https://sputnikarabic.ae/20230607/بلجيكا-تطالب-كييف-بتفسيرات-حول-استخدام-أسلحتها-في-روسيا-1077845552.html
بلجيكا تطالب كييف بتفسيرات حول استخدام أسلحتها في روسيا
بلجيكا تطالب كييف بتفسيرات حول استخدام أسلحتها في روسيا
ذكرت وسائل إعلام بلجيكية نقلا عن وزيرة الدفاع في البلاد لوديفين ديدوندر، أنها "أرسلت طلبا إلى كييف لتوضيح ملابسات استخدام أسلحة بلجيكية الصنع في هجمات لمسلحين... 07.06.2023, سبوتنيك عربي
2023-06-07T12:03+0000
2023-06-07T12:03+0000
2023-06-07T12:03+0000
رصد عسكري
أخبار بلجيكا اليوم
أخبار أوكرانيا
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/101813/98/1018139867_0:105:2000:1230_1920x0_80_0_0_149e0388b4a460f5476a438d449659d1.jpg
"وذكرت صحيفة "سوار" المحلية عن ديدوندر، أنها "أرسلت طلبًا إلى نظيرها الأوكراني لتوضيح الموقف، لكن لم يتم تلقي أي رد حتى الآن".وكلّف رئيس الوزراء البلجيكي، ألكسندر دي كرو، في 5 حزيران/ يونيو، أجهزة المخابرات البلجيكية بالبت في مسألة استخدام أسلحة قدمتها بروكسل إلى أوكرانيا، في الهجوم على مقاطعة بيلغورود الروسية.وشدد دي كرو على وجود قواعد واضحة تنظّم استخدام الأسلحة الممنوحة لأوكرانيا بلا مقابل، وهي أن تلك الأسلحة يجب أن تٌستخدم في لأغراض الدفاعية داخل الأراضي الأوكرانية حصرًا، مشيرًا إلى أن هذه القاعدة تنطبق على الأسلحة المقدمة من بلجيكا والدول الأوروبية الأخرى.
https://sputnikarabic.ae/20230607/الجيش-الروسي-يقضي-على-415-جنديا-أوكرانيا-حاولوا-اختراق-خطوط-الدفاع-في-أرتيوموفسك-1077842525.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/101813/98/1018139867_110:0:1890:1335_1920x0_80_0_0_b4cea0fb96f75a383c2b86e585378333.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
رصد عسكري, أخبار بلجيكا اليوم, أخبار أوكرانيا
رصد عسكري, أخبار بلجيكا اليوم, أخبار أوكرانيا
بلجيكا تطالب كييف بتفسيرات حول استخدام أسلحتها في روسيا
تابعنا عبر
ذكرت وسائل إعلام بلجيكية نقلا عن وزيرة الدفاع في البلاد لوديفين ديدوندر، أنها "أرسلت طلبا إلى كييف لتوضيح ملابسات استخدام أسلحة بلجيكية الصنع في هجمات لمسلحين في مقاطعة بيلغورود الروسية.
وذكرت صحيفة "سوار" المحلية عن ديدوندر، أنها "أرسلت طلبًا إلى نظيرها الأوكراني لتوضيح الموقف، لكن لم يتم تلقي أي رد حتى الآن".
بالإضافة إلى ذلك، وجهت وزارة الخارجية البلجيكية السفير البلجيكي في كييف لتذكير كييف بالمبادئ التي يتم بموجبها نقل الأسلحة إليهم، وكذلك للتعبير عن مخاوف بروكسل لهم.
وكلّف رئيس الوزراء البلجيكي، ألكسندر دي كرو، في 5 حزيران/ يونيو، أجهزة المخابرات البلجيكية بالبت في مسألة استخدام أسلحة قدمتها بروكسل إلى أوكرانيا، في الهجوم على مقاطعة بيلغورود الروسية.
طلبت من أجهزة الاستخبارات والجيش تحليل تلك المعلومات وإجراء الاتصالات المناسبة، لا يوجد لدينا تأكيد بعد ونحن نقوم بدراسة الموقف.
وشدد دي كرو
على وجود قواعد واضحة تنظّم استخدام الأسلحة الممنوحة لأوكرانيا بلا مقابل، وهي أن تلك الأسلحة يجب أن تٌستخدم في لأغراض الدفاعية داخل الأراضي الأوكرانية حصرًا، مشيرًا إلى أن هذه القاعدة تنطبق على الأسلحة المقدمة من بلجيكا والدول الأوروبية الأخرى.