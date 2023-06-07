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ТОС-1А Солнцепек в зоне спецоперации - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. يقدم لكم فريق عمل "سبوتنيك" خريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات المسلحة الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sputnikarabic.ae/20230607/القوات-الروسية-تقصف-مواقع-3-ألوية-أوكرانية-1077818741.html
القوات الروسية تقصف مواقع 3 ألوية أوكرانية
القوات الروسية تقصف مواقع 3 ألوية أوكرانية
ضربت طائرات الجيش والمدفعية لقوات تجمع "المركز" العسكري الروسي، اليوم الأربعاء، مواقع ثلاثة ألوية أوكرانية، بحسب ما صرح به ألكسندر سافتشوك، رئيس المركز... 07.06.2023, سبوتنيك عربي
2023-06-07T02:42+0000
2023-06-07T02:42+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
أخبار روسيا اليوم
سلاح روسيا
أخبار أوكرانيا
العالم
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وقال سافتشوك لوكالة "سبوتنيك": "تم توجيه ضربات صاروخية من قبل الطيران العسكري ونيران المدفعية لقوات التجمع 'المركز' على اتجاهي كراسنوليمانسك وسفاتوفسك، وتم تدمير مواقع الفرقة الجوية المتنقلة الـ81، والفرقتين الميكانيكيتين الـ 66 والـ 67 التابعتين للقوات الأوكرانية".وأضاف أن الطيران العملياتي التكتيكي التابع للتجمع الروسي نفذ ضربات صاروخية على مستودع الذخائر ونقاط التمركز المؤقتة، بالإضافة إلى منصات إطلاق الصواريخ التابعة للعدو.وتواصل القوات المسلحة الروسية تنفيذ عمليتها العسكرية الخاصة، بهدف نزع سلاح أوكرانيا، لدرء التهديدات الصادرة من الأراضي الأوكرانية لأمن روسيا.وحددت موسكو منذ إطلاق العملية، يوم 24 شباط/ فبراير 2022، أهدافها بحماية سكان إقليم دونباس، والقضاء على التهديدات الموجهة لأمن روسيا، وإجبار أوكرانيا على الحياد العسكري، والقضاء على التوجهات النازية فيها.
https://sputnikarabic.ae/20230607/الجيش-الأوكراني-يخطط-لنشر-قوات-داخل-المدارس-بالمناطق-الخاضعة-لسيطرته-في-زابوروجيه-1077818597.html
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روسيا, أخبار روسيا اليوم, سلاح روسيا, أخبار أوكرانيا, العالم
روسيا, أخبار روسيا اليوم, سلاح روسيا, أخبار أوكرانيا, العالم

القوات الروسية تقصف مواقع 3 ألوية أوكرانية

02:42 GMT 07.06.2023
© Photo / Ministry of Defence of the Russian Federationمناورات الطيران الحربي الروسي لمقاتلات «سو-25» و «ميغ- 31» التابعة للمنطقة الغربية لشرق روسيا، في مقاطعة تفير، 23-24 نوفمبر 2020
مناورات الطيران الحربي الروسي لمقاتلات «سو-25» و «ميغ- 31» التابعة للمنطقة الغربية لشرق روسيا، في مقاطعة تفير، 23-24 نوفمبر 2020 - سبوتنيك عربي, 1920, 07.06.2023
© Photo / Ministry of Defence of the Russian Federation
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ضربت طائرات الجيش والمدفعية لقوات تجمع "المركز" العسكري الروسي، اليوم الأربعاء، مواقع ثلاثة ألوية أوكرانية، بحسب ما صرح به ألكسندر سافتشوك، رئيس المركز الإعلامي للتجمع.
وقال سافتشوك لوكالة "سبوتنيك": "تم توجيه ضربات صاروخية من قبل الطيران العسكري ونيران المدفعية لقوات التجمع 'المركز' على اتجاهي كراسنوليمانسك وسفاتوفسك، وتم تدمير مواقع الفرقة الجوية المتنقلة الـ81، والفرقتين الميكانيكيتين الـ 66 والـ 67 التابعتين للقوات الأوكرانية".
وحدة الطاقة الرابعة لمحطة الطاقة النووية زابوروجيه، بعد قصف القوات المسلحة الأوكرانية - سبوتنيك عربي, 1920, 07.06.2023
العملية العسكرية الروسية الخاصة
الجيش الأوكراني يخطط لنشر قوات داخل المدارس بالمناطق الخاضعة لسيطرته في زابوروجيه
02:26 GMT
وأضاف أن الطيران العملياتي التكتيكي التابع للتجمع الروسي نفذ ضربات صاروخية على مستودع الذخائر ونقاط التمركز المؤقتة، بالإضافة إلى منصات إطلاق الصواريخ التابعة للعدو.
وتواصل القوات المسلحة الروسية تنفيذ عمليتها العسكرية الخاصة، بهدف نزع سلاح أوكرانيا، لدرء التهديدات الصادرة من الأراضي الأوكرانية لأمن روسيا.
وحددت موسكو منذ إطلاق العملية، يوم 24 شباط/ فبراير 2022، أهدافها بحماية سكان إقليم دونباس، والقضاء على التهديدات الموجهة لأمن روسيا، وإجبار أوكرانيا على الحياد العسكري، والقضاء على التوجهات النازية فيها.
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