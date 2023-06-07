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https://sputnikarabic.ae/20230607/بلجيكا-تطالب-كييف-بتفسيرات-حول-استخدام-أسلحتها-في-روسيا-1077845552.html
بلجيكا تطالب كييف بتفسيرات حول استخدام أسلحتها في روسيا
بلجيكا تطالب كييف بتفسيرات حول استخدام أسلحتها في روسيا
ذكرت وسائل إعلام بلجيكية نقلا عن وزيرة الدفاع في البلاد لوديفين ديدوندر، أنها "أرسلت طلبا إلى كييف لتوضيح ملابسات استخدام أسلحة بلجيكية الصنع في هجمات لمسلحين... 07.06.2023, سبوتنيك عربي
2023-06-07T12:03+0000
2023-06-07T12:03+0000
رصد عسكري
أخبار بلجيكا اليوم
أخبار أوكرانيا
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"وذكرت صحيفة "سوار" المحلية عن ديدوندر، أنها "أرسلت طلبًا إلى نظيرها الأوكراني لتوضيح الموقف، لكن لم يتم تلقي أي رد حتى الآن".وكلّف رئيس الوزراء البلجيكي، ألكسندر دي كرو، في 5 حزيران/ يونيو، أجهزة المخابرات البلجيكية بالبت في مسألة استخدام أسلحة قدمتها بروكسل إلى أوكرانيا، في الهجوم على مقاطعة بيلغورود الروسية.وشدد دي كرو على وجود قواعد واضحة تنظّم استخدام الأسلحة الممنوحة لأوكرانيا بلا مقابل، وهي أن تلك الأسلحة يجب أن تٌستخدم في لأغراض الدفاعية داخل الأراضي الأوكرانية حصرًا، مشيرًا إلى أن هذه القاعدة تنطبق على الأسلحة المقدمة من بلجيكا والدول الأوروبية الأخرى.
https://sputnikarabic.ae/20230607/الجيش-الروسي-يقضي-على-415-جنديا-أوكرانيا-حاولوا-اختراق-خطوط-الدفاع-في-أرتيوموفسك-1077842525.html
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رصد عسكري, أخبار بلجيكا اليوم, أخبار أوكرانيا
رصد عسكري, أخبار بلجيكا اليوم, أخبار أوكرانيا

بلجيكا تطالب كييف بتفسيرات حول استخدام أسلحتها في روسيا

12:03 GMT 07.06.2023
© Fotolia / Artjazzبروكسل
بروكسل - سبوتنيك عربي, 1920, 07.06.2023
© Fotolia / Artjazz
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ذكرت وسائل إعلام بلجيكية نقلا عن وزيرة الدفاع في البلاد لوديفين ديدوندر، أنها "أرسلت طلبا إلى كييف لتوضيح ملابسات استخدام أسلحة بلجيكية الصنع في هجمات لمسلحين في مقاطعة بيلغورود الروسية.
"
وذكرت صحيفة "سوار" المحلية عن ديدوندر، أنها "أرسلت طلبًا إلى نظيرها الأوكراني لتوضيح الموقف، لكن لم يتم تلقي أي رد حتى الآن".

بالإضافة إلى ذلك، وجهت وزارة الخارجية البلجيكية السفير البلجيكي في كييف لتذكير كييف بالمبادئ التي يتم بموجبها نقل الأسلحة إليهم، وكذلك للتعبير عن مخاوف بروكسل لهم.

وكلّف رئيس الوزراء البلجيكي، ألكسندر دي كرو، في 5 حزيران/ يونيو، أجهزة المخابرات البلجيكية بالبت في مسألة استخدام أسلحة قدمتها بروكسل إلى أوكرانيا، في الهجوم على مقاطعة بيلغورود الروسية.
مدفعية ذاتية الدفع مستا-إس في اتجاه محور خيرسون. - سبوتنيك عربي, 1920, 07.06.2023
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طلبت من أجهزة الاستخبارات والجيش تحليل تلك المعلومات وإجراء الاتصالات المناسبة، لا يوجد لدينا تأكيد بعد ونحن نقوم بدراسة الموقف.

وشدد دي كرو على وجود قواعد واضحة تنظّم استخدام الأسلحة الممنوحة لأوكرانيا بلا مقابل، وهي أن تلك الأسلحة يجب أن تٌستخدم في لأغراض الدفاعية داخل الأراضي الأوكرانية حصرًا، مشيرًا إلى أن هذه القاعدة تنطبق على الأسلحة المقدمة من بلجيكا والدول الأوروبية الأخرى.
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