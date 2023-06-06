https://sputnikarabic.ae/20230606/في-لقائه-بسفير-بلاده-بأبو-ظبي-وزير-الخارجية-الإيراني-يطالب-بالاهتمام-بمواطنيه-المقيمين-في-الإمارات-1077815496.html

في لقائه بسفير بلاده بأبو ظبي.. وزير الخارجية الإيراني يطالب بالاهتمام بمواطنيه المقيمين في الإمارات

في لقائه بسفير بلاده بأبو ظبي.. وزير الخارجية الإيراني يطالب بالاهتمام بمواطنيه المقيمين في الإمارات

شدد وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان، اليوم الثلاثاء، على أهمية علاقات بلاده والإمارات وضرورة توسيع التعاون الثنائي أكثر من أي وقت مضى. 06.06.2023, سبوتنيك عربي

2023-06-06T19:26+0000

2023-06-06T19:26+0000

2023-06-06T19:26+0000

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وذكرت وكالة "إرنا"، مساء اليوم الثلاثاء، أن تصريحات عبد اللهيان جاءت خلال لقائه بالسفير الإيراني الجديد في الإمارات، رضا عامري"، قبيل مغادرته طهران إلى العاصمة أبو ظبي.وأشار وزير الخارجية الإيراني إلى مبدأ تعزيز العلاقات الإيرانية مع دول الجوار، منوها بضرورة التركيز على شؤون الرعايا الإيرانيين المقيمين في الإمارات، معربا عن أمله في نجاح السفير الجديد لبلاده لدى أبو ظبي بالقيام بمهامه على أكمل وجه.وفي السياق نفسه، صرح خليفة شاهين المرر، وزير الدولة في دولة الإمارات، الأربعاء الماضي، بأن بلاده تعتزم توسيع العلاقات مع الجمهورية الإسلامية الإيرانية، حيث أفادت وكالة "تسنيم" بأن تصريحات المرر جاءت خلال لقائه بحسين أمير عبد اللهيان، الذي أشار إلى أن سياسة الحكومة الإيرانية تهدف إلى تعزيز علاقاتها مع دول الجوار، واصفًا الإمارات بالشريك التجاري الموثوق.وأضاف عبد اللهيان أن العلاقات الإماراتية الإيرانية تتطور في القطاعين الحكومي والخاص، مؤكدًا أن تعزيز التعاون الثنائي يعود لصالح البلدين والمنطقة.سبق أن أكد وزير الخارجية الإيراني، في شهر أبريل/نيسان الماضي، أنه "لا توجد أية قيود أمام تطوير العلاقات بين إيران والإمارات".وقال عبد اللهيان، خلال محادثات هاتفية مع نظيره الاماراتي، الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان، إنه "لا توجد أي قيود أمام التطوير الشامل للعلاقات الثنائية"، مؤكدا أهمية تطوير التعاون قدر الإمكان، بما في ذلك بين القطاعين الخاصين في البلدين، حسب وكالة فارس الإيرانية.من جانبه أوضح الشيخ عبد الله بن زايد، أنه "في الأسابيع الأخيرة، شهدنا تعزيزا للتعاون في المنطقة، بما في ذلك العلاقات الجيدة بين إيران والسعودية والأوضاع الجديدة في سوريا".

https://sputnikarabic.ae/20230531/وزير-إماراتي-يؤكد-نية-بلاده-توسيع-العلاقات-مع-إيران-1077606009.html

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