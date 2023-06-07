https://sputnikarabic.ae/20230607/بلجيكا-تطالب-كييف-بتفسيرات-حول-استخدام-أسلحتها-في-روسيا-1077845552.html

بلجيكا تطالب كييف بتفسيرات حول استخدام أسلحتها في روسيا

بلجيكا تطالب كييف بتفسيرات حول استخدام أسلحتها في روسيا

ذكرت وسائل إعلام بلجيكية نقلا عن وزيرة الدفاع في البلاد لوديفين ديدوندر، أنها "أرسلت طلبا إلى كييف لتوضيح ملابسات استخدام أسلحة بلجيكية الصنع في هجمات لمسلحين... 07.06.2023, سبوتنيك عربي

2023-06-07T12:03+0000

2023-06-07T12:03+0000

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"وذكرت صحيفة "سوار" المحلية عن ديدوندر، أنها "أرسلت طلبًا إلى نظيرها الأوكراني لتوضيح الموقف، لكن لم يتم تلقي أي رد حتى الآن".وكلّف رئيس الوزراء البلجيكي، ألكسندر دي كرو، في 5 حزيران/ يونيو، أجهزة المخابرات البلجيكية بالبت في مسألة استخدام أسلحة قدمتها بروكسل إلى أوكرانيا، في الهجوم على مقاطعة بيلغورود الروسية.وشدد دي كرو على وجود قواعد واضحة تنظّم استخدام الأسلحة الممنوحة لأوكرانيا بلا مقابل، وهي أن تلك الأسلحة يجب أن تٌستخدم في لأغراض الدفاعية داخل الأراضي الأوكرانية حصرًا، مشيرًا إلى أن هذه القاعدة تنطبق على الأسلحة المقدمة من بلجيكا والدول الأوروبية الأخرى.

https://sputnikarabic.ae/20230607/الجيش-الروسي-يقضي-على-415-جنديا-أوكرانيا-حاولوا-اختراق-خطوط-الدفاع-في-أرتيوموفسك-1077842525.html

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