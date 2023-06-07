https://sputnikarabic.ae/20230607/مذيع-أمريكي-مشهور-يتهم-أوكرانيا-بتفجير-محطة-كاخوفكا-لتوليد-الطاقة-الكهرومائية-1077823991.html

مذيع أمريكي مشهور يتهم أوكرانيا بتفجير محطة كاخوفسكايا الكهرومائية

مذيع أمريكي مشهور يتهم أوكرانيا بتفجير محطة كاخوفسكايا الكهرومائية

أطلق أحد أشهر المقدمين الأمريكيين برنامجه على "تويتر" بعد طرده من قناة "فوكس نيوز" (ربما لانتقاده أوكرانيا). 07.06.2023, سبوتنيك عربي

2023-06-07T07:42+0000

2023-06-07T07:42+0000

2023-06-07T07:55+0000

العالم

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اتهم تاكر كارلسون أوكرانيا بتفجير محطة كاخوفكا لتوليد الطاقة الكهرومائية، ووصف زيلينسكي بأنه "ممثل كوميدي تحول إلى رجل غني"، وتحدث عن حظر انتقاد أوكرانيا في وسائل الإعلام الأمريكية في الحلقة الأولى من البرنامج.كرس كارلسون نحو نصف الحلقة الأولى لأوكرانيا، فهو متأكد من أن تفجير محطة الطاقة الكهرومائية يفيد أوكرانيا (لأن ذلك يسبب مشاكل في المياه في شبه جزيرة القرم، وفيضانات في المدن الخاضعة لسيطرة روسيا)، ويشير إلى أن الجيش الأوكراني ناقش في السابق مثل هذا الاحتمال.ووفقا له، هذا واضح، كالهجوم على "نورد ستريم"، الذي شنه الأوكرانيون أيضًا. يقول كارلسون إنهم يطالبون بإلقاء اللوم على بوتين في ذلك، وتقديمه على أنه شخص "مستعد لإطلاق النار على نفسه"، لأنه ببساطة يحظر انتقاد أوكرانيا في وسائل الإعلام الأمريكية.يقول كارلسون أيضًا إن القصص الحقيقية في البلاد يتم استبدالها بموضوعات حول العنصرية والتحول الجنسي وأوكرانيا. على سبيل المثال، يستشهد بمواد ضابط مخابرات أمريكي سابق، ذكر قبل بضعة أيام، أن الولايات المتحدة تخبئ مركبة كائنات فضائية وطياريها (أي تحدث عن وجود الكائنات الفضائية) – لم تقبل وسائل الإعلام الضخمة نشر هذه المادة، لذلك تم نشرها في موقع غير مشهور وهو The Debrief.كما يقارن كارلسون الولايات المتحدة الأمريكية بالاتحاد السوفيتي، حيث يحصل الناس على معلومات سرا عبر الراديو. ووعد بأن يصبح برنامجه على "تويتر" مصدر معلومات لمواطني الولايات المتحدة. شاهد أكثر من 7 ملايين شخص الحلقة في الساعات القليلة الأولى بعد عرضها.

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