاقات الثنائية"، مؤكدا أهمية تطوير التعاون قدر الإمكان، بما في ذلك بين القطاعين الخاصين في البلدين، حسب وكالة فارس الإيرانية.
من جانبه أوضح الشيخ عبد الله بن زايد، أنه "في الأسابيع الأخيرة، شهدنا تعزيزا للتعاون في المنطقة، بما في ذلك العلاقات الجيدة بين إيران والسعودية والأوضاع الجديدة في سوريا".
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
App StoreGoogle play
2023 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
Хвостовик реактивного снаряда на дороге в пригороде Артемовска - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة14:57 GMTالجيش السوداني - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة للأحداث في السودان بين الجيش والدعم السريعأمس, 18:20 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала