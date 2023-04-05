https://sputnikarabic.ae/20230405/مصر-تدين-بأشد-العبارات-اقتحام-الشرطة-الإسرائيلية-للمسجد-الأقصى-1075533786.html

مصر تدين بأشد العبارات اقتحام الشرطة الإسرائيلية للمسجد الأقصى

مصر تدين بأشد العبارات اقتحام الشرطة الإسرائيلية للمسجد الأقصى

أدانت جمهورية مصر العربية بأشد العبارات، اقتحام الشرطة الإسرائيلية للمسجد الأقصى الشريف، وما صاحب ذلك من اعتداءات سافرة أدت إلى وقوع إصابات عديدة بين المصلين... 05.04.2023, سبوتنيك عربي

2023-04-05T04:45+0000

2023-04-05T04:45+0000

2023-04-05T05:24+0000

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القاهرة - سبوتنيك. واعتبرت جمهورية مصر العربية في بيان صادر عن وزارة الخارجية فجر الأربعاء الخامس من نيسان/ أبريل الجاري، أن مثل هذه المشاهد البغيضة والمستنكرة، والانتهاكات الإسرائيلية المتكررة لحرمة الأماكن المقدسة، تؤجج مشاعر الحنق والغضب لدى جميع أبناء الشعب الفلسطيني، والشعوب الإسلامية وأصحاب الضمائر الحية على مستوى العالم.وطالبت مصر السلطات الإسرائيلية بالوقف الفوري لتلك الاعتداءات ألتي تروع المصلين الذين اتخذوا من بيت الله سكناً آمناً في أيام شهر رمضان المبارك.وحملت مصر إسرائيل "السلطة القائمة بالاحتلال" مسئولية هذا التصعيد الخطير الذي من شأنه أن يقوض من جهود التهدئة التي تنخرط فيها مصر مع شركائها الإقليميين والدوليين، مطالبةً بتحمل المجتمع الدولي مسئوليته في وضع حد لتلك الاعتداءات، وتجنيب المنطقة المزيد من عوامل عدم الاستقرار والتوتر.يأتي ذلك بعد ليلة شهدت اقتحام القوات الإسرائيلية للمسجد الأقصى، حيث اعتدت على المعتكفين داخله.واقتحم جنود إسرائيليون المسجد الأقصى فجر اليوم الأربعاء، وقاموا بالاعتداء بشكل وحشي على المعتكفين. وأسفر الاقتحام عن إصابة عدد من المواطنين الفلسطينيين المعتكفين وسط حالة من التوتر الشديد في مدينة القدس.وفي السياق قال الهلال الأحمر الفلسطيني إن القوات الإسرائيلية منعت الأطقم الطبية من الدخول إلى المسجد الأقصى لانتشال المصابين.وأصيب ثلاثة فلسطينيين بالاختناق خلال مواجهات مع القوات الإسرائيلية التي اقتحمت باحات الأقصى وحاصرت المصلين داخل المصلى القبلي، وفق مراسل "سبوتنيك".وأفادت مصادر طبية فلسطينية بإصابة عدد من المعتكفين، حيث اقتحمت القوات الإسرائيلية عيادة المسجد، وسط أنباء عن إصابة خطيرة بالرأس جراء إطلاق جنود إسرائيليين للرصاص المطاطي.وذكرت الشرطة الإسرائيلية أنها اعتقلت عشرات الأشخاص ممن تحصنوا داخل المسجد، كما أشارت إلى إصابة شرطي بعد رشقه بالحجارة في الأقصى.

https://sputnikarabic.ae/20230405/هيئة-شؤون-الأسرى-القوات-الإسرائيلية-اعتقلت-نحو-400-فلسطينيًا-من-المسجد-الأقصى-1075533333.html

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مصر, العدوان الإسرائيلي على غزة, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, أخبار العالم العربي