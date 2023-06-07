https://sputnikarabic.ae/20230607/سلطات-خيرسون-زيادة-سرعة-تدفق-نهر-دنيبر-10-أضعاف-بعد-تفجير-محطة-كاخوفسكايا-1077864024.html
سلطات خيرسون: زيادة سرعة تدفق نهر دنيبر 10 أضعاف بعد تفجير محطة كاخوفسكايا
سلطات خيرسون: زيادة سرعة تدفق نهر دنيبر 10 أضعاف بعد تفجير محطة كاخوفسكايا
كشف رئيس حكومة مقاطعة خيرسون أندريه ألكسينكو، اليوم الأربعاء، أن سرعة تدفق نهر دنيبر بعد تدمير محطة كاخوفسكايا للطاقة الكهرومائية زادت عشرة أضعاف. 07.06.2023, سبوتنيك عربي
2023-06-07T20:44+0000
2023-06-07T20:44+0000
2023-06-07T20:44+0000
روسيا
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وكتب ألكسينكو عبر قناته على "تلغرام": "لقد تعقدت المهمة أيضًا بسبب زيادة سرعة تدفق نهر دنيبر بمقدار عشرة أضعاف".وكتب ألكسينكو، عبر قناته على "تلغرام": "نعلن حالة طوارئ إقليمية في المنطقة؛ وسيمكننا ذلك من البدء على الفور بتقديم تعويضات للمتضررين، تتراوح قيمتها بين 10 إلى 50 ألف روبل (نحو 125 – 625 دولارا)، بناء على درجة الضرر الواقع".
https://sputnikarabic.ae/20230607/باتروشيف-يجب-تحميل-الولايات-المتحدة-وبريطانيا-المسؤولية-عن-تفجير-سد-كاخوفسكايا-1077856440.html
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روسيا
سلطات خيرسون: زيادة سرعة تدفق نهر دنيبر 10 أضعاف بعد تفجير محطة كاخوفسكايا
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كشف رئيس حكومة مقاطعة خيرسون أندريه ألكسينكو، اليوم الأربعاء، أن سرعة تدفق نهر دنيبر بعد تدمير محطة كاخوفسكايا للطاقة الكهرومائية زادت عشرة أضعاف.
وكتب ألكسينكو عبر قناته على "تلغرام": "لقد تعقدت المهمة أيضًا بسبب زيادة سرعة تدفق نهر دنيبر بمقدار عشرة أضعاف".
وأضاف: "في اجتماع القيادة المسائي، قرروا تعيين أمين من بين نواب رئيس الوزراء لكل منطقة غارقة وسيقومون بتنسيق جميع المهام على الفور، العمل مستمر على مدار الساعة، المساعدة يجب أن تصل للجميع".
وأعلن ألكسينكو، في وقت سابق من اليوم الأربعاء، حالة الطوارئ على مستوى المقاطعة، إثر تفجير محطة "كاخوفسكايا" للطاقة الكهرومائية؛ مشيرا إلى أنه سيتم تعويض جميع المتضررين بمبالغ مالية.
وكتب ألكسينكو
، عبر قناته على "تلغرام": "نعلن حالة طوارئ إقليمية في المنطقة؛ وسيمكننا ذلك من البدء على الفور بتقديم تعويضات للمتضررين، تتراوح قيمتها بين 10 إلى 50 ألف روبل (نحو 125 – 625 دولارا)، بناء على درجة الضرر الواقع".