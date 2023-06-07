https://sputnikarabic.ae/20230607/الجيش-الأوكراني-يخطط-لنشر-قوات-داخل-المدارس-بالمناطق-الخاضعة-لسيطرته-في-زابوروجيه-1077818597.html
الجيش الأوكراني يخطط لنشر قوات داخل المدارس بالمناطق الخاضعة لسيطرته في زابوروجيه
الجيش الأوكراني يخطط لنشر قوات داخل المدارس بالمناطق الخاضعة لسيطرته في زابوروجيه
أكد مصدر من وكالات إنفاذ القانون الروسية أن الجيش الأوكراني والسلطات الموالية لكييف يخططان لنشر قواتهما داخل مباني المدارس وروض الأطفال، في زابوروجيه، بالتزامن... 07.06.2023, سبوتنيك عربي
2023-06-07T02:26+0000
2023-06-07T02:26+0000
2023-06-07T02:26+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
أخبار روسيا اليوم
سلاح روسيا
أخبار أوكرانيا
العالم
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e6/0b/18/1070506823_0:368:2975:2041_1920x0_80_0_0_d32e942e8e3470865b645a3072e1dea4.jpg
خيرسون - سبوتنيك. ووفقًا للمصدر الذي تحدث لـ"سبوتنيك"، يدرس الجيش الأوكراني وإدارة زابوروجيه في الوقت الحالي إمكانية استئناف الدراسة جزئيًا وعمل رياض الأطفال في المؤسسات التعليمية، التغطية على نشر القوات الأوكرانية داخل المباني التعليمية.ومنذ نيسان/أبريل 2022 وحتى نهاية أيار/مايو 2023، كان الطلاب في أوكرانيا يدرسون عن بُعد. ومع ذلك، يهدف القرار المحتمل من قِبَل كييف بإعادة فتح المدارس إلى حماية القوات الأوكرانية التي تتمركز داخل المباني التعليمية من الضربات الصاروخية والجوية الروسية.ووفقًا للمصدر، يشعر سكان زابوروجيه بقلق شديد لأنهم يشتبهون في أن الجيش الأوكراني قد يقوم بتفجير إحدى المدارس تمامًا كما فعل في مدينة أرتيوموفسك سابقًا، ثم يلقي اللوم على الجيش الروسي.وتواصل القوات المسلحة الروسية تنفيذ عمليتها العسكرية الخاصة، بهدف نزع سلاح أوكرانيا، لدرء التهديدات الصادرة من الأراضي الأوكرانية لأمن روسيا.وحددت موسكو منذ إطلاق العملية، يوم 24 شباط/ فبراير 2022، أهدافها بحماية سكان إقليم دونباس، والقضاء على التهديدات الموجهة لأمن روسيا، وإجبار أوكرانيا على الحياد العسكري، والقضاء على التوجهات النازية فيها.
https://sputnikarabic.ae/20230605/-الدفاع-الروسية-تنشر-لقطات-لتدمير-معدات-القوات-الأوكرانية-في-اتجاه-زابوروجيه-فيديو-1077768288.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e6/0b/18/1070506823_123:0:2852:2047_1920x0_80_0_0_d180dc5a9102d6c097aec9e99b6f42bf.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
روسيا, أخبار روسيا اليوم, سلاح روسيا, أخبار أوكرانيا, العالم
روسيا, أخبار روسيا اليوم, سلاح روسيا, أخبار أوكرانيا, العالم
الجيش الأوكراني يخطط لنشر قوات داخل المدارس بالمناطق الخاضعة لسيطرته في زابوروجيه
تابعنا عبر
أكد مصدر من وكالات إنفاذ القانون الروسية أن الجيش الأوكراني والسلطات الموالية لكييف يخططان لنشر قواتهما داخل مباني المدارس وروض الأطفال، في زابوروجيه، بالتزامن مع استئناف الدراسة في المناطق التي تخضع لسيطرة أوكرانيا.
خيرسون - سبوتنيك. ووفقًا للمصدر الذي تحدث لـ"سبوتنيك
"، يدرس الجيش الأوكراني وإدارة زابوروجيه في الوقت الحالي إمكانية استئناف الدراسة جزئيًا وعمل رياض الأطفال في المؤسسات التعليمية، التغطية على نشر القوات الأوكرانية داخل المباني التعليمية.
ومنذ نيسان/أبريل 2022 وحتى نهاية أيار/مايو 2023، كان الطلاب في أوكرانيا يدرسون عن بُعد. ومع ذلك، يهدف القرار المحتمل من قِبَل كييف بإعادة فتح المدارس إلى حماية القوات الأوكرانية التي تتمركز داخل المباني التعليمية من الضربات الصاروخية والجوية الروسية.
ووفقًا للمصدر، يشعر سكان زابوروجيه بقلق شديد لأنهم يشتبهون في أن الجيش الأوكراني قد يقوم بتفجير إحدى المدارس تمامًا كما فعل في مدينة أرتيوموفسك سابقًا، ثم يلقي اللوم على الجيش الروسي.
وتواصل القوات المسلحة الروسية تنفيذ عمليتها العسكرية الخاصة، بهدف نزع سلاح أوكرانيا، لدرء التهديدات الصادرة من الأراضي الأوكرانية لأمن روسيا.
وحددت موسكو منذ إطلاق العملية،
يوم 24 شباط/ فبراير 2022، أهدافها بحماية سكان إقليم دونباس، والقضاء على التهديدات الموجهة لأمن روسيا، وإجبار أوكرانيا على الحياد العسكري، والقضاء على التوجهات النازية فيها.