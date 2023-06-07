https://sputnikarabic.ae/20230607/إعلام-عضو-في-الكنيست-يعتزم-تقديم-خطة-لتقسيم-المسجد-الأقصى-بين-المسلمين-واليهود-1077858139.html
إعلام: عضو في الكنيست يعتزم تقديم خطة لتقسيم المسجد الأقصى بين المسلمين واليهود
إعلام: عضو في الكنيست يعتزم تقديم خطة لتقسيم المسجد الأقصى بين المسلمين واليهود
زعمت صحيفة عبرية، اليوم الأربعاء، أن أحد أعضاء البرلمان الإسرائيلي "الكنيست" يعد خطة لتقسيم المسجد الأقصى بين المسلمين واليهود. 07.06.2023, سبوتنيك عربي
2023-06-07T15:18+0000
2023-06-07T15:18+0000
2023-06-07T15:26+0000
الأخبار
العالم العربي
أخبار الأردن
أخبار فلسطين اليوم
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e5/05/0b/1048931468_0:242:2781:1806_1920x0_80_0_0_216fd0c67f125930e67276ca666e2621.jpg
وادعت صحيفة "زمان إسرائيل" العبرية، مساء اليوم الأربعاء، أن عضو الكنيست عن حزب الليكود الحاكم، عاميت هاليفي، يعتزم إعداد خطة لتقسيم المسجد الأقصى بين المسلمين واليهود، حيث قسَّم المسجد وباحاته إلى قسمين.وأوضح أن المسلمين يحصلون على الجهة الجنوبية للمسجد الأقصى، في حين يحصل اليهود على المنطقة الوسطى والشمالية منه بما في ذلك قبة الصخرة، بزعم أن الهيكل اليهودي موجود أسفل قبة الصخرة.وتتضمن خطة عضو الكنيست الإسرائيلي السماح للمستوطنين باقتحام المسجد الأقصى من خلال جميع البوابات وعدم الاكتفاء بباب المغاربة، كما هو الوضع في الوقت الحالي، فضلا عن اقتراحه أيضا العمل على إلغاء الرعاية الأردنية أو الحماية الأردنية على المسجد الأقصى، بل إلغاء أي مكانة سياسية للمملكة الأردنية على المسجد الأقصى المبارك.ويشار إلى أن السلطات الإسرائيلية ما تزال مستمرة في فرض قيودها على دخول المصلين للمسجد الأقصى، وتدقق في هوياتهم الشخصية وتحتجز بعضها عند بواباته الخارجية.ويشهد المسجد الأقصى يوميا، عدا الجمعة والسبت، سلسلة انتهاكات واقتحامات مستمرة ومكثفة من المستوطنين بحماية الشرطة الإسرائيلية، في محاولة لفرض السيطرة الكاملة على المسجد، وتقسيمه زمانيا ومكانيا.طالع أيضا: مصر تدين بأشد العبارات اقتحام الشرطة الإسرائيلية للمسجد الأقصى
https://sputnikarabic.ae/20230604/عشرات-المستوطنين-يقتحمون-المسجد-الأقصى-ويؤدون-طقوسا-تلمودية-في-باحاته-فيديو-1077721356.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e5/05/0b/1048931468_24:0:2755:2048_1920x0_80_0_0_ca6a5b7bceac32076c69040276cfc17c.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار, العالم العربي, أخبار الأردن, أخبار فلسطين اليوم
الأخبار, العالم العربي, أخبار الأردن, أخبار فلسطين اليوم
إعلام: عضو في الكنيست يعتزم تقديم خطة لتقسيم المسجد الأقصى بين المسلمين واليهود
15:18 GMT 07.06.2023 (تم التحديث: 15:26 GMT 07.06.2023) تابعنا عبر
زعمت صحيفة عبرية، اليوم الأربعاء، أن أحد أعضاء البرلمان الإسرائيلي "الكنيست" يعد خطة لتقسيم المسجد الأقصى بين المسلمين واليهود.
وادعت صحيفة
"زمان إسرائيل" العبرية، مساء اليوم الأربعاء، أن عضو الكنيست عن حزب الليكود الحاكم، عاميت هاليفي، يعتزم إعداد خطة لتقسيم المسجد الأقصى بين المسلمين واليهود، حيث قسَّم المسجد وباحاته إلى قسمين.
وأوضح أن المسلمين يحصلون على الجهة الجنوبية للمسجد الأقصى، في حين يحصل اليهود على المنطقة الوسطى والشمالية منه بما في ذلك قبة الصخرة، بزعم أن الهيكل اليهودي موجود أسفل قبة الصخرة.
وتتضمن خطة عضو الكنيست الإسرائيلي السماح للمستوطنين باقتحام المسجد الأقصى من خلال جميع البوابات وعدم الاكتفاء بباب المغاربة، كما هو الوضع في الوقت الحالي، فضلا عن اقتراحه أيضا العمل على إلغاء الرعاية الأردنية أو الحماية الأردنية على المسجد الأقصى، بل إلغاء أي مكانة سياسية للمملكة الأردنية على المسجد الأقصى المبارك.
ويشار إلى أن السلطات الإسرائيلية ما تزال مستمرة في فرض قيودها على دخول المصلين للمسجد الأقصى
، وتدقق في هوياتهم الشخصية وتحتجز بعضها عند بواباته الخارجية.
ويشهد المسجد الأقصى يوميا، عدا الجمعة والسبت، سلسلة انتهاكات واقتحامات مستمرة ومكثفة من المستوطنين بحماية الشرطة الإسرائيلية، في محاولة لفرض السيطرة الكاملة على المسجد، وتقسيمه زمانيا ومكانيا.