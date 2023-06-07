https://sputnikarabic.ae/20230607/القوات-الروسية-تقصف-مواقع-3-ألوية-أوكرانية-1077818741.html
القوات الروسية تقصف مواقع 3 ألوية أوكرانية
القوات الروسية تقصف مواقع 3 ألوية أوكرانية
ضربت طائرات الجيش والمدفعية لقوات تجمع "المركز" العسكري الروسي، اليوم الأربعاء، مواقع ثلاثة ألوية أوكرانية، بحسب ما صرح به ألكسندر سافتشوك، رئيس المركز... 07.06.2023, سبوتنيك عربي
2023-06-07T02:42+0000
2023-06-07T02:42+0000
2023-06-07T02:42+0000
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وقال سافتشوك لوكالة "سبوتنيك": "تم توجيه ضربات صاروخية من قبل الطيران العسكري ونيران المدفعية لقوات التجمع 'المركز' على اتجاهي كراسنوليمانسك وسفاتوفسك، وتم تدمير مواقع الفرقة الجوية المتنقلة الـ81، والفرقتين الميكانيكيتين الـ 66 والـ 67 التابعتين للقوات الأوكرانية".وأضاف أن الطيران العملياتي التكتيكي التابع للتجمع الروسي نفذ ضربات صاروخية على مستودع الذخائر ونقاط التمركز المؤقتة، بالإضافة إلى منصات إطلاق الصواريخ التابعة للعدو.وتواصل القوات المسلحة الروسية تنفيذ عمليتها العسكرية الخاصة، بهدف نزع سلاح أوكرانيا، لدرء التهديدات الصادرة من الأراضي الأوكرانية لأمن روسيا.وحددت موسكو منذ إطلاق العملية، يوم 24 شباط/ فبراير 2022، أهدافها بحماية سكان إقليم دونباس، والقضاء على التهديدات الموجهة لأمن روسيا، وإجبار أوكرانيا على الحياد العسكري، والقضاء على التوجهات النازية فيها.
https://sputnikarabic.ae/20230607/الجيش-الأوكراني-يخطط-لنشر-قوات-داخل-المدارس-بالمناطق-الخاضعة-لسيطرته-في-زابوروجيه-1077818597.html
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
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+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
روسيا, أخبار روسيا اليوم, سلاح روسيا, أخبار أوكرانيا, العالم
روسيا, أخبار روسيا اليوم, سلاح روسيا, أخبار أوكرانيا, العالم
القوات الروسية تقصف مواقع 3 ألوية أوكرانية
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ضربت طائرات الجيش والمدفعية لقوات تجمع "المركز" العسكري الروسي، اليوم الأربعاء، مواقع ثلاثة ألوية أوكرانية، بحسب ما صرح به ألكسندر سافتشوك، رئيس المركز الإعلامي للتجمع.
وقال سافتشوك لوكالة "سبوتنيك
": "تم توجيه ضربات صاروخية من قبل الطيران العسكري ونيران المدفعية لقوات التجمع 'المركز' على اتجاهي كراسنوليمانسك وسفاتوفسك، وتم تدمير مواقع الفرقة الجوية المتنقلة الـ81، والفرقتين الميكانيكيتين الـ 66 والـ 67 التابعتين للقوات الأوكرانية".
وأضاف أن الطيران العملياتي التكتيكي التابع للتجمع الروسي نفذ ضربات صاروخية على مستودع الذخائر ونقاط التمركز المؤقتة، بالإضافة إلى منصات إطلاق الصواريخ التابعة للعدو.
وتواصل القوات المسلحة الروسية تنفيذ عمليتها العسكرية الخاصة، بهدف نزع سلاح أوكرانيا، لدرء التهديدات الصادرة من الأراضي الأوكرانية لأمن روسيا.
وحددت موسكو منذ إطلاق العملية،
يوم 24 شباط/ فبراير 2022، أهدافها بحماية سكان إقليم دونباس، والقضاء على التهديدات الموجهة لأمن روسيا، وإجبار أوكرانيا على الحياد العسكري، والقضاء على التوجهات النازية فيها.