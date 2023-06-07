الاتحاد الدولي للاعبي كرة القدم المحترفين يحذر من التعاقد مع الأندية المصرية
© AFP 2023 / TAREK IBRAHIMحكام الفيفا على أرض الملعب قبيل مباراة الدوري المصري بين الأهلي والزمالك على أستاد القاهرة الدولي بالعاصمة المصرية يوم 24 فبراير 2020
© AFP 2023 / TAREK IBRAHIM
حذر الاتحاد الدولي للاعبي كرة القدم المحترفين، اليوم الأربعاء، من التعاقد مع الأندية المصرية، مشيرا إلى أنه في الآونة الأخيرة، رصد ارتفاعًا في النزاعات التعاقدية في مصر بين اللاعبين والأندية.
وحدد الاتحاد في بيان أصدره على موقع الرسمي عددا من المشاكل تكرر حدوثها خلال الفترة الأخيرة بين الأندية المصرية واللاعبين المحترفين تنوعت بين عدم دفع الرواتب والسلوكيات التعسفية مثل مصادرة جوازات السفر والتزوير في العقود والابتزاز.
وأضاف البيان تحذيرات من عدد من المشاكل التي قد يقع بها اللاعب إذا كان مضطرا للتوقيع مع ناد في مصر، جاء من بين تلك التحذيرات ما يلي:
لا تسلم جواز سفرك لمسؤول النادي، وإذا أخبرك النادي أنه بحاجة إلى جواز سفرك للحصول على تصريح إقامة أو عمل، فقم بدلاً من ذلك بتزويده بصورة من جواز سفرك أو الإصرار على أنك ستحضر هذه الإجراءات.
لا توقع عقدا فارغا، بغض النظر عما يخبرك به النادي، حيث تم رصد العديد من الحالات التي يوقع فيها النادي واللاعب عقدا يحتوي على جميع التفاصيل، بعدها يُطلب من اللاعب التوقيع على عدد من العقود الفارغة مع النادي واعدا بأن يتم ملؤها لاحقًا بنفس الطريقة.
احتفظ بنسخة أصلية موقعة من العقد.
قبل توقيع العقد، تأكد من تثبيت العملة الصحيحة المكتوبة لسداد قيمة العقد، حتى لا يتمكن النادي من تغيير العملة، حيث تمتلك مصر عقدا قياسيا للاعبين يتم بموجبه تحديد المبالغ مسبقا بالدولار الأمريكي أو الجنيه المصري، وإذا تركت خانة العملة غير محددة عند توقيع العقد يمكن للنادي الاستفادة من ذلك.
كن حذرا للغاية عند التعامل مع الوكلاء والنادي، إذا لم تكن لديك علاقة موثوقة طويلة الأمد مع الوكيل، فمن النادر أن يتصرفوا بصدق لصالحك ويفضلون بدلاً من ذلك الحفاظ على علاقتهم بالنادي، وفي حالة وجود نزاع، تواصل على الفور مع اتحادك المحلي أو مع الاتحاد الدولي للاعبي كرة القدم المحترفين.