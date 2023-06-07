https://sputnikarabic.ae/20230607/هبوط-جديد-لليرة-التركية-أمام-الدولار-وأردوغان-يتعهد-بالقضاء-على-ارتفاع-الأسعار-1077834415.html
هبوط جديد لليرة التركية أمام الدولار وأردوغان يتعهد بالقضاء على ارتفاع الأسعار
هبوط جديد لليرة التركية أمام الدولار وأردوغان يتعهد بالقضاء على ارتفاع الأسعار
قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، إن حكومته الجديدة ستعمل على القضاء على مشكلة ارتفاع الأسعار الناجم عن التضخم، فيما تراجعت الليرة التركية بنحو 3 في المئة... 07.06.2023, سبوتنيك عربي
2023-06-07T09:51+0000
2023-06-07T09:51+0000
2023-06-07T09:51+0000
أخبار تركيا اليوم
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وحسب وكالة "الأناضول"، جاء ذلك في خطاب ألقاه، أمس الثلاثاء، عقب ترؤسه الاجتماع الأول للحكومة الجديدة في المجمع الرئاسي في أنقرة.وقال أردوغان: "عازمون على القضاء على مشكلة ارتفاع الأسعار الناجم عن التضخم".وأكد تصميم حكومته على خفض التضخم إلى خانة الآحاد مجددا مثلما جرى في الماضي في عهد حكومات "العدالة والتنمية" السابقة.وأشار الرئيس التركي إلى انخفاض التضخم إلى ما دون الـ 40% على أساس سنوي في مايو/ أيار الماضي، حيث تراجع إلى 39.6%.وفي السياق ذاته، انخفضت الليرة التركية التي تتعرض لضغوط وسط طلب قوي على العملات الأجنبية 2.8% إلى 22.15 مقابل الدولار، لتصل خسائرها بذلك منذ بداية العام وحتى الآن إلى 15.5%.وكان أدنى مستوى سابق للعملة التركية هو 21.8 ليرة لكل دولار سجلته قبل أيام.
https://sputnikarabic.ae/20230514/تراجع-قيمة-الليرة-التركية-إلى-1970-مقابل-الدولار-عقب-إجراء-الانتخابات-الرئاسية-1077033252.html
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أخبار تركيا اليوم, رجب طيب أردوغان, الليرة التركية, اقتصاد, العالم, أخبار العالم الآن, الأخبار
أخبار تركيا اليوم, رجب طيب أردوغان, الليرة التركية, اقتصاد, العالم, أخبار العالم الآن, الأخبار
هبوط جديد لليرة التركية أمام الدولار وأردوغان يتعهد بالقضاء على ارتفاع الأسعار
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قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، إن حكومته الجديدة ستعمل على القضاء على مشكلة ارتفاع الأسعار الناجم عن التضخم، فيما تراجعت الليرة التركية بنحو 3 في المئة مقابل الدولار الأمريكي.
وحسب وكالة "الأناضول"، جاء ذلك في خطاب ألقاه، أمس الثلاثاء، عقب ترؤسه الاجتماع الأول للحكومة الجديدة في المجمع الرئاسي في أنقرة.
وقال أردوغان
: "عازمون على القضاء على مشكلة ارتفاع الأسعار الناجم عن التضخم".
وأكد تصميم حكومته على خفض التضخم
إلى خانة الآحاد مجددا مثلما جرى في الماضي في عهد حكومات "العدالة والتنمية" السابقة.
وأشار الرئيس التركي إلى انخفاض التضخم إلى ما دون الـ 40% على أساس سنوي في مايو/ أيار الماضي، حيث تراجع إلى 39.6%.
وفي السياق ذاته، انخفضت الليرة التركية
التي تتعرض لضغوط وسط طلب قوي على العملات الأجنبية 2.8% إلى 22.15 مقابل الدولار، لتصل خسائرها بذلك منذ بداية العام وحتى الآن إلى 15.5%.
وكان أدنى مستوى سابق للعملة التركية هو 21.8 ليرة لكل دولار سجلته قبل أيام.