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مستشار الأمن القومي الإسرائيلي يلتقي بوزير خارجية المغرب
مستشار الأمن القومي الإسرائيلي يلتقي بوزير خارجية المغرب
التقى مستشار الأمن القومي الإسرائيلي تساحي هنغبي، اليوم الأربعاء، خلال زيارته الرباط، بوزير الخارجية المغربي ناصر بوريطة. 07.06.2023, سبوتنيك عربي
2023-06-07T13:39+0000
2023-06-07T13:39+0000
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وقالت الخارجية المغربية في بيان: "استقبل السيد ناصر بوريطة اليوم بالرباط مستشار الأمن القومي الإسرائيلي، السيد تساحي هنغبي"، دون إضافة مزيد من التفاصيل حول برنامج الزيارة والمواضيع التي ناقشها الوزير المغربي مع المسؤول الإسرائيلي.واكتسبت العلاقات المغربية الإسرائيلية زخما متزايدا في الآونة الأخيرة. وخلال الأيام الأخيرة الماضية زار عدد من الوزراء والمسؤولين الإسرائيليين الرباط، بما في ذلك، وزيرة المواصلات ميري ريغيف ورئيس الكنيست (البرلمان) أمير أوحانا.ويوم الاثنين الماضي، كشف الجيش الإسرائيلي في بيان أن 12 جنديا وضابطا إسرائيليا وصلوا إلى المغرب للمشاركة في مناورات "الأسد الأفريقي" الأوسع في أفريقيا، في سابقة هي الأولى من نوعها.وأواخر 2020، أعلنت الرباط استئناف علاقاتها مع تل أبيب بعدما قطعتها عام 2000 إبان الانتفاضة الفلسطينية الثانية.
https://sputnikarabic.ae/20230607/لاقوا-ترحيبا-حارا-جنود-إسرائيليون-يشاركون-لأول-مرة-في-مناورات-عسكرية-في-المغرب-1077827315.html
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إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, أخبار المغرب اليوم, العالم العربي, العالم, أخبار العالم الآن
إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, أخبار المغرب اليوم, العالم العربي, العالم, أخبار العالم الآن

مستشار الأمن القومي الإسرائيلي يلتقي بوزير خارجية المغرب

13:39 GMT 07.06.2023
© AFP 2023 / JACQUELYN MARTINوزير الخارجية المغربي ناصر بوريطة
وزير الخارجية المغربي ناصر بوريطة - سبوتنيك عربي, 1920, 07.06.2023
© AFP 2023 / JACQUELYN MARTIN
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التقى مستشار الأمن القومي الإسرائيلي تساحي هنغبي، اليوم الأربعاء، خلال زيارته الرباط، بوزير الخارجية المغربي ناصر بوريطة.
وقالت الخارجية المغربية في بيان: "استقبل السيد ناصر بوريطة اليوم بالرباط مستشار الأمن القومي الإسرائيلي، السيد تساحي هنغبي"، دون إضافة مزيد من التفاصيل حول برنامج الزيارة والمواضيع التي ناقشها الوزير المغربي مع المسؤول الإسرائيلي.
واكتسبت العلاقات المغربية الإسرائيلية زخما متزايدا في الآونة الأخيرة. وخلال الأيام الأخيرة الماضية زار عدد من الوزراء والمسؤولين الإسرائيليين الرباط، بما في ذلك، وزيرة المواصلات ميري ريغيف ورئيس الكنيست (البرلمان) أمير أوحانا.
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ويوم الاثنين الماضي، كشف الجيش الإسرائيلي في بيان أن 12 جنديا وضابطا إسرائيليا وصلوا إلى المغرب للمشاركة في مناورات "الأسد الأفريقي" الأوسع في أفريقيا، في سابقة هي الأولى من نوعها.
وأواخر 2020، أعلنت الرباط استئناف علاقاتها مع تل أبيب بعدما قطعتها عام 2000 إبان الانتفاضة الفلسطينية الثانية.
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