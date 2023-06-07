https://sputnikarabic.ae/20230607/إسرائيل-نمتلك-الرد-بقدرات-غير-متوقعة-على-كل-الأسلحة-التي-يتفاخر-بها-أعداؤنا-1077822801.html
إسرائيل عن صاروخ إيران: نمتلك قدرات غير متوقعة للرد على الأسلحة التي يتفاخر بها أعداؤنا
إسرائيل عن صاروخ إيران: نمتلك قدرات غير متوقعة للرد على الأسلحة التي يتفاخر بها أعداؤنا
علق وزير الدفاع الإسرائيلي، يوآف غالانت، على إعلان إيران، أمس الثلاثاء، تطوير صاروخ يفوق سرعة الصوت. 07.06.2023, سبوتنيك عربي
2023-06-07T06:42+0000
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وحسب صحيفة "إسرائيل هيوم"، جاء ذلك خلال لقاء غالانت مع كبار الضباط الذين يقودون مناورة في شمال إسرائيل، وهي جزء من تدريبات "القبضة الساحقة" للجيش الإسرائيلي، التي استمرت أسبوعين. وتركز التدريبات على حرب محتملة متعددة الجوانب مع إيران وحلفائها في الشرق الأوسط.وقال وزير الدفاع الإسرائيلي إن إسرائيل "سيكون لديها دائما حل لمواجة كل التهديدات".وأكد: "سنعرف كيف نحمي مواطني إسرائيل وكيف نوجه ضربة قاتلة لأعدائنا إذا شنوا حربا ضدنا".وكانت القوات الجوية التابعة للحرس الثوري الإيراني، قد كشفت، أمس الثلاثاء، عن صاروخ فرط صوتي متطور جديد يحمل اسم "فتّاح"، وذلك بحضور الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي.وأفادت وكالة الأنباء الإيرانية بأن "فتاح" صاروخ تفوق سرعته سرعة الصوت، وقادر على المرور عبر أهم أنظمة الدفاع الصاروخي المتقدمة والأكثر تطورا، كما أنه "قادر على استهداف أنظمة الدفاع الصاروخي التي يمكن أن تكون من بين أهم العناصر الدفاعية للعدو".كما يتميز هذا الصاروخ "بدقة متزايدة وسرعة عالية جدا وقدرة ممتازة على المناورة، بالإضافة إلى القدرة على التخفي واجتياز أنظمة الرادار"، حسب الوكالة الإيرانية.وأضافت أن مدى "صاروخ "فتاح" يبلغ 1400 كم، ويتميز بسرعة عالية جدًا " 13 ماخ، أي 13 مرة ضعف سرعة الصوت"، مؤكدةً أن "الرأس الحربي للصاروخ مزود بمحرك كروي يعمل على الوقود الصلب، وفوّهة متحركة تعطيه قابلية على المناورة في جميع الاتجاهات".
https://sputnikarabic.ae/20230606/إيران-تعرض-فعالية-إزاحة-الستار-عن-صاروخ-فتاح-الفرط-صوتي-فيديو-1077798382.html
https://sputnikarabic.ae/20230606/الحرس-الثوري-الإيراني-صاروخ-فتاح-الجديد-لا-يمكن-تدميره-بأي-صاروخ-مضاد-1077790821.html
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إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, إيران, أخبار إيران, العالم, أخبار العالم الآن, الأخبار, أخبار الشرق الأوسط
إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, إيران, أخبار إيران, العالم, أخبار العالم الآن, الأخبار, أخبار الشرق الأوسط
إسرائيل عن صاروخ إيران: نمتلك قدرات غير متوقعة للرد على الأسلحة التي يتفاخر بها أعداؤنا
06:42 GMT 07.06.2023 (تم التحديث: 06:45 GMT 07.06.2023) تابعنا عبر
علق وزير الدفاع الإسرائيلي، يوآف غالانت، على إعلان إيران، أمس الثلاثاء، تطوير صاروخ يفوق سرعة الصوت.
وحسب صحيفة
"إسرائيل هيوم"، جاء ذلك خلال لقاء غالانت مع كبار الضباط الذين يقودون مناورة في شمال إسرائيل، وهي جزء من تدريبات "القبضة الساحقة" للجيش الإسرائيلي، التي استمرت أسبوعين.
وتركز التدريبات على حرب محتملة متعددة الجوانب مع إيران وحلفائها في الشرق الأوسط.
وقال وزير الدفاع الإسرائيلي إن إسرائيل "سيكون لديها دائما حل لمواجة كل التهديدات".
وأضاف: "أسمع أن أعداءنا يتفاخرون بأنواع من أسلحة مختلفة، لكن من المهم جدا أن يعلم الجميع أنه سيكون لدينا دائمًا رد أفضل - في الجو والبحر والبر، بقدرات دفاعية وهجومية غير متوقعة".
وأكد: "سنعرف كيف نحمي مواطني إسرائيل وكيف نوجه ضربة قاتلة لأعدائنا إذا شنوا حربا ضدنا".
وكانت القوات الجوية التابعة للحرس الثوري الإيراني، قد كشفت، أمس الثلاثاء، عن صاروخ فرط صوتي متطور جديد
يحمل اسم "فتّاح"، وذلك بحضور الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي.
وأفادت وكالة
الأنباء الإيرانية بأن "فتاح" صاروخ تفوق سرعته سرعة الصوت، وقادر على المرور عبر أهم أنظمة الدفاع الصاروخي المتقدمة والأكثر تطورا، كما أنه "قادر على استهداف أنظمة الدفاع الصاروخي التي يمكن أن تكون من بين أهم العناصر الدفاعية للعدو".
كما يتميز هذا الصاروخ "بدقة متزايدة وسرعة عالية جدا وقدرة ممتازة على المناورة، بالإضافة إلى القدرة على التخفي واجتياز أنظمة الرادار"، حسب الوكالة الإيرانية.
وأضافت أن مدى "صاروخ "فتاح" يبلغ 1400 كم، ويتميز بسرعة عالية جدًا " 13 ماخ، أي 13 مرة ضعف سرعة الصوت"، مؤكدةً أن "الرأس الحربي للصاروخ مزود بمحرك كروي يعمل على الوقود الصلب، وفوّهة متحركة تعطيه قابلية على المناورة في جميع الاتجاهات".