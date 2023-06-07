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ТОС-1А Солнцепек в зоне спецоперации - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. يقدم لكم فريق عمل "سبوتنيك" خريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات المسلحة الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sputnikarabic.ae/20230607/الجيش-الأوكراني-يخطط-لنشر-قوات-داخل-المدارس-بالمناطق-الخاضعة-لسيطرته-في-زابوروجيه-1077818597.html
الجيش الأوكراني يخطط لنشر قوات داخل المدارس بالمناطق الخاضعة لسيطرته في زابوروجيه
الجيش الأوكراني يخطط لنشر قوات داخل المدارس بالمناطق الخاضعة لسيطرته في زابوروجيه
أكد مصدر من وكالات إنفاذ القانون الروسية أن الجيش الأوكراني والسلطات الموالية لكييف يخططان لنشر قواتهما داخل مباني المدارس وروض الأطفال، في زابوروجيه، بالتزامن... 07.06.2023, سبوتنيك عربي
2023-06-07T02:26+0000
2023-06-07T02:26+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
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خيرسون - سبوتنيك. ووفقًا للمصدر الذي تحدث لـ"سبوتنيك"، يدرس الجيش الأوكراني وإدارة زابوروجيه في الوقت الحالي إمكانية استئناف الدراسة جزئيًا وعمل رياض الأطفال في المؤسسات التعليمية، التغطية على نشر القوات الأوكرانية داخل المباني التعليمية.ومنذ نيسان/أبريل 2022 وحتى نهاية أيار/مايو 2023، كان الطلاب في أوكرانيا يدرسون عن بُعد. ومع ذلك، يهدف القرار المحتمل من قِبَل كييف بإعادة فتح المدارس إلى حماية القوات الأوكرانية التي تتمركز داخل المباني التعليمية من الضربات الصاروخية والجوية الروسية.ووفقًا للمصدر، يشعر سكان زابوروجيه بقلق شديد لأنهم يشتبهون في أن الجيش الأوكراني قد يقوم بتفجير إحدى المدارس تمامًا كما فعل في مدينة أرتيوموفسك سابقًا، ثم يلقي اللوم على الجيش الروسي.وتواصل القوات المسلحة الروسية تنفيذ عمليتها العسكرية الخاصة، بهدف نزع سلاح أوكرانيا، لدرء التهديدات الصادرة من الأراضي الأوكرانية لأمن روسيا.وحددت موسكو منذ إطلاق العملية، يوم 24 شباط/ فبراير 2022، أهدافها بحماية سكان إقليم دونباس، والقضاء على التهديدات الموجهة لأمن روسيا، وإجبار أوكرانيا على الحياد العسكري، والقضاء على التوجهات النازية فيها.
https://sputnikarabic.ae/20230605/-الدفاع-الروسية-تنشر-لقطات-لتدمير-معدات-القوات-الأوكرانية-في-اتجاه-زابوروجيه-فيديو-1077768288.html
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روسيا, أخبار روسيا اليوم, سلاح روسيا, أخبار أوكرانيا, العالم
روسيا, أخبار روسيا اليوم, سلاح روسيا, أخبار أوكرانيا, العالم

الجيش الأوكراني يخطط لنشر قوات داخل المدارس بالمناطق الخاضعة لسيطرته في زابوروجيه

02:26 GMT 07.06.2023
© Sputnik . Alexey Kudenko / الانتقال إلى بنك الصوروحدة الطاقة الرابعة لمحطة الطاقة النووية زابوروجيه، بعد قصف القوات المسلحة الأوكرانية
وحدة الطاقة الرابعة لمحطة الطاقة النووية زابوروجيه، بعد قصف القوات المسلحة الأوكرانية - سبوتنيك عربي, 1920, 07.06.2023
© Sputnik . Alexey Kudenko
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أكد مصدر من وكالات إنفاذ القانون الروسية أن الجيش الأوكراني والسلطات الموالية لكييف يخططان لنشر قواتهما داخل مباني المدارس وروض الأطفال، في زابوروجيه، بالتزامن مع استئناف الدراسة في المناطق التي تخضع لسيطرة أوكرانيا.
خيرسون - سبوتنيك. ووفقًا للمصدر الذي تحدث لـ"سبوتنيك"، يدرس الجيش الأوكراني وإدارة زابوروجيه في الوقت الحالي إمكانية استئناف الدراسة جزئيًا وعمل رياض الأطفال في المؤسسات التعليمية، التغطية على نشر القوات الأوكرانية داخل المباني التعليمية.
دبابات روسية خلال تدريب - سبوتنيك عربي, 1920, 05.06.2023
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الدفاع الروسية تنشر لقطات لتدمير معدات القوات الأوكرانية في اتجاه زابوروجيه... فيديو
5 يونيو, 16:02 GMT
ومنذ نيسان/أبريل 2022 وحتى نهاية أيار/مايو 2023، كان الطلاب في أوكرانيا يدرسون عن بُعد. ومع ذلك، يهدف القرار المحتمل من قِبَل كييف بإعادة فتح المدارس إلى حماية القوات الأوكرانية التي تتمركز داخل المباني التعليمية من الضربات الصاروخية والجوية الروسية.
ووفقًا للمصدر، يشعر سكان زابوروجيه بقلق شديد لأنهم يشتبهون في أن الجيش الأوكراني قد يقوم بتفجير إحدى المدارس تمامًا كما فعل في مدينة أرتيوموفسك سابقًا، ثم يلقي اللوم على الجيش الروسي.
وتواصل القوات المسلحة الروسية تنفيذ عمليتها العسكرية الخاصة، بهدف نزع سلاح أوكرانيا، لدرء التهديدات الصادرة من الأراضي الأوكرانية لأمن روسيا.
وحددت موسكو منذ إطلاق العملية، يوم 24 شباط/ فبراير 2022، أهدافها بحماية سكان إقليم دونباس، والقضاء على التهديدات الموجهة لأمن روسيا، وإجبار أوكرانيا على الحياد العسكري، والقضاء على التوجهات النازية فيها.
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