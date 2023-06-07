عربي
بوتين يناقش مع ولي العهد السعودي التعاون في "أوبك+"
https://sputnikarabic.ae/20230607/سلطات-خيرسون-زيادة-سرعة-تدفق-نهر-دنيبر-10-أضعاف-بعد-تفجير-محطة-كاخوفسكايا-1077864024.html
سلطات خيرسون: زيادة سرعة تدفق نهر دنيبر 10 أضعاف بعد تفجير محطة كاخوفسكايا
سلطات خيرسون: زيادة سرعة تدفق نهر دنيبر 10 أضعاف بعد تفجير محطة كاخوفسكايا
كشف رئيس حكومة مقاطعة خيرسون أندريه ألكسينكو، اليوم الأربعاء، أن سرعة تدفق نهر دنيبر بعد تدمير محطة كاخوفسكايا للطاقة الكهرومائية زادت عشرة أضعاف. 07.06.2023, سبوتنيك عربي
2023-06-07T20:44+0000
2023-06-07T20:44+0000
روسيا
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e7/06/07/1077841681_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_f6459a3a6f0820e892dfc6b65d2fde8b.jpg
وكتب ألكسينكو عبر قناته على "تلغرام": "لقد تعقدت المهمة أيضًا بسبب زيادة سرعة تدفق نهر دنيبر بمقدار عشرة أضعاف".وكتب ألكسينكو، عبر قناته على "تلغرام": "نعلن حالة طوارئ إقليمية في المنطقة؛ وسيمكننا ذلك من البدء على الفور بتقديم تعويضات للمتضررين، تتراوح قيمتها بين 10 إلى 50 ألف روبل (نحو 125 – 625 دولارا)، بناء على درجة الضرر الواقع".
https://sputnikarabic.ae/20230607/باتروشيف-يجب-تحميل-الولايات-المتحدة-وبريطانيا-المسؤولية-عن-تفجير-سد-كاخوفسكايا-1077856440.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2023
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e7/06/07/1077841681_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_31efe304c67fbddc8c9e40fc12cea9c8.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
روسيا
روسيا

سلطات خيرسون: زيادة سرعة تدفق نهر دنيبر 10 أضعاف بعد تفجير محطة كاخوفسكايا

20:44 GMT 07.06.2023
© AP Photo / Libkosتداعيات تدمير القوات الأوكرانية لمحطة كاخوفسكايا للطاقة الكهرومائية في خيرسون
تداعيات تدمير القوات الأوكرانية لمحطة كاخوفسكايا للطاقة الكهرومائية في خيرسون - سبوتنيك عربي, 1920, 07.06.2023
© AP Photo / Libkos
تابعنا عبرTelegram
كشف رئيس حكومة مقاطعة خيرسون أندريه ألكسينكو، اليوم الأربعاء، أن سرعة تدفق نهر دنيبر بعد تدمير محطة كاخوفسكايا للطاقة الكهرومائية زادت عشرة أضعاف.
وكتب ألكسينكو عبر قناته على "تلغرام": "لقد تعقدت المهمة أيضًا بسبب زيادة سرعة تدفق نهر دنيبر بمقدار عشرة أضعاف".

وأضاف: "في اجتماع القيادة المسائي، قرروا تعيين أمين من بين نواب رئيس الوزراء لكل منطقة غارقة وسيقومون بتنسيق جميع المهام على الفور، العمل مستمر على مدار الساعة، المساعدة يجب أن تصل للجميع".

نيقولاي باتروشيف - سبوتنيك عربي, 1920, 07.06.2023
باتروشيف: يجب تحميل الولايات المتحدة وبريطانيا المسؤولية عن تفجير سد كاخوفسكايا
14:49 GMT
وأعلن ألكسينكو، في وقت سابق من اليوم الأربعاء، حالة الطوارئ على مستوى المقاطعة، إثر تفجير محطة "كاخوفسكايا" للطاقة الكهرومائية؛ مشيرا إلى أنه سيتم تعويض جميع المتضررين بمبالغ مالية.
وكتب ألكسينكو، عبر قناته على "تلغرام": "نعلن حالة طوارئ إقليمية في المنطقة؛ وسيمكننا ذلك من البدء على الفور بتقديم تعويضات للمتضررين، تتراوح قيمتها بين 10 إلى 50 ألف روبل (نحو 125 – 625 دولارا)، بناء على درجة الضرر الواقع".
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
App StoreGoogle play
2023 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
Военнослужащие возле танка Т-72 вооруженных сил РФ в южном секторе специальной военной операции - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة13:39 GMTالجيش السوداني - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة للأحداث في السودان بين الجيش والدعم السريع5 يونيو, 18:20 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала