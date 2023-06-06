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https://sputnikarabic.ae/20230606/قرغيزستان-تعتقل-أكثر-من-30-شخصا-يشتبه-في-إعدادهم-لـانقلاب-فيديو-1077783685.html
قرغيزستان تعتقل أكثر من 30 شخصا يشتبه في إعدادهم لـ"انقلاب"... فيديو
قرغيزستان تعتقل أكثر من 30 شخصا يشتبه في إعدادهم لـ"انقلاب"... فيديو
أعلنت لجنة الأمن القومي في قرغيزستان، اليوم الثلاثاء، أن "أجهزة الأمن القيرغيزية اعتقلت أكثر من 30 شخصا يشتبه في إعدادهم لانقلاب". 06.06.2023, سبوتنيك عربي
2023-06-06T06:14+0000
2023-06-06T06:14+0000
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وقال متحدث باسم اللجنة لوكالة "سبوتنيك"، إنه "تم اعتقال الأشخاص الذين خططوا لتنظيم أعمال شغب جماعية وأحداث عصيان بهدف استيلاء عنيف على السلطة لاحقا".ونشرت لجنة الأمن القومي في قرغيزستان، مقطع فيديو، يظهر احتجاز المشتبه بهم في التحضير لانقلاب على السلطة.من جهته، وصف المتحدث الرسمي باسم الكرملين دميتري بيسكوف البيانات المتعلقة بمحاولة الانقلاب في قرغيزستان بأنها "مثيرة للقلق".جاء ذلك في الإفادة الصحفية لبيسكوف أمس الإثنين، حيث تابع بأن الكرملين "يراقب الأخبار عن كثب"، مشيرا أن تلك الأنباء المزعجة تتوارد، إلا أنه ليس لديه معلومات أكثر تفصيلا في الوقت الحالي.وفي عام 2021، تم اعتقال النائب القرغيزي باكتيبك جاتيجينوف للاشتباه في التخطيط لانقلاب.
https://sputnikarabic.ae/20230508/بوتين-العلاقات-بين-روسيا-وقرغيزستان-آخذة-في-الازدياد-1076784710.html
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أخبار قرغيزستان, الأخبار, أخبار العالم الآن, العالم, أخبار روسيا اليوم, روسيا
أخبار قرغيزستان, الأخبار, أخبار العالم الآن, العالم, أخبار روسيا اليوم, روسيا

قرغيزستان تعتقل أكثر من 30 شخصا يشتبه في إعدادهم لـ"انقلاب"... فيديو

06:14 GMT 06.06.2023
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احتجاجات بيشكيك، قيرغيزستان 5 أكتوبر 2020 - سبوتنيك عربي, 1920, 06.06.2023
© Sputnik . Tabyldy Kadyrbekov
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أعلنت لجنة الأمن القومي في قرغيزستان، اليوم الثلاثاء، أن "أجهزة الأمن القيرغيزية اعتقلت أكثر من 30 شخصا يشتبه في إعدادهم لانقلاب".
وقال متحدث باسم اللجنة لوكالة "سبوتنيك"، إنه "تم اعتقال الأشخاص الذين خططوا لتنظيم أعمال شغب جماعية وأحداث عصيان بهدف استيلاء عنيف على السلطة لاحقا".
ونشرت لجنة الأمن القومي في قرغيزستان، مقطع فيديو، يظهر احتجاز المشتبه بهم في التحضير لانقلاب على السلطة.
من جهته، وصف المتحدث الرسمي باسم الكرملين دميتري بيسكوف البيانات المتعلقة بمحاولة الانقلاب في قرغيزستان بأنها "مثيرة للقلق".
جاء ذلك في الإفادة الصحفية لبيسكوف أمس الإثنين، حيث تابع بأن الكرملين "يراقب الأخبار عن كثب"، مشيرا أن تلك الأنباء المزعجة تتوارد، إلا أنه ليس لديه معلومات أكثر تفصيلا في الوقت الحالي.
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وفي عام 2021، تم اعتقال النائب القرغيزي باكتيبك جاتيجينوف للاشتباه في التخطيط لانقلاب.
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