https://sputnikarabic.ae/20230608/الخارجية-الكوبية-تنفي-وجود-اتفاق-لإنشاء-قاعدة-تجسس-مع-الصين-على-الولايات-المتحدة-1077919133.html
الخارجية الكوبية تنفي وجود اتفاق لإنشاء قاعدة تجسس مع الصين على الولايات المتحدة
الخارجية الكوبية تنفي وجود اتفاق لإنشاء قاعدة تجسس مع الصين على الولايات المتحدة
أكدت وزارة الخارجية الكوبية أن المعلومات والتقارير التي تشير إلى وجود اتفاق بين هافانا وبكين لإنشاء قاعدة تجسس على الولايات المتحدة غير صحيحة، وأنها لا تمت... 08.06.2023, سبوتنيك عربي
2023-06-08T21:48+0000
2023-06-08T21:48+0000
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بوينس- ايرس - سبوتنك.وعبَّر نائب وزير الخارجية الكوبي، كارلوس فرنانديز دي كوسيو، عن رفضه لهذه المعلومات في تغريدة على حسابه في تويتر. وقال دي كوسيو: "نشرت صحيفة وول ستريت جورنال الأمريكية في 8 يونيو معلومات غير صحيحة تمامًا، ولا يوجد أي أساس لها، وتزعم وجود اتفاق بين كوبا والصين في المجال العسكري لإقامة قاعدة تجسس".وكانت صحيفة "وول ستريت جورنال" الأمريكية قد زعمت في تقرير سابق، نقلاً عن مصادر استخباراتية أمريكية، وجود اتفاق سري بين كوبا والصين لإقامة قاعدة تجسس قبالة السواحل الأمريكية.وزعمت الصحيفة أيضًا أن الصين وافقت على دفع عدة مليارات من الدولارات لكوبا، ولكن الوزارة الكوبية نفت تلك الادعاءات وأكدت عدم صحتها.
https://sputnikarabic.ae/20221125/الرئيس-الصيني-يبدي-استعداد-بلاده-لتوسيع-التعاون-مع-كوبا-1070525445.html
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الصين, الحرب التجارية بين الصين والولايات المتحدة, العالم, أخبار العالم الآن
الصين, الحرب التجارية بين الصين والولايات المتحدة, العالم, أخبار العالم الآن
الخارجية الكوبية تنفي وجود اتفاق لإنشاء قاعدة تجسس مع الصين على الولايات المتحدة
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أكدت وزارة الخارجية الكوبية أن المعلومات والتقارير التي تشير إلى وجود اتفاق بين هافانا وبكين لإنشاء قاعدة تجسس على الولايات المتحدة غير صحيحة، وأنها لا تمت للحقيقة بأي صلة.
بوينس- ايرس - سبوتنك
.وعبَّر نائب وزير الخارجية الكوبي، كارلوس فرنانديز دي كوسيو، عن رفضه لهذه المعلومات في تغريدة على حسابه في تويتر.
25 نوفمبر 2022, 07:38 GMT
وقال دي كوسيو: "نشرت صحيفة وول ستريت جورنال الأمريكية في 8 يونيو معلومات غير صحيحة تمامًا، ولا يوجد أي أساس لها، وتزعم وجود اتفاق بين كوبا والصين في المجال العسكري لإقامة قاعدة تجسس".
وكانت صحيفة "وول ستريت جورنال" الأمريكية قد زعمت في تقرير سابق، نقلاً عن مصادر استخباراتية أمريكية، وجود اتفاق سري بين كوبا والصين لإقامة قاعدة تجسس قبالة السواحل الأمريكية.
وزعمت الصحيفة أيضًا أن الصين وافقت على دفع عدة مليارات من الدولارات لكوبا
، ولكن الوزارة الكوبية نفت تلك الادعاءات وأكدت عدم صحتها.